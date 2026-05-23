De la un oraș liniștit cu mai puțin de 18.000 de locuitori, Blajul a ajuns unul dintre cele mai dinamice centre economice ale Transilvaniei. Supranumit „Mica Romă” a Ardealului, orașul din județul Alba a trecut printr-o transformare spectaculoasă în ultimii ani.
Investițiile private de amploare și proiectele de modernizare a infrastructurii au schimbat radical imaginea localității. Astăzi, Blajul este considerat un adevărat pol industrial și un exemplu de reinventare economică în România.
După prăbușirea industriei comuniste, multe orașe din România au intrat într-un declin accentuat. Fabricile s-au închis treptat, iar mii de oameni și-au pierdut locurile de muncă. Localități care odinioară reprezentau adevărate motoare economice regionale au început să rămână în urmă din punct de vedere al dezvoltării. Orașe precum Lupeni, Vulcan, Petrila sau Brad au fost puternic afectate atât economic, cât și demografic după închiderea marilor uzine.
Blaj a avut însă un traseu diferit. Orașul a reușit să treacă mai ușor peste șocul economic al anilor ’90 și să atragă rapid investitori privați importanți. În loc să piardă teren, a continuat să se dezvolte constant, transformându-se treptat într-un centru industrial modern și într-un exemplu rar de reinventare economică în Transilvania.
În perioada comunistă, economia locală era susținută de două mari uzine: combinatul de prelucrare a lemnului și fabrica IAMU, cunoscută pentru producția de mecanică fină. În anii ’80, cele două unități aveau împreună aproape 5.000 de angajați și asigurau locuri de muncă pentru oameni din întregul bazin al Târnavelor, fiind coloana vertebrală a economiei locale.
Anii de după 1990 au adus restructurări și falimente inclusiv în Blaj. Cu toate acestea, orașul a reușit să evite declinul sever prin care au trecut multe alte foste centre industriale din România. Un moment decisiv pentru dezvoltarea economică a localității a venit în 2007. Atunci, grupul german Bosch a ales Blaj pentru deschiderea primei sale fabrici de componente auto din România.
Decizia companiei nu a fost întâmplătoare. Primarul Valentin Rotar explica faptul că tradiția industrială a orașului și experiența acumulată în domeniul mecanicii fine au reprezentat un avantaj major. „La Blaj, Bosch a venit datorită marii tradiții în industrie pe care am avut-o noi, în mecanică fină, IAMU Blaj, una dintre cele mai bune fabrici din România”, afirma edilul, notează Playtech.
În prezent, fabrica produce senzori și componente electronice pentru industria auto. Compania a devenit unul dintre cei mai mari angajatori din zonă, având peste 2.500 de salariați. Mulți dintre aceștia provin atât din oraș, cât și din localitățile din jur. Pentru o comunitate atât de mică, impactul investiției a fost uriaș. Odată cu venirea Bosch, Blajul a atras și alte companii private, consolidându-și treptat statutul de important centru industrial și economic al Transilvaniei.
Transformarea Blaj nu s-a oprit doar la dezvoltarea industrială. În ultimii ani, orașul a investit masiv și în infrastructură și facilități publice, un lucru mai puțin întâlnit în localitățile mici din România. Una dintre cele mai importante investiții din Blaj este sala polivalentă construită din fonduri locale și județene. Sala a devenit cunoscută la nivel național datorită echipei Volei Alba Blaj, campioana României la volei feminin.
Autoritățile locale susțin că infrastructura sportivă nu este destinată doar performanței, ci și comunității. Elevii din oraș au acces gratuit la sala polivalentă, dar și la terenurile de fotbal, pista de atletism sau bazinul de înot construit recent. Pentru un oraș cu mai puțin de 18.000 de locuitori, astfel de investiții sunt rare și contribuie semnificativ la creșterea calității vieții.
În același timp, Blajul beneficiază și de o poziție strategică importantă. Blaj este situat în apropierea Autostrada Transilvania. Orașul este traversat și de magistrala feroviară modernizată care face parte din Coridorul IV Paneuropean. Această poziție strategică a contat enorm în atragerea investitorilor și în dezvoltarea economică accelerată a zonei.