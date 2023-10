Descoperire fabuloasă într-o pădure din Bihor. Tezaur cu peste 4.000 de monede vechi de 500 de ani: „Ne-au dat lacrimile de bucurie”

Trei bărbați, care nu mai fuseseră de mult timp la vânătoare de comori, au găsit duminică, într-o pădure din Bihor, peste 4.000 de monede vechi de 500 de ani.

Tezaurul a fost înmânat autorităților, notează .

Tezaur descoperit într-o pădure din Bihor

„Pe finalul zilei, la un moment dat, am primit un semnal scurt, dar stabil, am pus lopata la treabă, iar când am întors halca de pământ deasupra observ o monedă mică argintie, parcă scoasă din buzunar. A urmat și a doua monedă, a treia, iar colegii mei, care se aflau în apropiere, mi s-au alăturat în perimetru.

Au urmat încă câteva monede la o adâncime mică, urmărirea semnalelor ne-a condus până la urmă la ceea ce părea a fi gura unui vas. Adrenalină la cote maxime. Am efectuat o săpătura perimetrală în jurul obiectului, extrăgându-l cu grijă, împreună cu câteva bucăți de ceramică, probabil aparținând vasului”, a povestit Raoul Vlad Suta într-o postare publicată pe grupul de Facebook .

Așadat, bărbații au găsit aproximativ 4.868 de monede „cu diametru mic de tip denar unguresc, spunem aproximativ deoarece multe dintre ele sunt lipite și datorita faptului că sunt mici și subțiri sunt dificil de numărat”.

Mai mult decât atât, aceștia au descoperit 3 taleri de argint, care cântăresc circa 30 de grame, și alte 4 monede de diametru mijlociu care nu au fost încă identificate.

„Ne-au dat lacrimile de bucurie, ochii erau căscați de uimire, am uitat pe loc de oboseală, de burțile pline, de căldură și de insecte”, a spus Raoul Vlad Suta.

Se pare că monedele datează din anii 1500-1550, „majoritatea din perioada de domnie a lui Vladislau al II-lea”.

„Greutatea brută a monedelor, împreună cu vasul de ceramică și reziduurile de pământ, a fost de aproximativ 4.500 grame, iar greutatea fără vas, de aproximativ 3.000 de grame. O astfel de descoperire aduce o senzație minunată, o împlinire și cred că este visul fiecărui pasionat de istorie și detecție”, a mai precizat bărbatul.