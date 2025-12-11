B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Cum protejezi centrala când pleci de acasă mai multe zile. Ce setări sunt recomandate pentru a evita consumul inutil

Cum protejezi centrala când pleci de acasă mai multe zile. Ce setări sunt recomandate pentru a evita consumul inutil

Iulia Petcu
11 dec. 2025, 08:59
Cum protejezi centrala când pleci de acasă mai multe zile. Ce setări sunt recomandate pentru a evita consumul inutil
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. De ce contează modul în care funcționează centrala când pleci de acasă
  2. Ce operațiuni sunt necesare înainte de plecarea în concediu
  3. Ce setări sunt recomandate pentru locuința nelocuită
  4. Când este justificată oprirea completă a centralei termice

Plecatul de acasă pentru perioade mai lungi ridică întrebarea corectă cu privire la modul în care ar trebui gestionată centrala termică, astfel încât aceasta să funcționeze eficient. Specialiștii recomandă câteva setări destinate protejării echipamentului, evitând în același timp consumul inutil, iar producătorii subliniază importanța adaptării funcționării în funcție de durata absenței. Tema a devenit relevantă în special în sezonul rece, când riscurile asupra instalației cresc semnificativ.

De ce contează modul în care funcționează centrala când pleci de acasă

Centrala termică este proiectată să opereze într-un regim stabil, bazat pe cicluri regulate de încălzire, producere a apei calde și circulație internă, care mențin echipamentul în parametri optimi. În absența utilizării zilnice, aceste cicluri dispar și pot provoca fie funcționarea excesivă, fie oprirea prelungită, ambele situații având efecte negative asupra componentelor interne.

Lipsa unei setări corecte poate duce la costuri ridicate, uzură accelerată sau blocarea unor piese care depind de circulația constantă a agentului termic. O centrală lăsată să încălzească o locuință goală va consuma inutil energie, în timp ce oprirea completă poate afecta pompa de circulație sau supapele, mai ales dacă absența este de scurtă durată. Manualele recomandă ajustări specifice în funcție de perioada în care locuința rămâne nelocuită, pentru a evita aceste scenarii.

Ce operațiuni sunt necesare înainte de plecarea în concediu

Mulți proprietari consideră că oprirea totală este soluția optimă, însă pentru absențe de câteva zile sau chiar două săptămâni, specialiștii indică menținerea unei funcționări reduse. Majoritatea centralelor moderne au opțiuni precum „vacanță”, „eco” sau „mod redus”, care permit echipamentului să ruleze minim, păstrând componentele active și limitând consumul.

Dacă modelul nu include aceste funcții, temperatura poate fi ajustată manual la un nivel moderat. Aceste setări permit centralei să mențină ciclurile esențiale de protecție, reducând riscul apariției unor defecțiuni cauzate de lipsa activității.

Ce setări sunt recomandate pentru locuința nelocuită

Producătorii recomandă reducerea temperaturii la intervalul 5–10 grade Celsius, o limită suficientă pentru a preveni înghețul instalației și pentru a menține o funcționare echilibrată. În cazul centralelor cu funcție „vacanță”, utilizatorii pot programa unic perioada absenței, iar sistemul revine automat la regimul normal înainte de întoarcerea proprietarilor.

Acest mod protejează pompa, permite rularea ciclurilor automate și limitează consumul energetic, oferind un echilibru optim între siguranța instalației și costurile de încălzire.

Când este justificată oprirea completă a centralei termice

Oprirea totală este recomandată doar pentru absențe foarte lungi, de regulă de câteva luni, și numai în condițiile în care nu există risc de temperaturi scăzute în locuință. În afara sezonului rece, oprirea poate fi o opțiune realistă, dar trebuie realizată conform indicațiilor din manual, scrie capital.ro.

Chiar și în aceste situații, profesioniștii recomandă menținerea centralei conectate la alimentarea electrică, astfel încât funcțiile automate de protecție să rămână active. Iarna, oprirea completă nu este indicată din cauza pericolului de îngheț și a riscului de deteriorare a elementelor interne, aspecte ce depind în mod direct de tipul centralei, de sezon și de durata absenței.

