Imaginile cu restaurantul închis au devenit virale

Surpriză totală pentru mai mulți români din diaspora care au mers să mănânce la restaurantul lui Pescobar din Londra și s-au trezit în fața ușilor închise. Momentul a fost filmat și postat imediat pe , iar imaginile au devenit virale într-un timp foarte scurt.

În locul agitației obișnuite din local, oamenii au găsit doar un afiș lipit pe geam, lucru care a alimentat rapid valul de speculații din online. „Hai, Pescobar, dă-i drumul să venim să mâncăm odată! Deschide ușile astea! Pescobare, zici la 9 pe internet și deschizi la 12! Am venit, dar e închis, fratele meu. Zi-ne dacă ai pățit ceva”, au spus românii în clipul care a adunat mii de reacții.

Ulterior, a ieșit la iveală și motivul pentru care restaurantul nu mai funcționa. Conform documentului afișat la intrare, proprietarul spațiului ar fi recuperat locația din cauza neplății chiriei. Firma LabTech London Limited a invocat clauza 7 din contract, care prevede neachitarea chiriei în termen de șapte zile de la scadență. În plus, notificarea preciza clar că accesul în spațiu fără acord este interzis și poate atrage inclusiv consecințe penale.