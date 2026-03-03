Dacă e marți, e Călin Georgescu la Poliție. Și a decis: nu vrea alegeri anticipate, vrea turul doi înapoi. (VIDEO)

În fața a vreo 20 de susținători care cred că el e președinte, Călin Georgescu a venit cu noi citate și ziceri. Doar că azi a reușit doar un „cățeluș cu părul creț.” În rest, tot ceea ce știm: turul doi înapoi. Și a decis că nu e de acord cu alegerile anticipate.

De ce nu vrea Călin Georgescu alegeri anticipate

Georgescu a venit marți la Poliția Buftea, pentru semnarea controlului judiciar, măsură preventivă care i-a fost prelungită, în februarie, cu încă 60 de zile. Și ca de fiecare dată s-a oprit în fața celor 20 de susținători și a grăit. Și ne-a amețit iar cu logica lui de fier.

În primul rând, Călin Georgescu a vorbit despre scenariul alegerilor anticipate, pe care îl dezaprobă ferm.

„Alegerile anticipate, categoric nu. Nu mai este cazul de așa ceva, deci categoric nu alegerilor anticipate. Ar fi o nouă escrocherie, acel sistem care a furat și anulat alegerile.

Nu mai poți să ai încredere în niște hoți. Este imposibil. Cum să organizeze ei niște alegeri libere? De aceea am avut și pozițiile referitor la alegerile, vă amintiți foarte bine, cred, referitor la alegerile din București. Am avut aceeași poziție.”, a clamat . Dar vrea turul doi înapoi.

„Restartarea. Turul doi înapoi și prin de-secretizarea ședinței CSAT și a ședinței informale a dinaintea anulării alegerilor din data de 6 decembrie 2024. Așa doar poate să fie posibilă pacea socială.”, a declarat Călin Georgescu.

Nu prea ne-a lămurit cine trebuie să organizeze turul doi înapoi, ca să nu fie escrocherie, așa cum s-ar întâmpla în cazul alegerilor anticipate. Își alege singur organizatorii, îl face doar în cartier la el, vine o decizie scrisă că el este președinte? Nu știm, dar sigur ne lămurește el marțea viitoare, când vine din nou la Poliție să semneze controlul judiciar.

Ca de la președinte la președinte

În continuare, „președintele ales” Călin Georgescu a tras și concluzia despre întâlnirea lui Nicușor Dan și Donald Trump de la Consiliul pentru Pace. Ne-a explicat de ce i-a greșit Trump funcția.

„Da, mesajul a fost clar: Nu discutăm cu hoții. A fost un mesaj diplomatic clar în acest sens. Mesajul este simplu: Sunteți vinovați de furt. Iar asta rupe orice punte de cooperare cu voi. Este foarte clar. Prin urmare, anularea dreptului democratic la vot este cea mai gravă infracțiune a unui stat împotriva poporului său. Mesajul a fost foarte precis.”, a declarat Călin Georgescu.

Nu ne gândeam la asta. Că Trump a făcut un gest diplomatic schimbând intenționat funcția lui Nicușor Dan, ca să îi arate că e un hoț. Cel mai probabil nici Trump nu s-a gândit la asta.

Și nu au lipsit citatele. Doar că acum a scăzut nivelul. A ajuns la „cățeluș cu părul creț”. O ironie tot la adresa lui Nicușor Dan.

” Nimeni, niciodată, nu are să joace niciodată piesa vinovatului decât cel care a făcut paguba. Asta îmi amintește de versurile ‘Cățeluș cu părul creț, fură rața din coteț, și se jură că nu fură, dar l-am prins cu rața-n gură…’ ”, a spus Georgescu.

Sursă video: B.D. la munte și la mare (1971), regia: Mircea Drăgan