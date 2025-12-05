Calitatea aerului din casă devine esențială în sezonul rece, atunci când petrecem mai mult timp în spații închise, iar diferențele de temperatură pot influența confortul și sănătatea. Deși aerisirea este o rutină necesară, momentul ales pentru a deschide ferestrele poate determina cât de eficientă și sigură este această practică. Specialiștii atrag atenția că anumite intervale ale dimineții ar trebui evitate în mod constant.

Care sunt orele de vârf ale poluării

În marile orașe, primele ore ale dimineții aduc adesea o creștere vizibilă a poluării, cauzată în principal de traficul intens și de activitatea urbană care se accelerează rapid. Din acest motiv, între 8 și 10, aerul exterior poate conține concentrații ridicate de particule nocive, ceea ce înseamnă că deschiderea ferestrelor în acest timp poate introduce în locuință poluanți care afectează calitatea aerului interior. Deschiderea ferestrelor în acest interval expune casa la un aer exterior mai poluat, compromițând calitatea aerului pe care îl respirăm înăuntru, conform .

Pe lângă , aceste ore sunt în mod obișnuit și cele mai friguroase. Aerul rece pătrunde rapid în interior, scade temperatura spațiului locuit și obligă sistemul de încălzire să funcționeze suplimentar pentru a restabili confortul. În perioadele de ger, consecințele pot fi și mai accentuate, ducând la un consum mai mare de energie.

Care este momentul optim pentru aerisirea locuinței iarna

Pentru a găsi un echilibru între aer proaspăt și menținerea căldurii, specialiștii indică perioada cuprinsă între orele 12 și 14 drept cea mai avantajoasă. În acest interval, temperaturile sunt ușor mai ridicate, iar nivelul poluării tinde să scadă. O aerisire scurtă, de 5-10 minute, este considerată suficientă pentru a împrospăta atmosfera interioară fără o pierdere semnificativă de căldură.

În plus, aerisirea la prânz reduce șocul termic care apare de obicei dimineața, atunci când diferența dintre temperatura interioară și cea exterioară este mult mai mare. Practica susținută regulat asigură un climat interior sănătos și previne acumularea de umiditate, relatează libertatea.ro.

Ce recomandări ajută la o aerisire eficientă în sezonul rece

O metodă des utilizată este aerisirea scurtă și intensă: deschiderea largă a ferestrelor pentru câteva minute creează un curent rapid, care schimbă aerul fără să răcească pereții. De asemenea, camerele cu umiditate ridicată, precum bucătăria sau baia, trebuie cu prioritate, la fel și dormitoarele după orele de somn.

Dacă locuința dispune de un sistem de ventilație mecanică, verificarea periodică a funcționării acestuia este esențială, deoarece un astfel de echipament poate asigura un flux constant de aer fără necesitatea deschiderii ferestrelor. În situații cu poluare crescută sau condiții meteo extreme, specialiștii recomandă adaptarea rutinei de aerisire și alegerea momentelor în care aerul exterior este mai curat și temperaturile sunt mai blânde.