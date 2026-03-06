B1 Inregistrari!
Descoperire arheologică rară pe traseul autostrăzii A8 din România. Ce au găsit arheologii lângă Târgu-Neamț (FOTO)

Descoperire arheologică rară pe traseul autostrăzii A8 din România. Ce au găsit arheologii lângă Târgu-Neamț (FOTO)

Iulia Petcu
06 mart. 2026, 13:40
Descoperire arheologică rară pe traseul autostrăzii A8 din România. Ce au găsit arheologii lângă Târgu-Neamț (FOTO)
sursa: Vasile Diaconu/Facebook
Cuprins
  1. Ce au descoperit arheologii pe traseul autostrăzii A8
  2. Ce spun arheologii despre descoperire
  3. Ce urmează pentru artefactele descoperite

Lucrările pentru viitoarea autostradă A8 au adus la lumină o descoperire arheologică neobișnuită în apropierea orașului Târgu-Neamț, într-o zonă investigată înaintea construcției. Arheologii au identificat o înmormântare simbolică a unui cal, însoțită de arme și obiecte de harnașament, elemente care sugerează existența unui ritual cu semnificații speciale.

Ce au descoperit arheologii pe traseul autostrăzii A8

Situația a fost identificată în timpul cercetărilor realizate pe traseul viitoarei autostrăzi A8, unde specialiștii au investigat un sit arheologic cu urme din mai multe etape istorice. Într-o groapă de formă rectangulară au fost descoperite resturile osteologice ale unui cal, depuse într-un mod care indică un ritual specific.

Analiza preliminară arată că nu întregul animal a fost îngropat, ci doar anumite părți ale scheletului, mai exact capul și picioarele. Cercetătorii consideră că acest tip de depunere nu a fost întâmplător, ci rezultatul unui act ceremonial.

Lângă oasele animalului au fost descoperite mai multe obiecte de fier datate între secolele X și XIII, inclusiv piese de harnașament precum zăbala și scările de șa. Inventarul arheologic mai include și arme, printre care un pumnal și mai multe vârfuri de săgeată.

Ce spun arheologii despre descoperire

Potrivit arheologilor, complexul funerar descoperit aparține unor populații turanice care ar fi ajuns în această regiune din zona nordică a Mării Negre. Aceste comunități sunt cunoscute în special pentru tradițiile lor războinice și pentru ritualurile funerare legate de cai.

„Este o descoperire arheologică unică, deocamdată, pentru județul Neamț.

Deși nu are o vechime foarte mare, complexul arheologic este important prin semnificațiile sale și prin inventarul din interior.

Până acum, nu cunoșteam nimic despre prezența unor comunități turanice în zona subcarpatică, dar iată că a existat șansa unei astfel de descoperiri, care schimbă puțin istoria acestor locuri”, a declarat Vasile Diaconu.

Specialiștii explică faptul că astfel de descoperiri sunt cunoscute într-un areal mai larg al sud-estului Europei, însă exemplele în care sunt găsite exclusiv oase de animale sunt relativ rare. În multe cazuri similare, mormintele conțin schelete umane asociate cu rămășițe de cai, relatează Antena3.

Ce urmează pentru artefactele descoperite

Inventarul găsit în groapa funerară sugerează că animalul a aparținut unui războinic, iar armele depuse lângă oase ar putea reprezenta un gest simbolic de respect. Această interpretare este susținută de tipul obiectelor descoperite și de contextul arheologic în care au fost găsite.

Cercetarea a fost realizată de specialiștii Complexului Muzeal Național Neamț, împreună cu experți ai unei companii private specializate în arheologie preventivă. Artefactele descoperite sunt în prezent restaurate pentru a putea fi ulterior prezentate publicului.

