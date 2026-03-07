B1 Inregistrari!
Descoperire arheologică spectaculoasă pe șantierul Spitalului Municipal Constanța. Ce vestigii din perioada romană au fost găsite (FOTO)

Descoperire arheologică spectaculoasă pe șantierul Spitalului Municipal Constanța. Ce vestigii din perioada romană au fost găsite (FOTO)

Iulia Petcu
07 mart. 2026, 13:39
Descoperire arheologică spectaculoasă pe șantierul Spitalului Municipal Constanța. Ce vestigii din perioada romană au fost găsite (FOTO)
sursa foto: Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța
Cuprins
  1. De ce au fost necesare cercetări arheologice pe șantierul spitalului
  2. Cum s-au desfășurat cercetările arheologice
  3. Ce descoperiri importante au fost făcute de arheologi

Lucrările de modernizare desfășurate la Spitalul Municipal din Constanța au dus la o descoperire neașteptată, după ce arheologii au intervenit pentru cercetări preventive în zona șantierului. Specialiștii au identificat mai multe vestigii din perioada romană, inclusiv morminte și obiecte de mare valoare istorică.

Descoperirile au fost realizate în timpul proiectului care vizează creșterea eficienței energetice a clădirii, iar cercetările arheologice au fost realizate sub supravegherea Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța.

De ce au fost necesare cercetări arheologice pe șantierul spitalului

Intervenția arheologilor a fost realizată în baza unui aviz emis de Ministerul Culturii, prin Direcția Județeană pentru Cultură Constanța. Documentul a stabilit obligativitatea cercetării arheologice preventive înainte și în timpul lucrărilor de construcție.

Avizul, emis în 3 iulie 2025, prevedea ca specialiștii să monitorizeze atât intervențiile asupra clădirii spitalului, cât și lucrările necesare organizării șantierului. Măsura a fost luată pentru a proteja eventualele vestigii istorice aflate în subsolul zonei.

Arheologii au început activitatea efectivă pe șantier în data de 3 septembrie 2025, după finalizarea etapelor preliminare de pregătire a terenului.

Cum s-au desfășurat cercetările arheologice

Înainte de începerea săpăturilor, zona a fost curățată, iar utilitățile existente au fost relocate pentru a permite desfășurarea lucrărilor în siguranță. De asemenea, a fost îndepărtat stratul vegetal pentru a facilita cercetarea arheologică.

Investigațiile au fost realizate exclusiv în perimetrul stabilit de beneficiar, iar echipa de specialiști a monitorizat constant intervențiile realizate pe șantier. Primele rezultate ale cercetărilor s-au dovedit însă spectaculoase, confirmând existența unor importante vestigii din perioada romană în această zonă a orașului, relatează Antena3.

Ce descoperiri importante au fost făcute de arheologi

Potrivit specialiștilor, săpăturile au scos la iveală zeci de morminte datate în perioada romană, unele dintre ele fiind organizate în catacombe și conținând mai multe înhumări.

„În stadiul actual al cercetării arheologice, menționăm că s-au descoperit 34 de morminte din perioada romană, unele dintre ele cu înhumări multiple, în catacombe. O mare parte dintre acestea conțineau piese de inventar funerar, precum obiecte de port, bijuterii, vase de sticlă, monede și o cantitate impresionantă de ceramică (amfore africane)”, a transmis Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța.

Arheologii au evidențiat și două artefacte considerate excepționale pentru istoria orașului antic Tomis.

„Menționăm descoperirea a două piese excepționale: o inscripție în limba greacă, ce atestă o asociație religioasă la Tomis în secolul III, precum și un umbo – partea centrală a unui scut de paradă, extrem de rar.”


