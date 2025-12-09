B1 Inregistrari!
Germania forțează trecerea la încălzire regenerabilă. Care este motivul din spatele eliminării sobelor

Germania forțează trecerea la încălzire regenerabilă. Care este motivul din spatele eliminării sobelor

B1.ro
09 dec. 2025, 08:40
Germania forțează trecerea la încălzire regenerabilă. Care este motivul din spatele eliminării sobelor
Sursa foto: Shuterstock
Cuprins
  1. Cum începe ofensiva Germaniei împotriva încălzirii cu lemne
  2. Ce reguli noi vizează echipamentele vechi
  3. Care este motivul din spatele eliminării sobelor

Germania pregătește una dintre cele mai ample schimbări din domeniul încălzirii rezidențiale, iar măsurile anunțate pentru 2026 vor modifica profund modul în care locuințele urbane își produc căldura. Noile reguli, bazate pe tranziția către energie regenerabilă, afectează direct sistemele tradiționale pe lemne și marchează un nou capitol al politicilor de mediu din Germania.

Cum începe ofensiva Germaniei împotriva încălzirii cu lemne

Reforma energetică intră într-o etapă decisivă care pune sub presiune una dintre cele mai vechi metode de încălzire: arderea lemnului. Considerată mult timp o opțiune acceptabilă, în special în zonele rurale și în suburbiile marilor orașe, această metodă este reevaluată de autorități. Noile reglementări impun ca, din 2026, orice sistem nou instalat în gospodării să funcționeze în proporție de minimum 65% pe bază de energie regenerabilă, în paralel cu limitări drastice privind emisiile. Combinarea acestor două pachete legislative arată clar direcția: încălzirea cu lemne este împinsă treptat în afara zonelor urbane.

Primele vizate sunt localitățile cu peste 100.000 de locuitori, unde noile reguli devin obligatorii după 30 iunie 2026. Aproximativ 80 de orașe intră în această categorie, iar autoritățile justifică ritmul accelerat prin nivelul ridicat al poluării și densitatea mare a populației. Așezările mai mici beneficiază de o perioadă de tranziție până în 2028, însă direcția generală rămâne aceeași.

Deși oficial se vorbește despre „neutralitate tehnologică”, realitatea arată că multe sobe tradiționale nu mai respectă standardele moderne și nu vor putea fi instalate sau folosite fără modificări majore.

Ce reguli noi vizează echipamentele vechi

Din 1 ianuarie 2026, intră în vigoare o versiune mult mai strictă a Ordinului federal pentru protecția aerului, care lovește direct sistemele depășite tehnic: sobe realizate înainte de 1995, șeminee fără uși etanșe sau centrale ce nu dispun de certificări pentru testarea emisiilor. Toate instalațiile puse în funcțiune înainte de 2015 trebuie să se încadreze în limitele naționale de poluare, iar cele neconforme vor fi modernizate până în 2027.

În zonele cu episoade frecvente de smog, anumite modele vor fi interzise indiferent de eventualele ajustări. Termenul limită final, valabil pentru majoritatea echipamentelor, este anul 2045, moment după care acestea vor trebui fie înlocuite, fie modernizate radical.

Care este motivul din spatele eliminării sobelor

Agenția Federală de Mediu subliniază că arderea lemnului reprezintă una dintre principalele surse de particule fine în zonele urbane, iar în sezonul rece poate genera până la un sfert din poluarea cu praf fin. Autoritățile invocă, astfel, protecția sănătății publice, dar și obiectivul de a atinge neutralitatea climatică până în 2045, relatează capital.ro.

Deși există tehnologii moderne pe peleți sau prin gazeificarea lemnului, majoritatea instalațiilor existente sunt învechite, iar modernizarea lor implică investiții considerabile. Pentru numeroase familii germane, această tranziție se anunță dificilă și costisitoare, într-un context în care cheltuielile cu energia sunt deja ridicate.

