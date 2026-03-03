Dacă e marți, e Călin Georgescu la Poliție. Și a decis: nu vrea alegeri anticipate, vrea turul doi înapoi. (VIDEO)

În fața a vreo 20 de susținători care cred că el e președinte, Călin Georgescu a venit cu noi citate și ziceri. Doar că azi a reușit doar un „cățeluș cu părul creț.” În rest, tot ceea ce știm: turul doi înapoi. Și a decis că nu e de acord cu alegerile anticipate.
Georgescu a venit marți la Poliția Buftea, pentru semnarea controlului judiciar, măsură preventivă care i-a fost prelungită, în februarie, cu încă 60 de zile. Și ca de fiecare dată s-a oprit în fața celor 20 de susținători și a grăit. Și ne-a amețit iar cu logica lui de fier.
În primul rând, Călin Georgescu a vorbit despre scenariul alegerilor anticipate, pe care îl dezaprobă ferm.
„Alegerile anticipate, categoric nu. Nu mai este cazul de așa ceva, deci categoric nu alegerilor anticipate. Ar fi o nouă escrocherie, acel sistem care a furat și anulat alegerile.
În continuare, „președintele ales” Călin Georgescu a tras și concluzia despre întâlnirea lui Nicușor Dan și Donald Trump de la Consiliul pentru Pace. Ne-a explicat de ce i-a greșit Trump funcția.
„Da, mesajul a fost clar: Nu discutăm cu hoții. A fost un mesaj diplomatic clar în acest sens. Mesajul este simplu: Sunteți vinovați de furt. Iar asta rupe orice punte de cooperare cu voi. Este foarte clar. Prin urmare, anularea dreptului democratic la vot este cea mai gravă infracțiune a unui stat împotriva poporului său. Mesajul a fost foarte precis.”, a declarat Călin Georgescu.
Nu ne gândeam la asta. Că Trump a făcut un gest diplomatic schimbând intenționat funcția lui Nicușor Dan, ca să îi arate că e un hoț. Cel mai probabil nici Trump nu s-a gândit la asta.
Și nu au lipsit citatele. Doar că acum a scăzut nivelul. A ajuns la „cățeluș cu părul creț”. O ironie tot la adresa lui Nicușor Dan.
” Nimeni, niciodată, nu are să joace niciodată piesa vinovatului decât cel care a făcut paguba. Asta îmi amintește de versurile ‘Cățeluș cu părul creț, fură rața din coteț, și se jură că nu fură, dar l-am prins cu rața-n gură…’ ”, a spus Georgescu.
Sursă video: B.D. la munte și la mare (1971), regia: Mircea Drăgan