În „Fjord”, Cristian Mungiu construiește o dramă puternică despre credință, familie și conflictul dintre valorile personale și regulile unei societăți moderne. Povestea urmărește un cuplu româno-norvegian profund religios, interpretat de și Renate Reinsve. Cei doi încearcă să își crească cei cinci copii după principii stricte, departe de influențele tehnologiei și ale lumii contemporane.

La început, familia pare perfect integrată în societatea norvegiană. Totul se schimbă însă după apariția unor suspiciuni de violență domestică. Autoritățile încep să privească tot mai critic stilul lor de viață, credința religioasă și metodele de educație impuse copiilor.

Situația escaladează rapid și se transformă într-o luptă dramatică între părinți și sistem. Autoritățile decid declanșarea unei proceduri de plasament pentru copii. Printre cei vizați se află și cel mai mic dintre frați, un nou-născut încă alăptat de mamă. Dincolo de drama familială, „Fjord” devine o reflecție tulburătoare despre polarizare, lipsa dialogului și distanța tot mai mare dintre oameni care nu mai reușesc să se înțeleagă.