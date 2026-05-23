Succes uriaș pentru Cristian Mungiu la Cannes. Filmul „Fjord" a obținut Palme d'Or la ediția din 2026

Succes uriaș pentru Cristian Mungiu la Cannes. Filmul „Fjord” a obținut Palme d’Or la ediția din 2026

Ana Beatrice
23 mai 2026, 23:59
Sursă Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Ce ascunde, de fapt, drama din „Fjord”
  2. Cine sunt marii câștigători ai Festivalului de la Cannes 2026

Trofeul Palme d’Or de la cea de-a 79-a ediție a Festivalul de Film de la Cannes a fost câștigat de lungmetrajul „Fjord”, regizat de Cristian Mungiu. Informația a fost publicată pe site-ul oficial al evenimentului și relatată de Agerpres.

Ce ascunde, de fapt, drama din „Fjord”

În „Fjord”, Cristian Mungiu construiește o dramă puternică despre credință, familie și conflictul dintre valorile personale și regulile unei societăți moderne. Povestea urmărește un cuplu româno-norvegian profund religios, interpretat de Sebastian Stan și Renate Reinsve. Cei doi încearcă să își crească cei cinci copii după principii stricte, departe de influențele tehnologiei și ale lumii contemporane.

La început, familia pare perfect integrată în societatea norvegiană. Totul se schimbă însă după apariția unor suspiciuni de violență domestică. Autoritățile încep să privească tot mai critic stilul lor de viață, credința religioasă și metodele de educație impuse copiilor.

Situația escaladează rapid și se transformă într-o luptă dramatică între părinți și sistem. Autoritățile decid declanșarea unei proceduri de plasament pentru copii. Printre cei vizați se află și cel mai mic dintre frați, un nou-născut încă alăptat de mamă. Dincolo de drama familială, „Fjord” devine o reflecție tulburătoare despre polarizare, lipsa dialogului și distanța tot mai mare dintre oameni care nu mai reușesc să se înțeleagă.

„Acest film este un mesaj pentru toleranţă, pentru incluziune, pentru empatie. Sunt cuvinte frumoase pe care le iubim cu toţii, dar trebuie să le punem în practică mai des”, a declarat Cristian Mungiu la primirea Palme d’Or.

Cine sunt marii câștigători ai Festivalului de la Cannes 2026

Marele Premiu al Juriului a revenit peliculei „Minotaur”, semnată de Andrei Zvyagintsev, în timp ce Premiul Juriului a fost acordat filmului „The Dreamed Adventure”, regizat de Valeska Grisebach. La categoria regie, premiul a fost împărțit între duo-ul Javier CalvoJavier Ambrossi pentru „La bola negra” și Pawel Pawlikowski pentru „Fatherland”.

Premiul pentru interpretare masculină a fost câștigat de Emmanuel Macchia și Valentin Campagne pentru rolurile din „Coward”. Trofeul Camera d’Or a mers către „Ben’Imana”, regizat de Marie Clementine Dusabejambo, iar Palme d’Or pentru scurtmetraj a fost obținut de „For The Opponents”, semnat de Federico Luis.

Festivalul a oferit și trofee Palme d’Or onorifice unor nume legendare ale cinematografiei mondiale: Peter Jackson, Barbra Streisand și John Travolta.

