Acasa » Politică » Surse: Nicușor Dan încearcă să aplaneze scandalul din Coaliție. După întâlnirea cu Ilie Bolojan, l-a chemat și pe Dominic Fritz la Cotroceni. Ce au discutat cei doi

Ana Maria
29 ian. 2026, 12:15
Sursa foto: Inquam Photos / Virgil Simonescu
Cuprins
  1. Tensiuni în Coaliție: Care au fost subiectele discutate de Nicușor Dan și Dominic Fritz
  2. Tensiuni în Coaliție: Când a avut loc întâlnirea și în ce context politic
  3. Ce se așteaptă de la următoarea întâlnire la Cotroceni
  4. Cum se reflectă tensiunile dintre PSD și Ilie Bolojan
  5. Tensiuni în Coaliție: Ce poziții au oficialii PSD privind criza politică

Tensiuni în Coaliție. După discuția de luni dintre premierul Ilie Bolojan și președintele Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni, șeful statului a decis să îl invite și pe liderul USR, Dominic Fritz, pentru o rundă suplimentară de negocieri, conform Antena 3 CNN. Totuși, Sorin Grindeanu nu a fost prezent la această întâlnire, deși se află în prim-planul tensiunilor din coaliție.

Tensiuni în Coaliție: Care au fost subiectele discutate de Nicușor Dan și Dominic Fritz

Potrivit unor surse, discuția a avut ca temă centrală criza din coaliția de guvernare, cauzată de atacurile reciproce dintre PSD și PNL. Surse apropiate Administrației Prezidențiale au mai dezvăluit că s-au abordat și propunerile USR pentru pozițiile cheie de la Serviciul Român de Informații și Serviciul de Informații Externe, informează Antena 3 CNN.

Tensiuni în Coaliție: Când a avut loc întâlnirea și în ce context politic

Întâlnirea a fost organizată miercuri, în aceeași zi în care Sorin Grindeanu a convocat o ședință secretă cu miniștrii PSD, pe fondul tensiunilor din coaliție. Aceasta reprezintă a doua rundă de discuții la Cotroceni cu liderii coaliției, după discuția avută cu premierul Bolojan luni.

Ce se așteaptă de la următoarea întâlnire la Cotroceni

Potrivit unor surse,  la viitoarea întâlnire cu președintele Nicușor Dan vor participa toți liderii partidelor aflate la guvernare, în încercarea de a detensiona situația politică.

Cum se reflectă tensiunile dintre PSD și Ilie Bolojan

Într-un climat tensionat, premierul Ilie Bolojan a declarat marți că nu exclude opțiunea unui guvern minoritar în viitorul apropiat, în contextul conflictului cu PSD.

Tensiuni în Coaliție: Ce poziții au oficialii PSD privind criza politică

Fostul ministru PSD al Finanțelor, Adrian Câciu, a avertizat miercuri că România ar putea ajunge la alegeri anticipate dacă Guvernul Bolojan cade:

Sper să nu fim puși în situația să se vadă care este forța reală a PSD”, a spus el la RFI.

Totodată, secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a transmis un avertisment public premierului, amenințând cu o moțiune de cenzură după ce Bolojan declarase că ia în calcul un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR. Manda i-a spus lui Bolojan că, în cazul unei demiteri prin moțiune, nu va mai putea fi desemnat premier a doua oară.

