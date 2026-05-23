Cum a reușit Blajul să evite declinul care a lovit alte foste orașe industriale

După prăbușirea industriei comuniste, multe orașe din România au intrat într-un declin accentuat. Fabricile s-au închis treptat, iar mii de oameni și-au pierdut locurile de muncă. Localități care odinioară reprezentau adevărate motoare economice regionale au început să rămână în urmă din punct de vedere al dezvoltării. Orașe precum Lupeni, Vulcan, Petrila sau Brad au fost puternic afectate atât economic, cât și demografic după închiderea marilor uzine.

Blaj a avut însă un traseu diferit. Orașul a reușit să treacă mai ușor peste șocul economic al anilor ’90 și să atragă rapid investitori privați importanți. În loc să piardă teren, a continuat să se dezvolte constant, transformându-se treptat într-un centru industrial modern și într-un exemplu rar de reinventare economică în Transilvania.

În perioada comunistă, economia locală era susținută de două mari uzine: combinatul de prelucrare a lemnului și fabrica IAMU, cunoscută pentru producția de mecanică fină. În anii ’80, cele două unități aveau împreună aproape 5.000 de angajați și asigurau locuri de muncă pentru oameni din întregul bazin al Târnavelor, fiind coloana vertebrală a economiei locale.

Investiția Bosch care a schimbat complet direcția economică a Blajului

Anii de după 1990 au adus restructurări și falimente inclusiv în Blaj. Cu toate acestea, orașul a reușit să evite declinul sever prin care au trecut multe alte foste centre industriale din România. Un moment decisiv pentru dezvoltarea economică a localității a venit în 2007. Atunci, grupul german Bosch a ales Blaj pentru deschiderea primei sale fabrici de componente auto din România.

Decizia companiei nu a fost întâmplătoare. Primarul Valentin Rotar explica faptul că tradiția industrială a orașului și experiența acumulată în domeniul mecanicii fine au reprezentat un avantaj major. „La Blaj, Bosch a venit datorită marii tradiții în industrie pe care am avut-o noi, în mecanică fină, IAMU Blaj, una dintre cele mai bune fabrici din România”, afirma edilul, notează Playtech.