Descoperire istorică în Norvegia! Un zăcământ ar putea să alimenteze autoturismele electrice pentru următorii 50 de ani

Zăcământul de fosfat, un mineral care ar putea fi folosit pentru alimentarea mașinilor electrice și panourilor solare, a fost găsit în Norvegia, conform .

Compania minieră care l-a descoperit a estimat zăcământul la cca. 70 de miliarde de tone de fosfor, cantitate ce ar putea fi suficientă pentru satisfacerea cererii pentru următorii 50 de ani.

De asemenea, zăcământul conține și vanadiu și titan, clasificate ca fiind materii prime critice de către UE.

Zăcământul de fosfat din Norvegia ar putea alimenta mașinile electrice timp de 50 de ani

Zăcământul descoperit are o dublă însemnătate importantă, pentru că fosforul este mineralul care provine din roca fosfatică și este pe lista de minerale importante pentru economia UE, dar și pentru că acesta conține vanadiu și titan, clasificate ca fiind materii prime critice de către UE.

Înainte de descoperirea acestui zăcământ din Norvegia, cel mai mare zăcământ de rocă fosfatică se afla în regiunea Sahara Occidentală din Maroc, având aproximativ 50 de miliarde de tone.

Alte rezerve de fosfat din lume se pot găsi în China, ce are 3,2 miliarde de tone de fosfat și în Egipt, ce are 2,8 miliarde de tone, potrivit estimărilor US Geological Survey.

Fosfatul și fosforul sunt considerate produse finite, motiv pentru care există doar câteva cantități în întreaga lume, ce vor ajunge la epuziare la un moment-dat.

Aproape 90% din fosfatul extras este folosit pentru producerea îngrășămintelor pentru industria agricolă.

De-a lungul timpului, impactul fosfaților asupra mediului a generat o serie de preocupări, întrucât îngrășămintele fosfatice se scurg de pe sol în urma ploilor, provocând astfel înmulțirea algelor în râuri.