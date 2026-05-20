Percheziții DNA la Consiliul Județean Brăila. Ancheta ar ajunge până la apropiați ai lui Mihai Tudose

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au desfășurat miercuri percheziții la sediul Consiliului Județean Brăila și la clubul de handbal HC Dunărea Brăila, într-un dosar de corupție. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, ancheta ar viza modul de administrare și finanțare a instituțiilor. Iar ancheta duce până la familia lui Mihai Tudose.

Ginerele lui Mihai Tudose, în vizorul DNA

Conform surselor judiciare , l-ar viza inclusiv pe președintele Consiliului Județean Brăila, Francisk Iulian Chiriac, dar și conducerea clubului HC Dunărea Brăila. Funcția de președinte al clubului este ocupată de Adrian Manole, ginerele fostului premier Mihai Tudose.

Reprezentanții DNA au confirmat desfășurarea perchezițiilor, însă au precizat că, în această etapă, nu pot fi oferite informații despre persoanele vizate sau despre natura exactă a faptelor investigate. Anchetatorii au transmis că acțiunile sunt încă în desfășurare.

„Sunt percheziții la . Alte detalii nu avem, nu vor fi alte acte în cursul zilei. În acest stadiu nu vorbim de persoane vizate”, au transmis reprezentanții DNA, citați de evz.ro.

HC Dunărea, în centrul controverselor privind finanțarea publică

Clubul HC Dunărea Brăila a fost și în trecut subiect de dispută în spațiul public, în special în legătură cu finanțarea din bani publici. În 2024, consilieri județeni ai PNL au contestat suplimentarea bugetului alocat echipei de handbal.

În acel context, majorarea contribuției Consiliului Județean Brăila pentru asociația sportivă a generat dezbateri în ședințele de plen. Suma totală alocată clubului ajungea, potrivit datelor prezentate atunci, la 13,2 milioane lei, după o creștere de 1,2 milioane lei aprobată de legislativul județean. Ulterior, bugetul total al clubului ar fi ajuns la aproximativ 16,8 milioane lei, incluzând contribuțiile autorităților locale.

Un consilier județean liberal, Alexandru Bucălău, a susținut atunci că finanțarea este ridicată, în raport cu structura echipei, afirmând că „se dau o mulțime de bani publici unei echipe care de fapt nu are nicio jucătoare din Brăila. Da, noi vrem performanță, dar nu cu orice cost”.

În aceeași dezbatere, conducerea clubului a susținut că HC Dunărea a atras și fonduri private. Președintele clubului, Adrian Manole, a afirmat că în 2022 au fost aduse aproximativ 3 milioane lei din surse private în bugetul echipei.