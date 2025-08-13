Cum să-ți protejezi stomacul în călătorii. Sfaturi de la gastroenterologi

Vara aduce vacanțe, excursii și escapade de weekend, dar pentru mulți călători, plăcerea de a explora poate fi umbrită de

Diareea, constipația sau balonarea sunt frecvente, iar cauzele sunt adesea legate de schimbarea rutinei și a alimentației.

Cuprins:

De ce apar problemele digestive în călătorii

Cele mai frecvente probleme digestive

Menținerea unei rutine alimentare

Planifică din timp

Atenție la alimente și apă

De ce apar problemele digestive în călătorii

Specialiștii explică faptul că expunerea la alimente și apă neobișnuite, diferențele de igienă și schimbările de rutină pot provoca tulburări digestive. „Pacienții au probleme digestive când călătoresc pentru că sunt expuși la alimente și surse de apă neobișnuite, diferențe în igiena și salubritatea locală și schimbări în rutina zilnică”, spune Dr. Franjo Vladic, gastroenterolog la Cleveland Clinic, conform

În plus, mulți călători nu iau măsuri logice de precauție, avertizează Dr. Michael Camilleri, gastroenterolog și profesor la Mayo Clinic.

Cele mai frecvente probleme digestive

Diareea călătorului este cea mai răspândită și afectează între 30% și 70% dintre turiști în decurs de două săptămâni, în funcție de sezon. Este cauzată de consumul de alimente sau apă contaminate cu bacterii sau viruși și poate dura între trei și cinci zile, fiind însoțită de crampe, greață sau febră.

Constipația este o altă problemă comună, provocată de schimbarea rutinei zilnice, dietă sau mobilitate redusă în timpul călătoriei. Uneori, nevoia de a amâna mersul la toaletă agravează situația. Balonarea, gazele și indigestia sunt, de asemenea, frecvente, iar călătoriile pot agrava afecțiuni preexistente precum sindromul de colon iritabil (IBS).

Menținerea unei rutine alimentare

Pentru a evita disconfortul, specialiștii recomandă menținerea unei rutine alimentare cât mai apropiate de cea de acasă.

„Când ești în mișcare, ești mai predispus să mănânci în oraș, să consumi fast-food sau să mănânci mai puține fructe, legume și fibre”, explică Dr. Aditi Stanton, gastroenterolog în Ohio. Este importantă hidratarea constantă și echilibrarea meselor, precum și atenția la consumul de alcool și cofeină.

Planifică din timp

Dacă știi că ești predispus la probleme digestive, pregătește un kit de călătorie: suplimente de fibre, probiotice, medicamente anti-reflux, anti-diaree sau soluții de rehidratare și electroliți.

„Ia cu tine tot ce ai nevoie pentru a-ți menține rutina obișnuită, plus câteva lucruri ‘în caz de urgență’”, recomandă Dr. Stanton. Persoanele cu afecțiuni digestive cronice, cum ar fi boala Crohn sau GERD, ar trebui să consulte medicul înainte de plecare.

Atenție la alimente și apă

Evitați alimentele și băuturile care pot fi contaminate. Carnea crudă sau insuficient gătită, fructele de mare, fructele și legumele precurățate, apa de la robinet netratată și gheața făcută din apă netratată sunt principalele surse de risc, atrage atenția Dr. Vladic.

Dr. Camilleri recomandă ca alimentele să fie bine gătite și servite calde, să se evite apa de la robinet, să nu se cumpere mâncare care a stat mult timp în aer liber și să se mențină igiena mâinilor, atât înainte de mese, cât și după folosirea toaletei.