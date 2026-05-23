Concertul lui Max Korzh de pe Arena Națională a început cu momente tensionate, după ce un efect pirotehnic a provocat un incendiu pe scenă

Ana Beatrice
23 mai 2026, 22:18
Sursă Foto: Captură Video - stiripesurse.ro
Cuprins
  1. Cum a izbucnit incendiul de pe scenă
  2. Ce probleme medicale au fost raportate la concert

Seara de sâmbătă de pe Arena Națională a început în forță pentru fanii lui Max Korzh, dar și cu momente tensionate. Un efect pirotehnic folosit în timpul show-ului a scăpat de sub control, iar o parte din recuzita artistului a fost cuprinsă de flăcări.

Pompierii prezenți la fața locului au intervenit rapid și au reușit să stingă incendiul în doar câteva minute. După momentul tensionat, concertul a continuat în siguranță, fără alte incidente.

Cum a izbucnit incendiul de pe scenă

Potrivit informațiilor transmise de ISU-BIF, incidentul a avut loc chiar la începutul concertului. Totul s-a petrecut în timpul unui moment pirotehnic pregătit de organizatori. Mai multe materiale combustibile din recuzita folosită de echipa lui Max Korzh au fost cuprinse de flăcări, după ce efectele speciale au scăpat de sub control.

Intervenția pompierilor aflați deja în dispozitiv a fost rapidă. Flăcările au fost stinse imediat cu ajutorul stingătoarelor, înainte ca situația să devină periculoasă. Reprezentanții ISU-BIF au precizat că incidentul nu a afectat desfășurarea concertului și nici siguranța spectatorilor prezenți pe Arena Națională.

Ce probleme medicale au fost raportate la concert

Reprezentanții ISU-BIF au anunțat că echipajele medicale mobilizate pe Arena Națională au intervenit în 15 situații medicale până la ora 20:00. Totul s-a întâmplat în timpul concertului susținut de Max Korzh. Din fericire, niciunul dintre cazuri nu a fost suficient de grav încât să necesite transportul la spital.

Cele mai multe solicitări au fost pentru stări de lipotimie, escoriații și dureri la nivelul membrelor inferioare. Problemele au apărut pe fondul aglomerației și al timpului îndelungat petrecut în picioare de către spectatori. Pentru siguranța participanților, în interiorul stadionului au fost amplasate mai multe echipaje SMURD și autospeciale de intervenție, poziționate în zonele de acces și evacuare, în apropierea scenei și în sectoarele de tribune.

