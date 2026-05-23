Un nou semnal de alarmă vine din Africa. Autoritățile sanitare avertizează că epidemia de Ebola riscă să depășească granițele Republica Democratică Congo și ale Uganda. Potrivit agenției sanitare a Uniunea Africană, alte zece state africane ar putea fi afectate de răspândirea virusului, informează .

Ce țări sunt în pericol din cauza epidemiei de Ebola

„Avem 10 țări cu risc de a fi afectate”, a declarat Jean Kaseya în cadrul unei conferințe de presă. Potrivit oficialului, statele aflate sub monitorizare sunt Sudanul de Sud, Rwanda, Kenya, Tanzania, Etiopia, Republica Congo, Burundi, Angola, Republica Centrafricană și Zambia.

devine din ce în ce mai alarmantă din cauza epidemiei de Ebola. Autoritățile au înregistrat aproape 750 de cazuri suspecte și 177 de decese suspecte asociate virusului. Organizația Mondială a Sănătății avertizează că boala se răspândește rapid în țara cu aproximativ 100 de milioane de locuitori. Actuala epidemie este a 17-a cu care se confruntă RDC de-a lungul timpului. Potrivit lui Jean Kaseya, acesta este „al doilea cel mai mare focar de Ebola cunoscut la nivel mondial”.

De ce este Ebola atât de periculoasă

Bilanțul lăsat în urmă de Ebola este unul devastator: peste 15.000 de oameni și-au pierdut viața în Africa în ultimele cinci decenii din cauza acestui virus extrem de periculos. Boala provoacă febră hemoragică severă și poate evolua rapid către forme fatale.

Chiar dacă Ebola nu se transmite la fel de ușor precum COVID-19 sau , specialiștii rămân în alertă. Actuala tulpină Bundibugyo ridică mari probleme din cauza lipsei unui vaccin și a unui tratament omologat.

În lipsa unor soluții medicale eficiente, autoritățile mizează pe măsuri stricte de prevenție și pe depistarea rapidă a cazurilor suspecte. Limitarea contactelor și intervenția rapidă sunt considerate esențiale pentru a evita extinderea epidemiei.