Eveniment » Cum să ai grijă de plante pe timp de iarnă. Ghid practic

Elena Boruz
07 nov. 2025, 13:53
Sursă foto: Freepik
Cuprins
  1. De ce este esențial să schimbi rutina de îngrijire a plantelor iarna
  2. Cum se udă corect plantele în sezonul rece
  3. Unde este bine să ții plantele iarna
  4. Ce alte măsuri ajută plantele să treacă iarna cu bine
  5. Cum recunoști o plantă care suferă din cauza iernii

Când afară temperaturile scad, iar lumina naturală devine o raritate, plantele de interior au nevoie de o atenție suplimentară. Mulți iubitori de verdeață se întreabă cum pot trece cu bine peste lunile reci fără să piardă plantele preferate. Iată un ghid complet despre îngrijirea plantelor pe timp de iarnă.

De ce este esențial să schimbi rutina de îngrijire a plantelor iarna

Pe timpul iernii, plantele nu mai cresc la fel de repede. Lumina este slabă, aerul din casă e mai uscat din cauza încălzirii, iar diferențele de temperatură pot provoca stres plantei. Asta înseamnă că trebuie să uiți, pentru o vreme, de regulile din sezonul cald.

Un articol publicat de Iowa State University Extension explică faptul că „plantele în lunile reci mai mult supraviețuiesc decât se dezvoltă”. În traducere liberă: au nevoie de odihnă, nu de stimulente excesive.

Cum se udă corect plantele în sezonul rece

În lunile de iarnă, solul rămâne umed mai mult timp, așa că udatul trebuie reduss semnificativ. Verifică întotdeauna substratul. Dacă este uscat la cel puțin un centimetru adâncime, atunci poți uda. În caz contrar, riști să provoci putrezirea rădăcinilor.

De asemenea, folosește apă la temperatura camerei, nu rece de la robinet. Schimbările bruște de temperatură pot dăuna plantei, mai ales speciilor tropicale.

Unde este bine să ții plantele iarna

Alege un loc cu lumină naturală, dar ferește-le de curenți de aer reci. Ferestrele orientate spre sud sunt ideale, însă asigură-te că frunzele nu ating geamul rece. Dacă spațiul e limitat, poți apela la lămpi speciale pentru creșterea plantelor, care suplinesc lipsa luminii solare.

Ce alte măsuri ajută plantele să treacă iarna cu bine

  • Pulverizează apă pe frunze sau folosește un umidificator. Aerul uscat din casele încălzite afectează plantele sensibile.

  • Șterge frunzele de praf o dată pe săptămână pentru a permite fotosinteza.

  • Oprește fertilizarea. Plantele nu au nevoie de nutrienți suplimentari când sunt în repaus.

  • Evită tăierile și transplantările până la primăvară.

Cum recunoști o plantă care suferă din cauza iernii

Frunzele ofilite, îngălbenite sau pătate indică probleme de udare sau expunere necorespunzătoare la lumină. În aceste cazuri, ajustează rapid poziția ghiveciului și verifică rădăcinile.

