Descoperire la Aeroportul Cluj-Napoca. Armă cu aer comprimat și 200 de proiectile, găsite într-un colet sosit din Cehia

Descoperire la Aeroportul Cluj-Napoca. Armă cu aer comprimat și 200 de proiectile, găsite într-un colet sosit din Cehia

Selen Osmanoglu
04 apr. 2026, 12:09
Sursa foto: Shutterstock
Cuprins
  1. Controlul coletelor și descoperirea armelor
  2. Măsuri imediate și cercetări în curs
  3. Importanța controalelor în aeroporturi
  4. Reguli stricte pentru arme și muniție

O echipă mixtă formată din polițiști de frontieră și inspectori vamali a descoperit, în urma unor controale efectuate la Aeroportul Cluj-Napoca, o armă cu aer comprimat și 200 de proiectile, ascunse într-un colet sosit din Cehia. Descoperirea a avut loc în data de 3 aprilie, în zona Cargo a aeroportului, în cadrul unei operațiuni desfășurate cu sprijinul echipajelor canine, arată un comunicat de presă al Poliției de Frontieră.

Controlul coletelor și descoperirea armelor

Echipa mixtă a efectuat controale asupra mai multor colete sosite din direcția Cehia, urmărind respectarea normelor privind introducerea în țară a obiectelor periculoase. Într-unul dintre pachetele verificate, cu o greutate de aproximativ un kilogram, inspectorii au descoperit o armă cu aer comprimat și o cutie care conținea 200 de proiectile pentru aceasta, scrie Agerpres.

„Coletul a fost expediat de o persoană juridică din Cehia către o persoană fizică din România. Verificările preliminare au arătat că nu era însoțit de documente care să ateste legalitatea introducerii și deținerii armei”, se precizează în comunicat.

Măsuri imediate și cercetări în curs

Din cauza lipsei documentelor legale, coletul a fost indisponibilizat și se află în custodia autorităților, pentru continuarea cercetărilor și stabilirea situației de fapt. Polițiștii de frontieră și inspectorii vamali colaborează cu procurorii pentru identificarea expeditorului și a destinatarului, precum și pentru verificarea circumstanțelor exacte în care arma a fost trimisă în România.

Autoritățile subliniază că astfel de controale sunt esențiale pentru prevenirea introducerii ilegale a armelor, muniției și a altor obiecte periculoase în țară.

Importanța controalelor în aeroporturi

Descoperirea evidențiază rolul colaborării între poliția de frontieră și inspectorii vamali, precum și importanța folosirii echipajelor canine în detectarea obiectelor periculoase. Acțiunile comune permit nu doar prevenirea infracțiunilor, ci și protejarea populației și a securității aeroportuare.

„Acțiunile efectuate demonstrează că patrulările și controalele minuțioase sunt cheia prevenirii infracțiunilor și protejării siguranței cetățenilor”, a declarat un reprezentant al Poliției de Frontieră.

Reguli stricte pentru arme și muniție

Autoritățile reamintesc că deținerea, procurarea și introducerea în țară a armelor și muniției sunt reglementate strict de lege. Încălcarea acestor reguli constituie infracțiune și se pedepsește conform Codului Penal, inclusiv cu închisoare.

Descoperirea de la Aeroportul Cluj-Napoca reprezintă un exemplu clar al modului în care controalele eficiente pot preveni incidente grave și subliniază necesitatea vigilenței continue în gestionarea traficului internațional de colete.

