Acasa » Eveniment » „România neîmblânzită", documentarul care a impresionat publicul, difuzat pe B1 TV. Imagini spectaculoase din România (VIDEO)

„România neîmblânzită”, documentarul care a impresionat publicul, difuzat pe B1 TV. Imagini spectaculoase din România (VIDEO)

30 mart. 2026, 19:02
România neîmblânzită, documentarul care a impresionat publicul, difuzat pe B1 TV. Imagini spectaculoase din România (VIDEO)
  1. Ce surprinde documentarul România neîmblânzită
  2. Ce premii a câștigat documentarul „România neîmblânzită”
  3. Cum este descris documentarul „România neîmblânzită”
  4. Cine se află în spatele documentarului
  5. Unde au fost realizate filmările
  6. De ce este important acest documentar

B1 TV va difuza (DATA + ORA DIFUZĂRII) documentarul „România neîmblânzită”, o producție care aduce în prim-plan frumusețea naturală a țării noastre, dincolo de agitația urbană. În spatele orașelor, există un univers spectaculos, unde milioane de plante și animale creează un echilibru fascinant.

Ce surprinde documentarul România neîmblânzită

Filmul este o incursiune de aproximativ 90 de minute în cele mai spectaculoase ecosisteme din România, cu accent pe Munții Carpați și Delta Dunării. Imaginile impresionante, atent construite, sunt completate de informații științifice prezentate accesibil și de o coloană sonoră originală.

Succesul producției nu este întâmplător. La scurt timp după lansarea din 2018, documentarul a devenit cel mai vizionat film documentar românesc în cinematografe după 1989.

Ce premii a câștigat documentarul „România neîmblânzită”

Documentarul “România neîmblânzită” a obținut următoarele premii:

  • Trofeul de argint pentru „Luptă împotriva încălzirii climatice“ — Deauville Green Awards (Franța, iunie 2019)
  • Marele premiu pentru „Cea mai bună muzică într-un film documentar“ — festivalul NaturVision (Germania, iulie 2019)
  • Premiul „Descoperirea anului“ pentru compozitoarea Nainita Desai — Asociația Internațională a Criticilor de Muzică de Film (februarie 2020)

Cum este descris documentarul „România neîmblânzită”

Numeroase voci cunoscute au apreciat documentarul:

Tudor Giurgiu, regizor: Un documentar minunat despre România nevăzută. Despre supraviețuire, despre miracolul naturii.

Oana Pellea, actriță: Este un film dureros de frumos.

Alex Găvan, alpinist: „România neîmblânzită” are imagini care vor deveni iconice și care vor redefini imaginarul nostru colectiv legat de cum ne reprezentăm sălbăticia.

Radu Vancu, scriitor: Cred că tocmai pentru noi, românii, e greu de acceptat că există atâta frumusețe obiectivă în țara noastră pe cât se vede în „România neîmblânzită”. Suntem atât de deprinși să ne pictăm țara folosind materiile toxinelor și ale acizilor sarcasmului, încât găsim surprinzător și aproape inacceptabil faptul că există o asemenea cantitate de frumusețe în România. Deci așa arată acest ținut al plângerii perpetue, al deprimării incontinente, al catastrofismului fără sațiu? Așa arată, care va să zică, infernul nostru – adică atît de policolor, de hipnotic, de paradiziac?

Maia Morgenstern, actriță: Am descoperit foarte multe lucruri noi și îmi dau seama câte ar mai fi de învățat. Filmul mi-a deșteptat interesul, curiozitatea, bucuria de a privi.

Cine se află în spatele documentarului

Producția este realizată de compania britanică Off the Fence, una dintre cele mai respectate din lume în domeniul documentarelor. Aceasta a colaborat de-a lungul timpului cu BBC, National Geographic sau Discovery.

Sunetul a fost realizat de Andrew Wilson, colaborator al celebrului David Attenborough, iar muzica originală îi aparține compozitoarei britanice Nainita Desai.

Versiunea în limba română este narată de actorul Victor Rebengiuc, în timp ce varianta internațională îl are ca voce pe actorul britanic Mark Strong.

Unde au fost realizate filmările

Echipa a filmat peste 400 de ore în locații spectaculoase din România, printre care:

  • Munții Făgăraș
  • Munții Apuseni
  • Masivul Piatra Craiului
  • Delta Dunării
  • Histria
  • Porțile de Fier
  • Râul Mureș
  • Viscri
  • Parcul Național Cozia
  • Parcul Natural Vânători-Neamț
  • Parcul Național Cheile Nerei-Beușnița
  • Parcul Natural Văcărești
  • București, Cluj, Iași
  • împrejurimile orașului Cluj

Cu tot cu post-producția, realizarea documentarului a durat 1 an, 6 luni și 3 zile. Cu scopul de a obține un produs final cât mai rotund din punct de vedere artistic și cât mai instructiv pentru privitori, filmul a folosit, în câteva rânduri, și imagini din arhiva internațională a Off the Fence.

Muzica din „România neîmblânzită” este creația originală a compozitoarei britanice Nainita Desai.

De ce este important acest documentar

Filmul nu este doar o experiență vizuală, ci și un semnal de alarmă. „România neîmblânzită” promovează protejarea mediului și responsabilitatea față de natură.

Este, în același timp, o invitație la descoperire și o lecție despre echilibrul fragil al ecosistemelor.

