Volodimir Zelenski avertizează asupra unui posibil atac rusesc cu racheta hipersonică Oreșnik: „Observăm semne de pregătire”

Ana Beatrice
23 mai 2026, 21:33
Foto: Hepta - DPA Images
Cuprins
  1. Ce pregătește Rusia pentru Ucraina
  2. De ce provoacă îngrijorare racheta hipersonică Oreșnik

Volodimir Zelenski susține că Rusia pregătește un nou atac asupra Ucrainei. Președintele ucrainean afirmă că Moscova ar putea folosi din nou racheta balistică hipersonică Oreșnik. Potrivit acestuia, avertismentul se bazează pe informații primite de la serviciile secrete ucrainene, dar și din SUA și Europa, informează Reuters.

Ce pregătește Rusia pentru Ucraina

„Observăm semne de pregătire ale unui atac combinat asupra teritoriului ucrainean, inclusiv asupra Kievului, cu diferite tipuri de armament. Armele cu rază medie de acţiune menţionate ar putea fi folosite într-un astfel de atac”, a transmis Zelenski pe X.

Tensiunile dintre Moscova și Kiev escaladează după ultimele atacuri din estul Ucrainei. Vladimir Putin a ordonat armatei ruse să pregătească represalii, după un atac cu drone asupra unui cămin pentru elevi de liceu din regiunea Luhansk, controlată de Rusia. Conform bilanțului provizoriu, cel puțin 18 adolescenți și-au pierdut viața, iar zeci de persoane au fost rănite.

Kievul neagă că ar fi vizat intenționat clădirea și susține că obiectivul operațiunii era, de fapt, o unitate de drone a armatei ruse aflată în apropiere.

În același timp, Ucraina afirmă că și-a continuat atacurile asupra infrastructurii energetice rusești. Autoritățile ucrainene spun că au lovit din nou terminalul petrolier din Novorossiisk, de la Marea Neagră. Potrivit Kievului, au fost vizate și un petrolier rusesc, dar și un rezervor de combustibil din aceeași zonă.

De ce provoacă îngrijorare racheta hipersonică Oreșnik

Rusia a folosit deja de două ori împotriva Ucrainei racheta hipersonică Oreșnik. Vladimir Putin susține că arma este imposibil de interceptat. Potrivit liderului de la Kremlin, proiectilul poate atinge viteze de peste 10 ori mai mari decât viteza sunetului, ceea ce face extrem de dificilă oprirea sa de către sistemele de apărare antiaeriană.

Primul atac cu Oreșnik a avut loc în noiembrie 2024 și a vizat o infrastructură militară din orașul ucrainean Dnipro. Al doilea atac a fost lansat în ianuarie 2026 asupra unui obiectiv din regiunea Liov, în vestul Ucrainei. Nici Moscova, nici Kievul nu au precizat oficial ce anume a fost ținta loviturii, însă mai multe relatări au indicat posibilitatea unui depozit subteran de gaze naturale.

În ambele cazuri, rachetele nu au fost echipate cu încărcături explozive. Potrivit informațiilor disponibile, distrugerile au fost provocate exclusiv de impactul uriaș generat de viteza extremă a rachetei și de forța sa cinetică.

