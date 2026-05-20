„Litoralul Vestului" s-a pregătit de vară. Ce surprize îi așteaptă pe turiști la celebra plajă din Arad: „Am mărit numărul palmierilor"

Ana Beatrice
20 mai 2026, 13:22
Sursă Foto. Facebook / Popi-Morodan Corneliu
Cuprins
  1. Ce noutăți îi așteaptă pe turiști la „Litoralul Vestului”
  2. Cum a ajuns una dintre cele mai populare atracții turistice din zonă

Vara începe oficial la Ghioroc! Plaja supranumită „Litoralul Vestului” își redeschide porțile pentru turiști pe 30 mai. Sezonul estival vine cu o surpriză mult așteptată, un parc de joacă gonflabil amenajat direct pe luciul apei, anunță primarul edilul comunei.

Ce noutăți îi așteaptă pe turiști la „Litoralul Vestului”

Chiar dacă startul oficial al sezonului estival la Ghioroc va fi dat pe 30 mai, turiștii pot merge deja la plaja supranumită „Litoralul Vestului”. Zona este complet pregătită pentru vizitatori.

„Avem deja și salvamarul prezent zilnic, localurile sunt toate deschise, deci vizitatorii pot veni să se bucure de nisip și apa lacului. Taxa de parcare de 10 lei, singura pe care o aplicăm, va fi percepută abia din 30 mai. Această taxă a rămas nemodificată în ultimii cinci ani. În acest sezon, noutatea va consta într-un spațiu de joacă pe luciul lacului, format din elemente gonflabile. De asemenea, am mărit numărul palmierilor de pe plajă și de pe aleea comercială, dar am înfrumusețat zona și cu leandri. Sunt deschise deja pentru turiști campingul de căsuțe și cel pentru rulote”, a transmis primarul comunei, Corneliu Popi-Morodan, pentru Agerpres.

De asemenea, a anunțat că ediția din acest an a „Ghioroc Summer Fest” se va desfășura în perioada 27 iunie – 6 septembrie și promite o vară plină de distracție pe „Litoralul Vestului”.

Festivalul va include petreceri cu DJ, evenimente dedicate studenților, petreceri cu spumă și spectaculoase bătăi cu vopsea colorată, menite să atragă mii de tineri. În plus, pentru noul sezon estival, pe plajă a fost adus nisip proaspăt, iar zona a trecut prin mai multe lucrări de reamenajare și înfrumusețare.

Cum a ajuns una dintre cele mai populare atracții turistice din zonă

Deși numărul turiștilor a fost mai mic anul trecut, Plaja Ghioroc continuă să atragă zeci de mii de vizitatori în fiecare sezon. Edilul a declarat că în 2025 au fost înregistrați aproximativ 100.000 de turiști. În anii 2023 și 2024, estimările indicau în jur de 120.000 de vizitatori.

Primarul consideră că scăderea este legată de situația economică din România, însă rămâne optimist în privința noului sezon estival. „Cred că turismul în general a fost afectat de starea economiei românești, dar suntem optimiști că vom avea un sezon bun, pentru că Ghioroc este o alternativă la destinații scumpe”, a declarat Corneliu Popi-Morodan.

Situată la aproximativ 20 de kilometri de municipiul, comuna a devenit stațiune de interes local în urmă cu cinci ani. În scurt timp, zona s-a transformat într-una dintre cele mai populare destinații de agrement din vestul țării. Principala atracție este plaja aflată lângă gară, modernizată prin investiții publice și private realizate în ultimii ani. Schimbările au atras mii de turiști atât din România, cât și din Ungaria.

Complexul de agrement se întinde pe o suprafață totală de 105 hectare, dintre care Lacul Ghioroc ocupă 66 de hectare și ajunge la o adâncime maximă de 15 metri. Plaja are aproximativ 11.000 de metri pătrați și este amenajată cu palmieri, umbrele, baldachine, tobogane cu apă și locuri de joacă pentru copii.

