Acasa » Eveniment » Tensiunile în cuplu explodează de Sărbători. Cadourile, banii și presiunea socială declanșează cele mai aprinse dispute

Ana Beatrice
27 nov. 2025, 23:58
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Cum ajung cadourile de Crăciun să declanșeze cele mai aprinse certuri
  2. De ce devin Sărbătorile un test dificil pentru multe relații
  3. Cum pot cuplurile să evite conflictele financiare

Tensiunile în cuplu apar adesea în perioada Sărbătorilor, chiar dacă atmosfera este una festivă și plină de așteptări. Cheltuielile pentru cadouri devin pentru multe familii o adevărată povară. Lipsa unor discuții sincere despre bani aprinde conflicte exact când ar trebui să fie liniște și apropiere.

Specialiștii subliniază că nu este inevitabil să se ajungă la astfel de probleme, iar cu puțină organizare și comunicare pot fi prevenite fără dificultate.

Cum ajung cadourile de Crăciun să declanșeze cele mai aprinse certuri

Multe cupluri ajung să se certe mai intens ca niciodată odată cu apropierea Sărbătorilor. În loc să se bucure de atmosfera caldă și festivă, relația se transformă într-un carusel de reproșuri. De cele mai multe ori, totul pornește de la cadouri. Unul dintre parteneri își dorește daruri mai generoase pentru familie, convins că astfel va aduce bucurie. Celălalt încearcă să protejeze bugetul și să țină cheltuielile sub control.

Conflictele izbucnesc adesea atunci când unul dintre parteneri face deja cumpărături fără să discute în prealabil. Pentru unii, această lipsă de transparență nu ține doar de bani, ci de sentimentul că deciziile ar trebui luate împreună. Pentru alții, gestul este o încercare de a evita o ceartă sau de a menține spiritul festiv.

De ce devin Sărbătorile un test dificil pentru multe relații

Studiile arată că perioada Sărbătorilor aduce un nivel ridicat de tensiune în cupluri. În majoritatea cazurilor, banii reprezintă principalul factor care aprinde conflictele. Cercetările scot la iveală un detaliu îngrijorător. Aproape 54% dintre parteneri admit că își ascund cheltuielile din această perioadă în încercarea de a evita conflictele. În realitate, pentru aproape un sfert dintre cupluri, presiunea ajunge la un nivel greu de gestionat. Mulți ajung chiar să își pună sub semnul întrebării viitorul împreună.

„Sărbătorile sunt percepute ca un moment în care trebuie să oferi, să impresionezi și să faci gesturi speciale. Problema apare atunci când aceste gesturi vin la pachet cu stres financiar și, implicit, cu tensiuni în cuplu. Mulți simt nevoia să cumpere cadouri scumpe pentru a demonstra ceva, iar acest lucru poate crea o presiune uriașă, mai ales într-o relație în care comunicarea nu este suficient de solidă”, a spus psihologul Mihaela Dinu, potrivit click.ro.

Certurile din această perioadă nu sunt simple reacții de moment, ci indică o problemă mult mai profundă legată de lipsa transparenței financiare în cuplu. Atunci când unul dintre parteneri ascunde cheltuieli, în spate se află neîncredere și teama de reacția celuilalt. Iar fără discuții deschise și relaxate despre bani, este dificil să construiești un viitor solid în doi.

Cum pot cuplurile să evite conflictele financiare

Specialiștii spun că există câteva metode simple și eficiente prin care cuplurile își pot proteja relația în această perioadă încărcată. Primul pas este stabilirea unui buget comun, realist și acceptat de amândoi. Când fiecare știe exact ce își poate permite, tensiunile scad considerabil. La fel de important este ca ambii parteneri să-și asume deciziile, inclusiv atunci când depășesc limitele stabilite. O cheltuială neprevăzută, recunoscută și explicată sincer, poate fi dezamorsată rapid, în timp ce ascunderea ei nu face decât să adâncească frustrările.

Pentru liniștea relației, este util ca atenția să fie direcționată către cadourile pentru cei apropiați și nu către cumpărături impulsive. O listă clară cu persoanele vizate și un plafon stabilit pentru fiecare ajută la menținerea controlului asupra bugetului și reduce riscul apariției conflictelor.