Tags:
Citește și...
Românii învinuiți pentru reapariția rujeolei în Spania. Refuzul vaccinării, printre cauzele răspândirii bolii
Eveniment
Românii învinuiți pentru reapariția rujeolei în Spania. Refuzul vaccinării, printre cauzele răspândirii bolii
Analiza lui CTP despre documentarul Recorder „Justiția capturată”: „Filmul îți cade în cap la final ca o lespede”
Eveniment
Analiza lui CTP despre documentarul Recorder „Justiția capturată”: „Filmul îți cade în cap la final ca o lespede”
Curtea de Apel București anunță o conferință extraordinară de presă după documentarul Recorder. Ce răspunsuri pregătește instanța pentru opinia publică
Eveniment
Curtea de Apel București anunță o conferință extraordinară de presă după documentarul Recorder. Ce răspunsuri pregătește instanța pentru opinia publică
Descoperire rară în fauna României. O specie dispărută din România a fost observată în Hunedoara
Eveniment
Descoperire rară în fauna României. O specie dispărută din România a fost observată în Hunedoara
Curtea de Apel reacționează la interviul Recorder. Ce acuzații îi aduc judecătorului Laurențiu Beșu, care a apărut în documentar
Eveniment
Curtea de Apel reacționează la interviul Recorder. Ce acuzații îi aduc judecătorului Laurențiu Beșu, care a apărut în documentar
Ziua ideală pentru rezervarea biletului de avion. Când este cu adevărat cel mai avantajos să cumperi bilete
Eveniment
Ziua ideală pentru rezervarea biletului de avion. Când este cu adevărat cel mai avantajos să cumperi bilete
Protest la CSM, după documentarul Recorder: „Justiție, nu mafie!”. Manifestanții cer demisii (VIDEO)
Eveniment
Protest la CSM, după documentarul Recorder: „Justiție, nu mafie!”. Manifestanții cer demisii (VIDEO)
Doi bărbați au făcut o parcare în albia râului Argeșel. Cum au fost descoperite lucrările neautorizate și ce măsuri au fost luate (FOTO)
Eveniment
Doi bărbați au făcut o parcare în albia râului Argeșel. Cum au fost descoperite lucrările neautorizate și ce măsuri au fost luate (FOTO)
Facturile la gaze vor exploda din 2026. Trucul simplu care te ajută să economisești peste 1.000 lei pe an
Eveniment
Facturile la gaze vor exploda din 2026. Trucul simplu care te ajută să economisești peste 1.000 lei pe an
Gazul românesc, prioritar pentru consumul intern. Virgil Popescu: „România este prima beneficiară a propriilor resurse”
Eveniment
Gazul românesc, prioritar pentru consumul intern. Virgil Popescu: „România este prima beneficiară a propriilor resurse”
Ultima oră
09:43 - Motoarele clasice revin în preferințele cumpărătorilor la nivel global. De ce încetinește tranziția spre vehicule electrice
09:29 - Românii învinuiți pentru reapariția rujeolei în Spania. Refuzul vaccinării, printre cauzele răspândirii bolii
08:46 - Avertizare meteo pentru șoferii în trafic. Cod galben de ceață densă în mai multe județe
08:27 - Bulgaria, în pragul unei crize politice. Guvernul de la Sofia ar putea demisiona după protestele din stradă
08:11 - BNR semnalează riscuri majore pentru economie. Cum influențează tensiunile globale stabilitatea financiară internă
07:28 - Vremea astăzi, 11 decembrie 2025: o zi mohorâtă și rece, potrivită cu atmosfera de mijloc de iarnă
23:53 - Vortexul polar se slăbește rapid în acest final de an. Ce schimbări atmosferice anunță meteorologii pentru Europa
23:51 - Emil Rengle și Alejandro Fernandez se căsătoresc: „Vom avea două evenimente”
23:25 - Analiza lui CTP despre documentarul Recorder „Justiția capturată”: „Filmul îți cade în cap la final ca o lespede”
23:23 - Curtea de Apel București anunță o conferință extraordinară de presă după documentarul Recorder. Ce răspunsuri pregătește instanța pentru opinia publică