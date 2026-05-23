Vizita premierului interimar la Iași este criticată de liderul PSD Iași, Bogdan Cojocaru. Acesta susține că deplasarea nu a adus niciun beneficiu concret pentru Moldova.

Deputatul afirmă că Ilie Bolojan ar fi venit „cu protocol de prim-ministru” doar pentru o ședință politică a PNL. Totodată, îi reproșează lipsa oricărei referiri la marile proiecte ale regiunii.

Ce spune liderul PSD Iași despre vizita lui Ilie Bolojan

„Protocol de prim-ministru pentru o ședință politică a PNL. Adio Ilie, adio sărăcie!

Premierul demis Ilie Bolojan s-a bucurat de toate onorurile funcției de șef al Guvernului la vizita de azi de la Iași deși aceasta a fost preponderent politică. Bolojan a venit la o sindrofie a PNL, dar Jandarmeria a scos din cazarmă zeci de ofițeri și subofițeri, alți zeci de lucrători ai Poliției fiind mobilizați în stradă. Pentru ce această desfășurare de forțe? Lui Ilie Bolojan îi e frică de ieșeni?”, a transmis liderul PSD Iaşi într-o .

De ce îl acuză Bogdan Cojocaru că ignoră proiectele Moldovei

„Ca de fiecare dată, Ilie Bolojan a venit degeaba la Iași. A ținut o declarație de presă, 6 minute, în care nu s-a referit, nicio secundă, la marile proiecte ale Iașului și ale Moldovei. Autostrăzile A7 și A8, șoseaua de centură de la Podu Iloaiei, stadionul și sala polivalentă, sediul Operei sau varianta ocolitoare a municipiului nu se află printre preocupările sale. A refuzat să răspundă la întrebările presei locale, deci, practic, a refuzat să le răspundă ieșenilor.