Tensiuni în Coaliție. După discuția de luni dintre premierul Ilie Bolojan și președintele Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni, șeful statului a decis să îl invite și pe liderul USR, Dominic Fritz, pentru o rundă suplimentară de negocieri, conform Antena 3 CNN. Totuși, Sorin Grindeanu nu a fost prezent la această întâlnire, deși se află în prim-planul tensiunilor din coaliție.
Potrivit unor surse, discuția a avut ca temă centrală criza din coaliția de guvernare, cauzată de atacurile reciproce dintre PSD și PNL. Surse apropiate Administrației Prezidențiale au mai dezvăluit că s-au abordat și propunerile USR pentru pozițiile cheie de la Serviciul Român de Informații și Serviciul de Informații Externe, informează Antena 3 CNN.
Întâlnirea a fost organizată miercuri, în aceeași zi în care Sorin Grindeanu a convocat o ședință secretă cu miniștrii PSD, pe fondul tensiunilor din coaliție. Aceasta reprezintă a doua rundă de discuții la Cotroceni cu liderii coaliției, după discuția avută cu premierul Bolojan luni.
Potrivit unor surse, la viitoarea întâlnire cu președintele Nicușor Dan vor participa toți liderii partidelor aflate la guvernare, în încercarea de a detensiona situația politică.
Într-un climat tensionat, premierul Ilie Bolojan a declarat marți că nu exclude opțiunea unui guvern minoritar în viitorul apropiat, în contextul conflictului cu PSD.
Fostul ministru PSD al Finanțelor, Adrian Câciu, a avertizat miercuri că România ar putea ajunge la alegeri anticipate dacă Guvernul Bolojan cade:
„Sper să nu fim puși în situația să se vadă care este forța reală a PSD”, a spus el la RFI.
Totodată, secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a transmis un avertisment public premierului, amenințând cu o moțiune de cenzură după ce Bolojan declarase că ia în calcul un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR. Manda i-a spus lui Bolojan că, în cazul unei demiteri prin moțiune, nu va mai putea fi desemnat premier a doua oară.