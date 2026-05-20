Percheziții de amploare au avut loc în șase județe, într-un dosar de contrabandă și trafic internațional de droguri.O rețea este suspectată că a adus milioane de țigări din Serbia și a trimis sute de mii de pastile în Finlanda.

Cum funcționa rețeaua de contrabandă ce este vizată percheziții de amploare

au stabilit că membrii acestei au început să acționeze încă din luna aprilie a anului 2024. Aceștia au ales să își desfășoare activitatea ilegală pe o zonă extinsă din țară, operând inclusiv pe teritoriul județului Bihor.

În prima fază a proiectului lor, suspecții s-au specializat exclusiv în contrabanda cu țigări aduse de peste graniță, direct din Serbia. Ei le ascundeau în depozite secrete și le vindeau ulterior pe piața neagră din România.

Până în acest moment al investigației, oamenii legii au strâns probe solide și au reușit să blocheze aproximativ 3 milioane de țigarete de contrabandă. Membrii rețelei aveau un plan bine pus la punct și roluri stabilite cu mare precizie.

O parte dintre ei contactau direct furnizorii externi din Serbia, un al doilea grup se ocupa de transportul mărfii pe șosele și de depozitare, iar restul oamenilor coordonau distribuția rapidă către clienți.

Cum s-a extins gruparea criminală

Începând din toamna anului trecut, infractorii au decis să își extindă afacerile ilegale și în zona traficului de substanțe interzise.

Aceștia au profitat de rutele deja create și au început să aducă din Serbia mari cantități de comprimate cu alprazolam, care reprezintă un medicament considerat drog de risc.

Pastilele nu rămâneau însă în țară, ci erau trimise direct către consumatorii de pe piața neagră din Finlanda.

Colaborarea strânsă dintre polițiștii români și autoritățile europene a dus rapid la capturi importante pe teritoriul străin. Polițiștii finlandezi au reușit să intercepteze transporturile și să confişte în total aproximativ 150.000 de astfel de tablete periculoase.

În urma acestor descinderi, zeci de persoane bănuite au fost luate pe sus și duse la București, unde sunt audiate de procurori.