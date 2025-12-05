B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Momentul perfect pentru a aerisi locuința. Cum să aerisim eficient în sezonul rece

Momentul perfect pentru a aerisi locuința. Cum să aerisim eficient în sezonul rece

Iulia Petcu
05 dec. 2025, 23:56
Momentul perfect pentru a aerisi locuința. Cum să aerisim eficient în sezonul rece
sursa foto: freepik
Cuprins
  1. Care sunt orele de vârf ale poluării
  2. Care este momentul optim pentru aerisirea locuinței iarna
  3. Ce recomandări ajută la o aerisire eficientă în sezonul rece

Calitatea aerului din casă devine esențială în sezonul rece, atunci când petrecem mai mult timp în spații închise, iar diferențele de temperatură pot influența confortul și sănătatea. Deși aerisirea este o rutină necesară, momentul ales pentru a deschide ferestrele poate determina cât de eficientă și sigură este această practică. Specialiștii atrag atenția că anumite intervale ale dimineții ar trebui evitate în mod constant.

Care sunt orele de vârf ale poluării

În marile orașe, primele ore ale dimineții aduc adesea o creștere vizibilă a poluării, cauzată în principal de traficul intens și de activitatea urbană care se accelerează rapid. Din acest motiv, între 8 și 10, aerul exterior poate conține concentrații ridicate de particule nocive, ceea ce înseamnă că deschiderea ferestrelor în acest timp poate introduce în locuință poluanți care afectează calitatea aerului interior. Deschiderea ferestrelor în acest interval expune casa la un aer exterior mai poluat, compromițând calitatea aerului pe care îl respirăm înăuntru, conform Blic.

Pe lângă poluare, aceste ore sunt în mod obișnuit și cele mai friguroase. Aerul rece pătrunde rapid în interior, scade temperatura spațiului locuit și obligă sistemul de încălzire să funcționeze suplimentar pentru a restabili confortul. În perioadele de ger, consecințele pot fi și mai accentuate, ducând la un consum mai mare de energie.

Care este momentul optim pentru aerisirea locuinței iarna

Pentru a găsi un echilibru între aer proaspăt și menținerea căldurii, specialiștii indică perioada cuprinsă între orele 12 și 14 drept cea mai avantajoasă. În acest interval, temperaturile sunt ușor mai ridicate, iar nivelul poluării tinde să scadă. O aerisire scurtă, de 5-10 minute, este considerată suficientă pentru a împrospăta atmosfera interioară fără o pierdere semnificativă de căldură.

În plus, aerisirea la prânz reduce șocul termic care apare de obicei dimineața, atunci când diferența dintre temperatura interioară și cea exterioară este mult mai mare. Practica susținută regulat asigură un climat interior sănătos și previne acumularea de umiditate, relatează libertatea.ro.

Ce recomandări ajută la o aerisire eficientă în sezonul rece

O metodă des utilizată este aerisirea scurtă și intensă: deschiderea largă a ferestrelor pentru câteva minute creează un curent rapid, care schimbă aerul fără să răcească pereții. De asemenea, camerele cu umiditate ridicată, precum bucătăria sau baia, trebuie aerisite cu prioritate, la fel și dormitoarele după orele de somn.

Dacă locuința dispune de un sistem de ventilație mecanică, verificarea periodică a funcționării acestuia este esențială, deoarece un astfel de echipament poate asigura un flux constant de aer fără necesitatea deschiderii ferestrelor. În situații cu poluare crescută sau condiții meteo extreme, specialiștii recomandă adaptarea rutinei de aerisire și alegerea momentelor în care aerul exterior este mai curat și temperaturile sunt mai blânde.

Tags:
Citește și...
Obiceiuri care încetinesc îmbătrânirea organismului. Stilul de viață recomandat odată cu înaintarea în vârstă
Eveniment
Obiceiuri care încetinesc îmbătrânirea organismului. Stilul de viață recomandat odată cu înaintarea în vârstă
Solstițiul de iarnă 2025. Când va avea loc cea mai lungă noapte din an
Eveniment
Solstițiul de iarnă 2025. Când va avea loc cea mai lungă noapte din an
Utilizarea articolelor pirotehnice revine în atenția autorităților. Ce interdicții aduce noua legislație pentru petarde și artificii
Eveniment
Utilizarea articolelor pirotehnice revine în atenția autorităților. Ce interdicții aduce noua legislație pentru petarde și artificii
Peste 60.000 de pinguini au murit de foame în largul coastei Africii de Sud. Ce măsuri au luat autoritățile sud-africane
Eveniment
Peste 60.000 de pinguini au murit de foame în largul coastei Africii de Sud. Ce măsuri au luat autoritățile sud-africane
Evenimente organizate în weekendul de Moș Nicolae: Ce poți face dacă te afli în Banat, Ardeal, Moldova, Dobrogea sau pe litoral
Eveniment
Evenimente organizate în weekendul de Moș Nicolae: Ce poți face dacă te afli în Banat, Ardeal, Moldova, Dobrogea sau pe litoral
Alimentarea cu apă în Prahova, reluată vineri seara. Locuitorii din județ au primit mesaj RO-Alert. Ce avertisment au transmis autoritățile
Eveniment
Alimentarea cu apă în Prahova, reluată vineri seara. Locuitorii din județ au primit mesaj RO-Alert. Ce avertisment au transmis autoritățile
Flagrant la Poliția Giurgiu. Un comisar șef a fost prins în timp ce primea șpagă
Eveniment
Flagrant la Poliția Giurgiu. Un comisar șef a fost prins în timp ce primea șpagă
Cum să recunoști hernia inghinală și când e nevoie de operație?
Eveniment
Cum să recunoști hernia inghinală și când e nevoie de operație?
Netflix dă lovitura în industria cinematografică. Achiziția care va schimba pe piața divertismentului
Eveniment
Netflix dă lovitura în industria cinematografică. Achiziția care va schimba pe piața divertismentului
Crimă șocantă în Capitală. Un tânăr de 26 de ani a fost reținut după ce și-a înjunghiat tatăl de 18 ori
Eveniment
Crimă șocantă în Capitală. Un tânăr de 26 de ani a fost reținut după ce și-a înjunghiat tatăl de 18 ori
Ultima oră
23:57 - A murit arhitectul care a proiectat Muzeul Guggenheim din Bilbao. Frank Gehry avea 96 de ani
23:36 - Obiceiuri care încetinesc îmbătrânirea organismului. Stilul de viață recomandat odată cu înaintarea în vârstă
23:20 - Solstițiul de iarnă 2025. Când va avea loc cea mai lungă noapte din an
22:53 - Utilizarea articolelor pirotehnice revine în atenția autorităților. Ce interdicții aduce noua legislație pentru petarde și artificii
22:46 - Norvegia se pregătește de război. Statul nordic face achiziții militare importante de teama Rusiei
22:21 - Tragerea la sorți pentru Cupa Mondială. Posibilele adversare pentru echipa României
22:13 - Guvernul restricționează vânzarea de țigări înainte de majorarea accizelor. Ce prevede ordonanța adoptată
22:13 - Mesajul transmis de George Simion, înainte de alegerile pentru Primăria Capitalei: „Eu nu trădez!”. Ce anunț a făcut liderul AUR
21:43 - Răsturnare de situație pe ultima sută de metri: Anca Alexandrescu, pe primul loc în lupta pentru Primăria Generală, potrivit celui mai recent sondaj. Pe ce locuri se află Ciucu, Băluță, Drulă și Ciceală
21:41 - Premiu de consolare pentru Donald Trump, în locul Nobelului. Distincție pentru pace primită de la președintele FIFA