Camera Deputaţilor a adoptat, cu majoritate de voturi, un proiect de lege care prevede scutirea de accize pentru băuturile alcoolice tradiţionale produse pentru consum propriu. Proiectul a stârnit controverse la dezbateri.

Proiect controversat votat de Camera Deputaților

Proiectul de lege supus dezbaterii la Camera Deputaților are ca obiect transpunerea în legislația românească. vizează sistemul comun de aplicare a taxei pe valoarea adăugată în ceea ce priveşte regimul special pentru întreprinderile mici.

Potrivit unui amendament, „sunt scutite de la plata accizelor băuturile alcoolice tradiţionale, astfel cum sunt reglementate prin dispoziţii speciale, în limita a 200 litri anual pe o gospodărie evidenţiată în Registrul agricol, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi care nu sunt supuse vânzării”.

Cantitatea de băuturi alcoolice tradiţionale nedestinate vânzării nu este inclusă în stabilirea limitelor cantitative prevăzute la alin. (12) din actul normativ care vizează micii producători. Prin Normele metodologice de aplicare se vor stabili condiţiile şi modelul documentelor necesare luării în evidenţă şi justificării cantităţilor.

Deputatul Adrian Cozma a votat deși spune că legea este proastă

Proiectul de act normativ adoptat de Camera Deputaților a stârnit controverse în timpul dezbaterilor. Parte dintre cei care au luat cuvântul au atras atenția că legea intră în contradicție cu prevederile din Directivele UE. Între cei care au comentat, se află și deputatul PNL . Acesta a susținut că a votat legea deși este proastă. Concret, penelistul spune că actul normativ este plagiat şi că va fi dificil de pus în aplicare.

„Stimaţi colegi, am votat pentru acest proiect, nu mă deranjează că proiectul a fost plagiat, foarte bine, voi vota orice proiect care vine să ajute fermierii, ţăranii şi mai ales produsele tradiţionale. Mă deranjează în schimb că a fost copiat greşit şi vă spun că acest proiect are mari carenţe de calitate şi cred că va fi dificil de pus în aplicare. Dar, indiferent de cum va fi proiectul, voi vota tot timpul pentru produse tradiţionale, pentru satul românesc, pentru România”, a spus Cozma.

Nu este prima oară când parlamentarii, precum Adrian Cozma, votează legi proaste sau care nu pot fi aplicate, doar în interes electoral. A intrat în vocabularul parlamentar replica: „Este o lege greșită, dar o vom modifica ulterior”. Greu de înțeles de ce parlamentarii aprobă legi proaste care trebuie modificate, în loc să-și dea interesul să adopte reglementări coerente și care nu provoacă dispute.

Ce discuții au mai fost la Camera Deputaților

Camera Deputaților a fost cameră decizională pentru acest proiect de lege care aprobă Ordonanţa Guvernului nr.22/2025 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal. După adoptarea amendamentelor, deputatul PSD Mircea Vasile Govor, inițiatorul acestora, le-a mulţumit colegilor pentru vot.

„Prin votul dumneavoastră, oamenii din statele româneşti au primit în sfârşit respectul pe care îl meritau de mult timp. Vorbim despre gospodării care au păstrat tradiţiile româneşti când mulţi vorbeau despre ele în discursuri politice. Oameni care au muncit şi au dus mai departe identitatea satului românesc, din generaţie în generaţie. Pălinca, acest produs emblematic al Ardealului, nu este o simplă băutură, este o istorie care se bea cu respect”, a declarat deputatul.

În schimb, deputatul USR Andrei George Plujar a atras atenţia asupra riscului de infringement. Potrivit spuselor sale, limitează cantitatea de alcool neaccizabile, din gospodării, la 50 de litri.

„Suntem in situaţia ridicolă de a transpune o directivă europeană şi riscăm să intrăm într-o procedură de infringement pentru că, printr-un amendament care mai mult încurcă decât descurcă, mărim cantitatea de alcool produs din fructe în gospodărie proprie de la 50 la 200 de litri. (…) Realitatea este că nimeni niciodată n-a plătit în plus şi a fost aşa în stilul românesc: toată lumea a produs alcool în gospodăriile proprii, nimeni n-a plătit niciodată. Şi acum, din dorinţa de a fi populişti şi de a da bine în teritoriu, riscăm să intrăm în procedură de infringement”, a spus el.