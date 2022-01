De Valentine’s Day, dăruiește cele mai frumoase bijuterii de la Chic Bijoux!

Luna februarie este considerată luna iubirii, deoarece se sărbătorește Ziua Îndrăgostiților, Valentine’s Day cum este cunoscută în toată lumea. Poate vei spune că dragostea nu are nevoie de o zi specială pentru a fi sărbătorită și suntem de acord. Însă, nimic nu se compară cu atmosfera din ziua de 14 februarie. Parcă toți oamenii sunt mai calmi, puțini mai fericiți și dragostea plutește în aer. Vedem adolescenți ce se emoționează când primesc primul cadou de Valentine’s Day, mii de buchete de flori, animăluțe de pluș, inimioare de pluș și praline în formă de inimioară. În plus, în această zi se spune că sunt cele mai multe cereri în căsătorie din an.

Pe lângă darurile mici și simbolice pe care le-am enumerat deja, de Valentine’s Day sunt oferite și bijuterii deosebite, nu doar inele de logodnă. În ultimii ani, foarte apreciate au fost și bijuteriile cadou pentru cupluri, care nu doar arată excepțional, dar au și o semnificație aparte. În cele ce urmează, îți vom prezenta câteva cadouri Valentine’s Day de la Chic Bijoux, pe care le poți personaliza după bunul plac, pentru a dărui emoții.

Acest Set 2 bratari cu Diamant natural alb/negru – Model infinit – Aur Galben 14K si snur reglabil este ideal pentru persoanele care adoră bijuteriile discrete. Pot fi purtate tot timpul, având în vedere designul minimalist și elegant. Pandantivele brățărilor sunt decorate cu diamante Collection Grade, cu tăietură rotundă. Unul dintre diamante este incolor, iar celălalt negru, fiecare având diametrul de 1,25 mm. De asemenea, trebuie să menționăm că pandantivele sub formă de simbolul infinit reprezintă iubirea nesfârșită și atemporală.

În cazul în care amândoi preferați accesoriile din piele, avem recomandarea ideală: acest Set 2 bratari cu piele naturala rosie pentru EA si neagra pentru EL – Pandante Luna si Soare unite – Argint 925. Nu întâmplător au fost alese cele două simboluri, respectiv Soarele și Luna. Acestea sunt forțe opuse din univers, dar care nu pot exista una fără cealaltă. Este o metaforă foarte frumoasă pentru ceea ce reprezintă partenerii într-un cuplu. Dacă dorești, pandantivele pot fi placate cu aur galben sau roz, în funcție de preferințele voastre. De asemenea, trebuie să știi că brățările se realizează la comandă, pentru a se potrivi perfect.

Nu puteam uita și de lănțișoare, așa că îți recomandăm acest superb Set 2 lantisoare – Cuplu – Inima si Puzzle – Argint 925. Așa cum poți observa și din imagine, cele două pandantive se completează perfect. Unul este în formă de inimă, din care s-a decupat o bucată de puzzle care corespunde celuilalt pandantiv. Semnificația acestui cadou este faptul că împreună formați un întreg și dragostea vă unește ori de câte ori sunteți departe. Pandantivul pentru ea este atașat unui lănțișor din argint, iar cel pentru el unui șnur gros din piele.

Acestea au fost doar trei dintre cadourile pe care ți le recomandăm pentru 14 februarie, de la Chic Bijoux! Îți recomandăm să intri pe site și să îți alegi bijuteriile preferate!