B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Epidemia de Ebola se agravează în Africa. Alte 10 țări, în pericol după focarul din Congo

Epidemia de Ebola se agravează în Africa. Alte 10 țări, în pericol după focarul din Congo

Ana Beatrice
23 mai 2026, 22:37
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Epidemia de Ebola se agravează în Africa. Alte 10 țări, în pericol după focarul din Congo
Sursă Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Ce țări sunt în pericol din cauza epidemiei de Ebola
  2. De ce este Ebola atât de periculoasă

Un nou semnal de alarmă vine din Africa. Autoritățile sanitare avertizează că epidemia de Ebola riscă să depășească granițele Republica Democratică Congo și ale Uganda. Potrivit agenției sanitare a Uniunea Africană, alte zece state africane ar putea fi afectate de răspândirea virusului, informează AFP.

Ce țări sunt în pericol din cauza epidemiei de Ebola

„Avem 10 țări cu risc de a fi afectate”, a declarat Jean Kaseya în cadrul unei conferințe de presă. Potrivit oficialului, statele aflate sub monitorizare sunt Sudanul de Sud, Rwanda, Kenya, Tanzania, Etiopia, Republica Congo, Burundi, Angola, Republica Centrafricană și Zambia.

Situația din Republica Democratică Congo devine din ce în ce mai alarmantă din cauza epidemiei de Ebola. Autoritățile au înregistrat aproape 750 de cazuri suspecte și 177 de decese suspecte asociate virusului. Organizația Mondială a Sănătății avertizează că boala se răspândește rapid în țara cu aproximativ 100 de milioane de locuitori. Actuala epidemie este a 17-a cu care se confruntă RDC de-a lungul timpului. Potrivit lui Jean Kaseya, acesta este „al doilea cel mai mare focar de Ebola cunoscut la nivel mondial”.

De ce este Ebola atât de periculoasă

Bilanțul lăsat în urmă de Ebola este unul devastator: peste 15.000 de oameni și-au pierdut viața în Africa în ultimele cinci decenii din cauza acestui virus extrem de periculos. Boala provoacă febră hemoragică severă și poate evolua rapid către forme fatale.

Chiar dacă Ebola nu se transmite la fel de ușor precum COVID-19 sau rujeola, specialiștii rămân în alertă. Actuala tulpină Bundibugyo ridică mari probleme din cauza lipsei unui vaccin și a unui tratament omologat.

În lipsa unor soluții medicale eficiente, autoritățile mizează pe măsuri stricte de prevenție și pe depistarea rapidă a cazurilor suspecte. Limitarea contactelor și intervenția rapidă sunt considerate esențiale pentru a evita extinderea epidemiei.

Tags:
Citește și...
Volodimir Zelenski avertizează asupra unui posibil atac rusesc cu racheta hipersonică Oreșnik: „Observăm semne de pregătire”
Externe
Volodimir Zelenski avertizează asupra unui posibil atac rusesc cu racheta hipersonică Oreșnik: „Observăm semne de pregătire”
Protest uriaș în Madrid! Mii de oameni cer plecarea lui Pedro Sanchez, după scandalurile care zguduie Guvernul spaniol
Externe
Protest uriaș în Madrid! Mii de oameni cer plecarea lui Pedro Sanchez, după scandalurile care zguduie Guvernul spaniol
Explozie într-un lac din Letonia. O dronă s-a prăbușit în apă, iar autoritățile caută fragmentele acesteia
Externe
Explozie într-un lac din Letonia. O dronă s-a prăbușit în apă, iar autoritățile caută fragmentele acesteia
Rusia acuză Ucraina de atac asupra unui cămin. Kievul vorbește despre o unitate de drone
Externe
Rusia acuză Ucraina de atac asupra unui cămin. Kievul vorbește despre o unitate de drone
Reuters: Zelenski forțează momentul aderării la UE. Kievul spune că dispariția blocajului ungar trebuie folosită acum
Externe
Reuters: Zelenski forțează momentul aderării la UE. Kievul spune că dispariția blocajului ungar trebuie folosită acum
Europa descoperă costul dependenței de China. Bruxelles-ul le cere companiilor să nu mai ignore riscurile comerciale
Externe
Europa descoperă costul dependenței de China. Bruxelles-ul le cere companiilor să nu mai ignore riscurile comerciale
Washingtonul joacă pe două fronturi în criza cu Iranul. SUA pregătesc opțiunea militară, dar așteaptă răspunsul Teheranului
Externe
Washingtonul joacă pe două fronturi în criza cu Iranul. SUA pregătesc opțiunea militară, dar așteaptă răspunsul Teheranului
Donald Trump lipsește de la nunta fiului său. Don Jr. se căsătorește în Bahamas, dar tatăl rămâne la Casa Albă
Externe
Donald Trump lipsește de la nunta fiului său. Don Jr. se căsătorește în Bahamas, dar tatăl rămâne la Casa Albă
Kovesi sesizează Comisia Europeană. EPPO acuză presiuni asupra independenței procurorilor europeni din Grecia
Externe
Kovesi sesizează Comisia Europeană. EPPO acuză presiuni asupra independenței procurorilor europeni din Grecia
Rusia testează limitele NATO prin provocări „la milimetru”. Petr Pavel avertizează că ezitarea Alianței poate încuraja Kremlinul
Externe
Rusia testează limitele NATO prin provocări „la milimetru”. Petr Pavel avertizează că ezitarea Alianței poate încuraja Kremlinul
Ultima oră
22:18 - Concertul lui Max Korzh de pe Arena Națională a început cu momente tensionate, după ce un efect pirotehnic a provocat un incendiu pe scenă
21:58 - Dacia 1300, într-o aventură incredibilă. Trei români au ajuns până în Sahara cu mașina care a făcut istorie în România
21:33 - Volodimir Zelenski avertizează asupra unui posibil atac rusesc cu racheta hipersonică Oreșnik: „Observăm semne de pregătire”
21:04 - Pescobar, reacție după închiderea restaurantului din Londra: „Eu am de luat pe garanție 100.000 de lire”
20:36 - Bogdan Cojocaru îl atacă pe Ilie Bolojan după vizita la Iași: „A venit degeaba”
20:09 - Urs într-un hotel din Poiana Brașov. Angajații au păzit turiștii toată noaptea după un răspuns șocant primit la 112: „Deja e de speriat” (VIDEO)
19:38 - Universitatea Craiova a făcut istorie. Jucătorii și antrenorii au devenit cetățeni de onoare după cucerirea Superligii și Cupei României
19:08 - Lovitură pentru Pescobar! Restaurantul din Londra ar fi fost închis pentru neplata chiriei
18:34 - Ilie Bolojan, avertisment dur despre PNRR. România poate pierde finanțarea pentru proiectele neterminate până în august
17:58 - Protest uriaș în Madrid! Mii de oameni cer plecarea lui Pedro Sanchez, după scandalurile care zguduie Guvernul spaniol