Tensiunile dintre Moscova și Kiev escaladează după ultimele atacuri din estul Ucrainei. a ordonat armatei ruse să pregătească represalii, după un atac cu drone asupra unui cămin pentru elevi de liceu din regiunea Luhansk, controlată de Rusia. Conform bilanțului provizoriu, cel puțin 18 adolescenți și-au pierdut viața, iar zeci de persoane au fost rănite.

Kievul neagă că ar fi vizat intenționat clădirea și susține că obiectivul operațiunii era, de fapt, o unitate de drone a armatei ruse aflată în apropiere.

În același timp, Ucraina afirmă că și-a continuat atacurile asupra infrastructurii energetice rusești. Autoritățile ucrainene spun că au lovit din nou terminalul petrolier din Novorossiisk, de la Marea Neagră. Potrivit Kievului, au fost vizate și un petrolier rusesc, dar și un rezervor de combustibil din aceeași zonă.