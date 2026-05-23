B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Bogdan Cojocaru îl atacă pe Ilie Bolojan după vizita la Iași: „A venit degeaba”

Bogdan Cojocaru îl atacă pe Ilie Bolojan după vizita la Iași: „A venit degeaba”

Ana Beatrice
23 mai 2026, 20:36
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Bogdan Cojocaru îl atacă pe Ilie Bolojan după vizita la Iași: „A venit degeaba”
Sursă Foto: Facebook/ Cojocaru Petru Bogdan
Cuprins
  1. Ce spune liderul PSD Iași despre vizita lui Ilie Bolojan
  2. De ce îl acuză Bogdan Cojocaru că ignoră proiectele Moldovei

Vizita premierului interimar Ilie Bolojan la Iași este criticată de liderul PSD Iași, Bogdan Cojocaru. Acesta susține că deplasarea nu a adus niciun beneficiu concret pentru Moldova.

Deputatul afirmă că Ilie Bolojan ar fi venit „cu protocol de prim-ministru” doar pentru o ședință politică a PNL. Totodată, îi reproșează lipsa oricărei referiri la marile proiecte ale regiunii.

Ce spune liderul PSD Iași despre vizita lui Ilie Bolojan

„Protocol de prim-ministru pentru o ședință politică a PNL. Adio Ilie, adio sărăcie!

Premierul demis Ilie Bolojan s-a bucurat de toate onorurile funcției de șef al Guvernului la vizita de azi de la Iași deși aceasta a fost preponderent politică. Bolojan a venit la o sindrofie a PNL, dar Jandarmeria a scos din cazarmă zeci de ofițeri și subofițeri, alți zeci de lucrători ai Poliției fiind mobilizați în stradă. Pentru ce această desfășurare de forțe? Lui Ilie Bolojan îi e frică de ieșeni?”, a transmis liderul PSD Iaşi într-o postare pe Facebook.

De ce îl acuză Bogdan Cojocaru că ignoră proiectele Moldovei

„Ca de fiecare dată, Ilie Bolojan a venit degeaba la Iași. A ținut o declarație de presă, 6 minute, în care nu s-a referit, nicio secundă, la marile proiecte ale Iașului și ale Moldovei. Autostrăzile A7 și A8, șoseaua de centură de la Podu Iloaiei, stadionul și sala polivalentă, sediul Operei sau varianta ocolitoare a municipiului nu se află printre preocupările sale. A refuzat să răspundă la întrebările presei locale, deci, practic, a refuzat să le răspundă ieșenilor.
În toată istoria postdecembristă nu cred să mai fi fost un alt prim-ministru care să sfideze de asemenea manieră Iașul. Adio Ilie, adio sărăcie!”, a mai transmis Bogdan Cojocaru.
Tags:
Citește și...
Irineu Darău: Programul SAFE poate transforma industria de apărare. România vrea ca banii europeni să producă valoare în țară
Politică
Irineu Darău: Programul SAFE poate transforma industria de apărare. România vrea ca banii europeni să producă valoare în țară
Centrala de la Iernut intră în regim de urgență. Ilie Bolojan spune că România nu își mai permite încă o întârziere
Politică
Centrala de la Iernut intră în regim de urgență. Ilie Bolojan spune că România nu își mai permite încă o întârziere
Reuters: Zelenski forțează momentul aderării la UE. Kievul spune că dispariția blocajului ungar trebuie folosită acum
Externe
Reuters: Zelenski forțează momentul aderării la UE. Kievul spune că dispariția blocajului ungar trebuie folosită acum
Europa descoperă costul dependenței de China. Bruxelles-ul le cere companiilor să nu mai ignore riscurile comerciale
Externe
Europa descoperă costul dependenței de China. Bruxelles-ul le cere companiilor să nu mai ignore riscurile comerciale
Washingtonul joacă pe două fronturi în criza cu Iranul. SUA pregătesc opțiunea militară, dar așteaptă răspunsul Teheranului
Externe
Washingtonul joacă pe două fronturi în criza cu Iranul. SUA pregătesc opțiunea militară, dar așteaptă răspunsul Teheranului
Kovesi sesizează Comisia Europeană. EPPO acuză presiuni asupra independenței procurorilor europeni din Grecia
Externe
Kovesi sesizează Comisia Europeană. EPPO acuză presiuni asupra independenței procurorilor europeni din Grecia
Rusia testează limitele NATO prin provocări „la milimetru”. Petr Pavel avertizează că ezitarea Alianței poate încuraja Kremlinul
Externe
Rusia testează limitele NATO prin provocări „la milimetru”. Petr Pavel avertizează că ezitarea Alianței poate încuraja Kremlinul
Bolojan anunță condiția principală pentru viitorul guvern: „Dacă nu ţine cont de aceste probleme, nu are nicio şansă să îndrepte lucrurile”
Politică
Bolojan anunță condiția principală pentru viitorul guvern: „Dacă nu ţine cont de aceste probleme, nu are nicio şansă să îndrepte lucrurile”
Stelian Tănase tună și fulgeră la adresa liberalilor. Le-a zis-o direct în față: „V-aţi lăsat aserviţi de Iohannis, v-aţi dus pe acolo să lingeţi clanţele ca să vă dea un job”
Politică
Stelian Tănase tună și fulgeră la adresa liberalilor. Le-a zis-o direct în față: „V-aţi lăsat aserviţi de Iohannis, v-aţi dus pe acolo să lingeţi clanţele ca să vă dea un job”
Întrebarea care l-a supărat foarte tare pe Ilie Bolojan: „Este tendențioasă”
Politică
Întrebarea care l-a supărat foarte tare pe Ilie Bolojan: „Este tendențioasă”
Ultima oră
21:58 - Dacia 1300, într-o aventură incredibilă. Trei români au ajuns până în Sahara cu mașina care a făcut istorie în România
21:33 - Volodimir Zelenski avertizează asupra unui posibil atac rusesc cu racheta hipersonică Oreșnik: „Observăm semne de pregătire”
21:04 - Pescobar, reacție după închiderea restaurantului din Londra: „Eu am de luat pe garanție 100.000 de lire”
20:09 - Urs într-un hotel din Poiana Brașov. Angajații au păzit turiștii toată noaptea după un răspuns șocant primit la 112: „Deja e de speriat” (VIDEO)
19:38 - Universitatea Craiova a făcut istorie. Jucătorii și antrenorii au devenit cetățeni de onoare după cucerirea Superligii și Cupei României
19:08 - Lovitură pentru Pescobar! Restaurantul din Londra ar fi fost închis pentru neplata chiriei
18:34 - Ilie Bolojan, avertisment dur despre PNRR. România poate pierde finanțarea pentru proiectele neterminate până în august
17:58 - Protest uriaș în Madrid! Mii de oameni cer plecarea lui Pedro Sanchez, după scandalurile care zguduie Guvernul spaniol
17:36 - Telefoanele mobile ar putea fi interzise complet în școli. Elevii nu le-ar mai putea folosi nici în pauze, potrivit unui proiect de modificare a legii educației
17:03 - Al doilea an în care livezile sunt compromise. Fructele românești dispar de pe tarabe: „O să avem doar de gustare”