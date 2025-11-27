Tensiunile în cuplu apar adesea în perioada Sărbătorilor, chiar dacă atmosfera este una festivă și plină de așteptări. Cheltuielile pentru devin pentru multe familii o adevărată povară. Lipsa unor discuții sincere despre bani aprinde conflicte exact când ar trebui să fie liniște și apropiere.

Specialiștii subliniază că nu este inevitabil să se ajungă la astfel de probleme, iar cu puțină organizare și comunicare pot fi prevenite fără dificultate.

Cum ajung cadourile de Crăciun să declanșeze cele mai aprinse certuri

Multe ajung să se certe mai intens ca niciodată odată cu apropierea Sărbătorilor. În loc să se bucure de atmosfera caldă și festivă, relația se transformă într-un carusel de reproșuri. De cele mai multe ori, totul pornește de la cadouri. Unul dintre parteneri își dorește daruri mai generoase pentru familie, convins că astfel va aduce bucurie. Celălalt încearcă să protejeze bugetul și să țină cheltuielile sub control.

Conflictele izbucnesc adesea atunci când unul dintre parteneri face deja cumpărături fără să discute în prealabil. Pentru unii, această lipsă de transparență nu ține doar de bani, ci de sentimentul că deciziile ar trebui luate împreună. Pentru alții, gestul este o încercare de a evita o ceartă sau de a menține spiritul festiv.

De ce devin Sărbătorile un test dificil pentru multe relații

Studiile arată că perioada Sărbătorilor aduce un nivel ridicat de tensiune în cupluri. În majoritatea cazurilor, banii reprezintă principalul factor care aprinde conflictele. Cercetările scot la iveală un detaliu îngrijorător. Aproape 54% dintre parteneri admit că își ascund cheltuielile din această perioadă în încercarea de a evita conflictele. În realitate, pentru aproape un sfert dintre cupluri, presiunea ajunge la un nivel greu de gestionat. Mulți ajung chiar să își pună sub semnul întrebării viitorul împreună.

„Sărbătorile sunt percepute ca un moment în care trebuie să oferi, să impresionezi și să faci gesturi speciale. Problema apare atunci când aceste gesturi vin la pachet cu stres financiar și, implicit, cu tensiuni în cuplu. Mulți simt nevoia să cumpere cadouri scumpe pentru a demonstra ceva, iar acest lucru poate crea o presiune uriașă, mai ales într-o relație în care comunicarea nu este suficient de solidă”, a spus psihologul Mihaela Dinu, potrivit click.ro.