Cum îți poți măsura tensiunea arterială, singur, acasă / Iată sfaturile specialiștilor

Măsurarea tensiunii arteriale este o acțiune pe care o poți întreprinde singur, la tine acasă, fără studii în domeniu sau aparate precum cele din unitățile medicale.

Chiar și așa, atunci când decizi să faci asta acasă este important să știi că omologat, pe care să te poți baza, și pe câteva sfaturi , care să îți fie de folos de fiecare dată.

Cum trebuie procurat corect tensiometrul

Primul pas atunci când hotărăști să îți monitorizezi tensiunea arterială acasă este să achiziționezi un tensiometru. Atenție, însă: nu cădea în plasa prețurilor avantajoase, din diferite supermarketuri, pentru că este posibil să îți faci mai mult rău decât bine.

„În general, recomand pacienților mei să nu folosească aparate tip brățară, ci aparate care se umflă pe braț, cu manșetă, cu dispozitiv de umflare și dezumflare automat. S-au vândut și în marketuri, în diverse magazine, diverse aparte la niște prețuri modice, dar care nu erau de calitate.

Sfatul meu este pentru cei care vor să-și cumpere un tensiometru, să cumpere unul de calitate, luat dintr-un centru de tehnică medicală sau la recomandarea medicului de familie”, a explicat doctorul Gheorghe Lascu, președintele Societății de Medicină de Familie Maramureș, scrie

Ce greșeli faci atunci când îți măsori tensiunea arterială

Medicul a explicat care este modul corect de verificare a tensiunii, precum și momentul în care putem să monitorizăm astfel de date.

„Tensiunea arterială se măsoară întotdeauna în stare de repaos. Adică: dacă am urcat scările, dacă ne-am grăbit, dacă am făcut un efort, dacă ne-am enervat, am obosit, am alergat etc, nu ne măsuram imediat tensiunea arterială.

În această perioadă bătăile inimii se normalizează, suflul respirator își revine, nu mai gâfâim, iar organismul este în acea stare potrivită pentru măsurarea tensiunii arteriale. Nu o vom măsura niciodată după ce am fumat, după ce am consumat alcool, după ce am băut cafea sau după ce am fumat «prostii» – că se practică mai nou”, a încheiat acesta.