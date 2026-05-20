Plățile cash de peste 10.000 de euro vor fi interzise în Uniunea Europeană. Regula intră în vigoare din iulie 2027

Ana Beatrice
20 mai 2026, 14:04
Sursă Foto: Inquam Photos / Alberto Groșescu
  UE impune reguli noi pentru plățile cash de peste 10.000 de euro
  Cine va fi afectat de restricțiile privind tranzacțiile în numerar
  Care este motivul pentru care UE limitează plățile mari în cash

Uniunea Europeană introduce, din 10 iulie 2027, o limită strictă pentru plățile în numerar. Sumele de 10.000 de euro sau mai mari nu vor mai putea fi achitate cash în tranzacțiile comerciale. Pentru plățile care depășesc acest prag vor fi obligatorii transferurile bancare sau plata cu cardul.

UE impune reguli noi pentru plățile cash de peste 10.000 de euro

UE introduce noi reguli stricte pentru tranzacțiile în numerar, în încercarea de a reduce spălarea banilor și fraudele financiare. Potrivit noului Regulament UE 2024/1624, comercianții și firmele nu vor mai putea face sau accepta plăți cash de 10.000 de euro sau mai mari. Orice sumă care depășește acest plafon nu va mai putea fi achitată în numerar. Plățile vor trebui făcute prin metode trasabile, precum transfer bancar sau card.

Măsura face parte dintr-un pachet legislativ mai amplu adoptat de Uniunea Europeană în 2024 și are ca scop creșterea transparenței în cazul tranzacțiilor mari. Oficialii europeni spun că introducerea unei limite comune în toate statele membre va reduce diferențele dintre legislațiile naționale. Potrivit publicațiilor The Portugal News și Postal, măsura ar urma să închidă portițele folosite pentru activități financiare ilegale.

Deși regulamentul a fost deja aprobat și publicat în Jurnalul Oficial al UE în iunie 2024, noile prevederi nu se aplică imediat. Regulile vor intra oficial în vigoare din 10 iulie 2027. În același timp, statele membre vor putea păstra sau introduce limite și mai stricte pentru plățile în numerar, dacă vor considera necesar.

Cine va fi afectat de restricțiile privind tranzacțiile în numerar

Noile restricții impuse de UE se vor aplica în special tranzacțiilor comerciale realizate de firme, comercianți sau profesioniști. Potrivit regulamentului, orice plată de 10.000 de euro sau mai mare pentru bunuri ori servicii nu va mai putea fi făcută în numerar și va trebui realizată prin metode care pot fi urmărite, precum transferul bancar sau plata cu cardul.

Autoritățile europene pregătesc și verificări mai stricte pentru tranzacțiile cash cu valori între 3.000 și 10.000 de euro. În anumite cazuri, persoanele implicate ar putea fi obligate să își confirme identitatea, ca parte a măsurilor de prevenire a spălării banilor și a fraudelor financiare.

Totuși, regulamentul nu elimină complet plățile în numerar. Tranzacțiile private dintre persoane fizice, realizate în afara activităților comerciale sau profesionale, nu vor fi supuse acelorași reguli. Practic, măsurile vizează în special operațiunile comerciale de mare valoare, unde autoritățile europene consideră că este nevoie de mai multă transparență financiară.

Care este motivul pentru care UE limitează plățile mari în cash

Plățile cash de mare valoare intră în vizorul autorităților europene, care consideră că acestea sunt printre cele mai greu de urmărit și cele mai ușor de folosit în activități financiare ilegale. Din acest motiv, Uniunea Europeană pregătește reguli comune pentru toate statele membre, menite să limiteze tranzacțiile mari realizate în numerar și să crească transparența financiară.

Oficialii de la Bruxelles spun că noile măsuri vor reduce diferențele dintre legislațiile naționale și vor închide portițele prin care banii proveniți din activități suspecte pot circula mai ușor între țări. În același timp, autoritățile europene susțin că limitarea plăților cash va ajuta la combaterea spălării banilor, a evaziunii fiscale, a crimei organizate și a finanțării terorismului.

Totuși, regulamentul nu elimină complet utilizarea numerarului. Restricțiile se aplică în special tranzacțiilor comerciale de mare valoare, unde autoritățile consideră că este necesară o urmă financiară clară. Astfel, din vara anului 2027, plățile cash mari, fără o metodă oficială de verificare, nu vor mai fi permise în Uniunea Europeană.

