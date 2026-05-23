Dacia 1300, într-o aventură incredibilă. Trei români au ajuns până în Sahara cu mașina care a făcut istorie în România

Ana Beatrice
23 mai 2026, 21:58
Sursă Foto: Captură Video - observatornews.ro
Cuprins
  1. Cum au ajuns trei români să traverseze Sahara cu o Dacie 1300 din 1975
  2. Aventura de 4.000 de kilometri care a pus la încercare o legendă auto românească

Trei tineri din București au transformat pasiunea pentru mașini într-o aventură memorabilă. Au străbătut aproape 4.000 de kilometri, traversând două continente, la bordul unei adevărate legende pe patru roți. Este vorba despre o Dacia 1300 atestată istoric, aceeași mașină care a scris amintiri pentru generațiile părinților și bunicilor noștri.

Cum au ajuns trei români să traverseze Sahara cu o Dacie 1300 din 1975

Trei pasionați auto din București au demonstrat că aventura nu ține cont de vârsta mașinii. Vlad, Alex și Dan au pornit din Cannes și au defilat pe riviera franceză într-o aventură cum puțini ar avea curajul să înceapă. Drumul lor a continuat până în inima dunelor sahariene, la bordul unei Dacia 1300 atestate istoric.

O mașină veche de peste jumătate de secol nu pare, la prima vedere, alegerea ideală pentru un traseu atât de dur. Totuși, cei trei nu s-au lăsat descurajați nici măcar când automobilul a refuzat să mai pornească exact în dimineața plecării.

„Noi am tot avut proiecte cu maşina asta. Am plecat în Germania pe circuitul de la Nurburgring, în Iadul verde, ne-am dus, ne-am întors, a fost totul OK. Cu o zi înainte de plecare, mergea perfect. Şi dimineaţa la 06:00 ne-am trezit să plecăm. Să o scoatem din parcarea subterană. N-a mai vrut. Parca ştia!”, a povestit Alex Duşcă, membru expediţie, notează observatornews.ro.

Problemele tehnice au fost însă rapid uitate odată ajunși în Monaco, unde marcajele rămase după cursa de Formula 1 Monaco Grand Prix au fost o adevărată tentație pentru iubitorii motorsportului. Mai mult, Dacia lor s-a transformat într-un adevărat magnet pentru românii întâlniți pe traseu.

„Maşina asta e un barometru pentru a identifica români în străinătate. Inclusiv la Monaco ne-a oprit lumea pe stradă, țipau după noi. Ne-am oprit să facem poze. Erau români de la Arad, de la Deva, de peste tot, deci suntem peste tot acasă! Și a fost mişto!”, a declarat Vlad Micşunescu, membru expediţie.

Aventura de 4.000 de kilometri care a pus la încercare o legendă auto românească

După entuziasmul și atenția primite pe riviera franceză, Dacia 1300 nu a mai fost la fel de cooperantă. La doar 20 de kilometri de Monaco, mașina a început din nou să facă probleme, iar acela a fost doar începutul unei serii lungi de improvizații și reparații făcute pe marginea drumului.

„E genul ăla de maşină pe care trebuie să stai să o asculţi, că ea comunică. Spune -vezi ca fierb-. Parcă nu ţine frâna, adică ea îţi dă semnele, tu trebuie doar să le interpretezi. Am schimbat bobina, am schimbat fisele, am schimbat bujiile, am aflat că avem şi un filet distrus la bujia 3, am fiert bateria, am schimbat bateria, am mai pus antigel la un moment dat, s-a înfundat jiclorul. În momentul în care apare cea mai mică problemă, fiecare vine cu o opinie. S-au strans vreo 10, am avut 3, 4 mecanici pe care îi sunam. Fiecare spunea ca e altceva”, a precizat Daniel Nicolăină, membru expediţie.

Cea mai grea etapă a aventurii a început însă odată cu trecerea pe continentul african, în Maroc. Paradoxal, tocmai lipsa tehnologiei moderne a devenit marele avantaj al bătrânei Dacii, care a putut fi reparată aproape oriunde și în orice condiții. În final, cei trei au reușit să transforme o călătorie de 17 zile, prin 5 țări și aproape 4.000 de kilometri, într-o experiență unică alături de unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale industriei auto românești din perioada comunistă.

Urs într-un hotel din Poiana Brașov. Angajații au păzit turiștii toată noaptea după un răspuns șocant primit la 112: „Deja e de speriat” (VIDEO)
