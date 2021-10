Daniel Coriu: Am ajuns la o situație dramatică prin nevaccinare, dar și din cauza unor medici iresponsabili care au transmis mesaje greșite / Am propus încă din iulie la Ministerul Sănătății certificatul verde pentru medici (VIDEO)

Președintele Colegiului Medicilor a vorbit, duminică seară, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire, despre propunerea legislativă privind suspendarea dreptului de exercitare a profesiei medicale pentru medicii care transmit mesaje nevalidate științific. Daniel Coriu spune că s-a ajuns la situația sanitară „dramatică” de astăzi „și din cauza unor medici iresponsabili, medici care au transmis mesaje greșite, mesaje care induc în eroare populația, mesaje care pun în pericol sănătatea publică”.

Emisia video va porni imediat. Daca aveti un ad blocker activ va rugam dezactivati-l.

Președintele Colegiului Medicilor, pe B1 TV. Daniel Coriu: Un medic trebuie să transmită numai afirmații bazate pe dovezi științifice

„Trebuie să recunoaștem că suntem într-o situație dramatică și cred că toți au înțeles acest lucru. Cum am ajuns aici? Prin nevaccinare, prin lipsa de încredere în mesajul nostru, mesajul medicilor, și trebuie să recunosc cu mare tristețe că s-a ajuns aici și din cauza unor medici iresponsabili, medici care au transmis mesaje greșite, mesaje care induc în eroare populația, mesaje care pun în pericol sănătatea publică. Trebuie să oprim acest fenomen și noi venim cu această propunere legislativă care să permită un mecanism rapid de sancționare prin suspendarea dreptului de exercitare a profesiei medicale pe perioada anchetei disciplinare, deci nu este vorba de o suspendare definitivă, ci numai în perioada anchetei disciplinare”, a declarat președintele Colegiului Medicilor, duminică seară, pe B1 TV.

El spune că nu se dorește pedepsirea medicilor, ci responsabilizarea lor.

„Ceea ce vrem să facem nu este o pedepsire a medicilor. Nu suntem împotriva liberei exprimări. Obiectivul nostru este să responsabilizăm medicii. Atunci când un medic iese în media, el trebuie să își asume acest rol social. El exprimă o opinie publică, o opinie medicală. El este un profesionist. El trebuie să transmită numai afirmații bazate pe dovezi științifice”, a adăugat Daniel Coriu.

Oficialul a precizat că a propus încă din iulie în discuțiile de la CNCAV și Ministerul Sănătății introducerea certificatului verde pentru medici, însă „nu s-a trecut mai departe”, deși se ajunsese la un document publicat în transparență decizională.

„Legat de faptul că ieșim târziu (cu propunerea, n.r.), am să vă spun un lucru. În vară, în luna iulie, eu am avut întâlniri și în CNCAV, și la Ministerul Sănătății pe acest subiect, ce putem face pentru a evita intrarea în valul 4, și atunci s-a discutat ceea ce se vorbește acum despre certificatul verde. Bineînțeles, legat de corpul medical. Atunci am propus și am luat public această poziție, medicul trebuie să fie vaccinat sau cei care refuză vaccinarea să fie testați obligatoriu pe cheltuială personală. Din nefericire, chiar dacă s-a ajuns la un document care ulterior a apărut și în transparență decizională, din anumite motive pe care eu nu le cunosc nu s-a trecut mai departe. Pentru că trebuia să fie o decizie politică”, a mai afirmat Daniel Coriu.