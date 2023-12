Declarațiile cutremuratoare ale pompierului Andrei, după exploziile de la Crevedia: „Îi vedeam că ei veneau din foc, răniţi”

Pe 26 august 2023, , a fost zdruncinată de explozii la o stație GPL. Deși oficial era suspendată, stația funcționa clandestin, ceea ce a dus la explozii devastatoare. Numeroase persoane au suferit arsuri grave, inclusiv localnici, pompieri și polițiști. Impactul a dus la incendii majore, distrugând case întregi și provocând decesul a două persoane. O femeie a decedat din cauza arsurilor, iar soțul ei a suferit un infarct fatal în urma stării critice a soției sale.

Cuvintele unui pompier au înduioșat populația

În acea seară, cuvintele unui pompier au înduioșat publicul. Andrei Tudor, membru , a fost surprins strigând. Chiar în urma exploziei, și-a îndreptat imediat gândurile către colegii săi. Cuvintele sale au devenit virale pe rețelele sociale și au fost difuzate în mass-media.

„Bă, băieții noștri, bă! Toți băieții noștri sunt acolo! Doamne ferește”, sunt cuvintele pompierului Andrei.

Explozia a doua a cauzat un val de răniți. Mai mulți pompieri au suferit arsuri încercând să stingă flăcările de la stația de GPL din Crevedia. Andrei Tudor a reacționat prompt, sărind în ajutorul camarazilor săi răniți în timpul intervenției.

Mărturisirile pompierului Andrei

„Când ne referim la băieţii noştri cu care eu am plecat la intervenţie, colegii cu care eu mănânc la aceeaşi masă, colegii… a doua familie. Am realizat că ei au nevoie de ajutor, îi vedeam că ei veneau din foc, răniţi, şi am încercat să merg spre ei, să le ofer primul ajutor”, a mărturisit Andrei Tudor, potrivit .

„Mi-a spus că era ameţit, nu ştia ce s-a întâmplat cu el. Eu m-am bucurat văzându-l că este bine, asta a fost cea mai mare bucurie a mea. Nu ştiam dacă o să mai explodeze ceva sau nu, tocmai de aceea nu m-am aruncat să mă duc în foc, i-am întâmpinat”, a spus Andrei.