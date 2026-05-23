Trofeul Palme d’Or de la cea de-a 79-a ediție a Festivalul de Film de la Cannes a fost câștigat de lungmetrajul „Fjord”, regizat de Cristian Mungiu. Informația a fost publicată pe site-ul oficial al evenimentului și relatată de Agerpres.
Cea de-a 79-a ediție a Festivalul de Film de la Cannes a adus în prim-plan producții apreciate atât de critici, cât și de public. Marele trofeu Palme d’Or a fost câștigat de „Fjord”, filmul regizat de Cristian Mungiu, una dintre cele mai discutate producții ale competiției.
Marele Premiu al Juriului a revenit peliculei „Minotaur”, semnată de Andrei Zvyagintsev, în timp ce Premiul Juriului a fost acordat filmului „The Dreamed Adventure”, regizat de Valeska Grisebach. La categoria regie, premiul a fost împărțit între duo-ul Javier Calvo – Javier Ambrossi pentru „La bola negra” și Pawel Pawlikowski pentru „Fatherland”.
Premiul pentru interpretare masculină a fost câștigat de Emmanuel Macchia și Valentin Campagne pentru rolurile din „Coward”. Trofeul Camera d’Or a mers către „Ben’Imana”, regizat de Marie Clementine Dusabejambo, iar Palme d’Or pentru scurtmetraj a fost obținut de „For The Opponents”, semnat de Federico Luis.
Festivalul a oferit și trofee Palme d’Or onorifice unor nume legendare ale cinematografiei mondiale: Peter Jackson, Barbra Streisand și John Travolta.