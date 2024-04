Daune de jumătate de milion de euro cerute de motociclistul lovit cu mașina de Monica Macovei. „Mi s-a eliberat certificat în grad de handicap grav”

Motociclistul lovit cu mașina de Monica Macovei, fostul ministru al Justiției, a rămas cu handicap în urma accidentului care a avut loc pe litoral, în octombrie 2022, și cere, acum, daune de jumătate de milion de euro.

„Mi s-a eliberat certificat în grad de handicap grav”

Bărbatul s-a prezentat în cârje la Judecătoria Mangalia, la un nou termen în proces, și cere daune de jumătate de milion de euro.

„Am fost evaluat de către medic și mi s-a eliberat certificat în grad de handicap grav pentru vătămările produse în accidentul din 08.10.2022. Am fost operat ultima oară acum două-trei săptămâni și urmează celelalte. Mi s-a părut că a recunoscut doar în interesul dânsei. Dacă îi pare rău sau să ia legătura cu mine. Ultima oară când am văzut-o pe aici pare mi s-a supărat-o pe mine. La vătămările astea nu am cum să mai fiu la ca înainte acum. Important e să conștientizeze ce a făcut, ce a greșit și poate să se corecteze, că până la urmă asta e natura pedepsei aplicată. Să o corecteze pe viitor, să fie mai atentă. Important e că probabil n-o să mai conducă o perioadă”, a declarat bărbatul, potrivit Antena3, transmite .

Monica Macovei, trimisă în judecată

Amintim că, fostul ministru al Justiției, Monica Macovei, se afla la volanul mașinii personale și fapt ce a generat coliziunea cu un bărbat pe motocicletă, în octombrie 2022.

Ulterior, în 2023, parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța . La începutul lunii septembrie 2023, Monica Macovei a depus la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța o cerere pentru încheierea unui acord de recunoaștere a vinovăției, însă procurorul de caz nu a fost de acord.

La începutul lui 2024, aceasta și-a recunoscut vina în fața instanței pentru accident.