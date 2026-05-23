Acasa » Eveniment » Urs într-un hotel din Poiana Brașov. Angajații au păzit turiștii toată noaptea după un răspuns șocant primit la 112: „Deja e de speriat" (VIDEO)

Urs într-un hotel din Poiana Brașov. Angajații au păzit turiștii toată noaptea după un răspuns șocant primit la 112: „Deja e de speriat” (VIDEO)

Ana Beatrice
23 mai 2026, 20:09
Sursă Foto: Captură Video - Facebook / Brasov Stiri
Cuprins
  1. Urșii intră nestingheriți în hotelurile din Poiana Brașov
  2. Stațiunea preferată de români începe să fie evitată din cauza urșilor

Teroare într-un hotel din Poiana Brașov! Un urs a intrat din nou în incintă, iar angajații au fost nevoiți să stea de pază toată noaptea. Deși au cerut ajutor la 112, li s-ar fi răspuns că „nu este o urgență” și să nu mai sune.

Urșii intră nestingheriți în hotelurile din Poiana Brașov

Scene de panică vineri seara, în Poiana Brașov. Un urs a intrat din nou într-un hotel din stațiune. Angajații au cerut disperat ajutor la 112, însă spun că au primit un răspuns șocant. Operatorii ar fi refuzat intervenția de urgență, îndrumându-i către Poliția Locală și cerându-le să nu mai sune. În lipsa unei intervenții, personalul hotelului a fost nevoit să stea de pază toată noaptea pentru a-i proteja pe turiști.

„Noi am stat de pază în noaptea aia și s-a sunat continuu la 112. Staff-ul a renunțat la un moment dat, dezamăgit, că toate eforturile noastre au fost în zadar, deși era o echipă în Poiană”, au transmis aceștia, într-o postare pe pagina de Facebook Brașov Știri.

Localnicii din zonă spun că situația a scăpat de sub control și că turiștii au început să evite stațiunea din cauza pericolului. „Deja e de speriat. Dacă lăsăm ușa deschisă, intră în casă. Nu mai vorbesc să vină turiștii, căci le este frică. Turiștii care mai veneau acum îmi spun că nu mai riscă să vină cu copii la Poiana Brașov de frica urșilor. Chiar nu știm ce e de făcut. E deja de alertă maximă”, au declarat persoane din zonă.

Stațiunea preferată de români începe să fie evitată din cauza urșilor

Tot mai mulți operatori din turism avertizează că prezența tot mai frecventă a urșilor afectează grav imaginea stațiunii Poiana Brașov, una dintre cele mai populare destinații montane din România.

Turiștii, în special familiile cu copii, încep să evite zona de teama unor incidente, iar oamenii spun că situația nu mai poate fi ignorată.

În lipsa unor măsuri concrete și a unor intervenții rapide, localnicii și antreprenorii se tem că stațiunea ar putea pierde tot mai mulți vizitatori, în timp ce riscul unei tragedii devine tot mai mare.

