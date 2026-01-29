Tensiuni în Coaliție. După discuția de luni dintre premierul Ilie Bolojan și președintele Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni, șeful statului a decis să îl invite și pe liderul USR, Dominic Fritz, pentru o rundă suplimentară de negocieri, conform Antena 3 CNN. Totuși, Sorin Grindeanu nu a fost prezent la această întâlnire, deși se află în prim-planul tensiunilor din coaliție.

Tensiuni în Coaliție: Care au fost subiectele discutate de Nicușor Dan și Dominic Fritz

Potrivit unor surse, discuția a avut ca temă centrală criza din coaliția de guvernare, cauzată de atacurile reciproce dintre PSD și PNL. Surse apropiate Administrației Prezidențiale au mai dezvăluit că s-au abordat și propunerile USR pentru pozițiile cheie de la Serviciul Român de Informații și Serviciul de Informații Externe, informează .

Tensiuni în Coaliție: Când a avut loc întâlnirea și în ce context politic

Întâlnirea a fost organizată miercuri, în aceeași zi în care Sorin Grindeanu a convocat o ședință secretă cu miniștrii PSD, pe fondul tensiunilor din coaliție. Aceasta reprezintă a doua rundă de discuții la Cotroceni cu liderii coaliției, după .

Ce se așteaptă de la următoarea întâlnire la Cotroceni

Potrivit unor surse, la viitoarea întâlnire cu președintele Nicușor Dan vor participa toți liderii partidelor aflate la guvernare, în încercarea de a detensiona situația politică.

Cum se reflectă tensiunile dintre PSD și Ilie Bolojan

Într-un climat tensionat, premierul Ilie Bolojan a declarat marți că nu exclude opțiunea unui guvern minoritar în viitorul apropiat, în contextul conflictului cu PSD.

Tensiuni în Coaliție: Ce poziții au oficialii PSD privind criza politică

Fostul ministru PSD al Finanțelor, Adrian Câciu, a avertizat miercuri că România ar putea ajunge la alegeri anticipate dacă Guvernul Bolojan cade:

„Sper să nu fim puși în situația să se vadă care este forța reală a PSD”, a spus el la RFI.

Totodată, secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a transmis un avertisment public premierului, amenințând cu o moțiune de cenzură după ce Bolojan declarase că ia în calcul un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR. Manda i-a spus lui Bolojan că, în cazul unei demiteri prin moțiune, nu va mai putea fi desemnat premier a doua oară.