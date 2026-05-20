Gheorghe Hagi, selecționerul echipei naționale, a prezentat strategia pe care o va aborda la cele două cu Georgia și Țara Galilor. Scopul urmărit este de a rula cât mai mulți jucători pe teren.

a României va juca primul amical în Georgia, pe 2 iunie, și pe teren propriu, cu Țara Galilor, în data de 6 iunie. Pentru cele două meciuri, Gheorghe Hagi a pregătit o strategie care să-i permită să ruleze cât mai mulți jucători. El a anunțat că va juca cu două echipe diferite, practic. Tehnicianul a precizat că scopul său este să urmărească și să evalueze un număr cât mai mare de fotbaliști.

„Primul nostru obiectiv a fost să identificăm, să evaluăm jucătorii, echipa națională, fiecare jucător în parte, atât colectiv, cât și individual. Și am lucrat foarte mult la acest lucru, la acest obiectiv. Decizia noastră împreună cu stafful, a mea și a staffului, e că o să luăm trei jucători pe post”, a spus selecționerul.

Hagi a explicat de ce vrea să aibă la dispoziție un număr cât mai mare de fotbaliști, atât dintre cei tineri, cât și dintre cei cu experiență. Potrivit spuselor sale, fotbaliștii tineri vor aduce energie și entuziasm în colectiv.

„Am decis să luăm trei jucători pe post, pentru că față de ceilalți selecționeri, eu sunt nou și ei trebuie să mă cunoască, să ne prezentăm în fața jucătorilor cu conceptul tehnic, care e viziunea și toată strategia și filozofia care o să avem. Să fie cât mai mulți”, a mai spus antrenorul.

Gheorghe Hagi a spus că s-a pregătit pentru cele două amicale programate la începutul lunii viitoare, vizionând foarte multe meciuri. El a precizat că a vizionat, de când este selecționer, un număr de 17 meciuri în țară și unul în străinătate. În zilele următoare a precizat Hagi, va fi definitivat și anunțat lotul pentru primele două meciuri amicale.

„Am luat 33 de jucători pentru că la primul meci cu Georgia vor juca unii, o echipă, și la meciul cu Țara Galor va juca altă echipă. Deci avem două echipe, o să jucăm cu două echipe. Pentru că ne vin jucătorii pe parcurs și atunci o să folosim două echipe care să joace, să fie proaspete”, a explicat antrenorul naționalei României.

El a precizat că obiectivul său pe termen lung, ca selecționer, este să facă o echipă competitivă care să se califice la Campionatul European. Totodată, și-a propus ca prin jocul prestat, jucătorii săi trebuie să-i mulțumească pe suporteri.

„Unicul obiectiv al nostru este să mulțumim suporterii pentru că reprezentăm România. (…) Mă știți, mă cunoașteți, știți că-mi place să atac, știți că-mi place să am posesie, știți că-mi place echipa mea și defensiv să fie foarte bună și foarte curajoasă. Ne trebuie curaj, ne trebuie încredere și convingere”, a mai spus Hagi.