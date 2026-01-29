Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului a anunțat că joi dimineață România a fost zguduită de două cutremure. Primul s-a produs în zona seismică Vrancea – Buzău și a avut o magnitudine de 2,9 pe scara Richter. Acesta s-a produs la o adâncime de 121,1 km, în jurul orei 03:32.

Al doilea seism a avut loc la ora 07:30, în regiunea Muntenia-Brăila și a avut o magnitudine de 2,3 pe Richter. Acest cutremur s-a produs la o adâncime de 13,4 km, potrivit .

Două cutremure, în această dimineață: Care au fost localitățile cele mai apropiate de epicentrele seismelor

Cutremurul de 2,9 a fost resimțit în proximitatea mai multor orașe importante: 47 km nord-vest de Buzău, 64 km nord-est de Ploiești, 65 km sud-vest de Focșani, 66 km est de Brașov, 67 km sud-est de Sfântu Gheorghe și 95 km nord-est de Târgoviște.

Cel de-al doilea seism, cu magnitudinea de 2,3, a avut epicentrul situat la 27 km vest de Galați, 27 km nord-vest de Brăila, 51 km sud-est de Focșani, 74 km nord-est de Buzău, 89 km vest de Izmail, 90 km sud de Bârlad, 90 km vest de Tulcea și 98 km nord de Slobozia.

Care au fost cele mai puternice cutremure în România în 2025

Conform datelor oferite de , cele mai mari cutremure înregistrate în România, în anul 2025, au avut o magnitudine de 4,4 pe scara Richter. Unul s-a produs pe 13 februarie, în județul Buzău, și al doilea a avut loc pe 11 mai, în județul Vrancea. Această regiune rămâne cea mai activă zonă seismică a țării, fiind monitorizată continuu de specialiști.

Cum să te protejezi în timpul unui cutremur

În cazul producerii unui seism, specialiștii recomandă să rămâi calm și să reacționezi rapid, dar fără panică. Dacă te afli în interior, adăpostește-te sub o masă solidă sau lângă un perete de rezistență, evitând ferestrele și obiectele care pot cădea. Folosirea liftului este periculoasă, iar ieșirea din clădire în timpul cutremurului trebuie evitată.

Dacă ești în exterior, îndepărtează-te de clădiri, stâlpi, copaci sau cabluri electrice. Și dacă te afli la volan, oprește într-un loc sigur și rămâi în mașină până se opresc mișcările seismice.