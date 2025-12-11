Plecatul de acasă pentru perioade mai lungi ridică întrebarea corectă cu privire la modul în care ar trebui gestionată centrala termică, astfel încât aceasta să funcționeze eficient. Specialiștii recomandă câteva setări destinate protejării echipamentului, evitând în același timp consumul inutil, iar producătorii subliniază importanța adaptării funcționării în funcție de durata absenței. Tema a devenit relevantă în special în sezonul rece, când riscurile asupra instalației cresc semnificativ.

De ce contează modul în care funcționează centrala când pleci de acasă

este proiectată să opereze într-un regim stabil, bazat pe cicluri regulate de încălzire, producere a apei calde și circulație internă, care mențin echipamentul în parametri optimi. În absența utilizării zilnice, aceste cicluri dispar și pot provoca fie funcționarea excesivă, fie oprirea prelungită, ambele situații având efecte negative asupra componentelor interne.

Lipsa unei setări corecte poate duce la costuri ridicate, uzură accelerată sau blocarea unor piese care depind de circulația constantă a agentului termic. O centrală lăsată să încălzească o locuință goală va consuma inutil energie, în timp ce oprirea completă poate afecta pompa de circulație sau supapele, mai ales dacă absența este de scurtă durată. Manualele recomandă ajustări specifice în funcție de perioada în care locuința rămâne nelocuită, pentru a evita aceste scenarii.

Ce operațiuni sunt necesare înainte de plecarea în concediu

Mulți proprietari consideră că oprirea totală este soluția optimă, însă pentru absențe de câteva zile sau chiar două săptămâni, specialiștii indică menținerea unei funcționări reduse. Majoritatea centralelor moderne au opțiuni precum „vacanță”, „eco” sau „mod redus”, care permit echipamentului să ruleze minim, păstrând componentele active și limitând consumul.

Dacă modelul nu include aceste funcții, temperatura poate fi ajustată manual la un nivel moderat. Aceste setări permit centralei să mențină ciclurile esențiale de protecție, reducând riscul apariției unor defecțiuni cauzate de lipsa activității.

Ce setări sunt recomandate pentru locuința nelocuită

Producătorii recomandă reducerea temperaturii la intervalul 5–10 grade Celsius, o limită suficientă pentru a preveni înghețul instalației și pentru a menține o funcționare echilibrată. În cazul centralelor cu funcție „vacanță”, utilizatorii pot programa unic perioada absenței, iar sistemul revine automat la regimul normal înainte de întoarcerea proprietarilor.

Acest mod protejează pompa, permite rularea ciclurilor automate și limitează consumul energetic, oferind un echilibru optim între siguranța instalației și costurile de .

Când este justificată oprirea completă a centralei termice

Oprirea totală este recomandată doar pentru absențe foarte lungi, de regulă de câteva luni, și numai în condițiile în care nu există risc de temperaturi scăzute în locuință. În afara , oprirea poate fi o opțiune realistă, dar trebuie realizată conform indicațiilor din manual, scrie capital.ro.

Chiar și în aceste situații, profesioniștii recomandă menținerea centralei conectate la alimentarea electrică, astfel încât funcțiile automate de protecție să rămână active. Iarna, oprirea completă nu este indicată din cauza pericolului de îngheț și a riscului de deteriorare a elementelor interne, aspecte ce depind în mod direct de tipul centralei, de sezon și de durata absenței.