Sărbătorile de iarnă vin cu bucurii, dar și cu presiuni subtile, ținute ascunse în restul anului. Așa se face că apar tot mai în cupluri fix în această perioadă. Psihologul și psihoterapeutul Laura Găvan explică situația și vine cu mai multe sfaturi, așa încât aceste neînțelegeri să nu afecteze relațiile iremediabil.

De ce apar certuri în cupluri fix de sărbători

„Perioada sărbătorilor aduce cu sine emoție și promisiunea unui nou început, dar și o presiune subtilă asupra cuplurilor, mai ales atunci când două familii, două seturi de tradiții și două istorii emoționale se întâlnesc sub același acoperiș simbolic. (…) Unul dintre cele mai frecvente conflicte apare atunci când se decide programul dintre două familii. În spatele unui simplu „unde mergem de Crăciun?” se ascund loialități vechi, presiuni subtile, teamă de dezamăgire și nevoia de apartenență. Pentru unii parteneri, familia de origine rămâne ancora identitară, spațiul în care se simt văzuți și validați. Pentru alții, distanța emoțională față de familia de bază sau amintirile conflictuale pot transforma sărbătorile într-un teren sensibil. (…)

Diferențele dintre nevoile emoționale ale partenerilor devin mai accentuate în acest context. Unul își dorește liniște și retragere, celălalt caută conexiune socială. Unul simte nevoia să ofere, celălalt să primească. (…)

În aceeași direcție, așteptările nerealiste pot eroda atmosfera sărbătorilor. Mulți intră în luna decembrie cu scenarii idealizate, ca și cum iubirea ar trebui să fie mai intensă, conflictele suspendate, iar familia brusc armonioasă. Realitatea nu funcționează astfel. Relațiile rămân relații, cu tot cu fragilitățile lor”, a explicat Laura Găvan, pentru .

Conflicte pot apărea și de la cadouri. În timp ce unii văd în cadou o investiție afectivă, pentru alții e doar un ritual material, fără încărcătură emoțională. De aici pot apărea neînțelegeri.

Cum rezolvăm certurile în cuplu

„Aceste nevoi nu sunt incompatibile, dar, pentru a nu deveni sursă de tensiune, este esențial să fie formulate clar. Partenerii au tendința de a presupune că celălalt „ar trebui să știe” ce îi trebuie, mai ales în momente simbolice precum Crăciunul. În realitate, clarificarea nevoilor nu reduce romantismul, ci îl întărește. Când ne exprimăm vulnerabilitatea „am nevoie să petrecem timp doar noi doi înainte să mergem la masa de familie” sau „mi-e important să fim prezenți și pentru ai mei” creăm premisele unei relații bazate pe autenticitate, nu pe tăceri tensionate”, a explicat psihologul.

De asemenea, sărbătorile pot fi un bun moment de analiză, în care cuplul se poate întreba ce a funcționat și ce nu în anul care tocmai se încheie: „Reconectarea nu înseamnă artificii, ci revenirea la gesturile mici: o conversație seara, o amintire împărtășită, un plan pentru anul care vine”.

„La fel de importantă este și menținerea unor limite sănătoase în raport cu familiile extinse. Sărbătorile pot reactiva vechi roluri, copilul care se simte responsabil, cel care evită, cel care salvează atmosfera. Partenerii pot observa cum revin, deși adulți, în dinamici din copilărie. Stabilirea limitelor nu înseamnă distanță rece, ci grijă pentru propria stare emoțională. Uneori, o limită poate fi atât de simplă precum stabilirea unui timp maxim de vizită sau clarificarea unui subiect de conversație care nu va fi reluat. Alteori, limitele înseamnă protejarea relației de cuplu în fața presiunilor exterioare. O relație matură nu se lasă absorbită de drama sau ritmurile altora, ci își creează propria structură, în acord cu nevoile celor doi parteneri” a mai explicat psihoterapeutul Laura Găvan, pentru Click!.