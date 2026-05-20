Percheziții la din județele Caraş-Severin şi Dolj, unde poliția a destructurat patru . Traficanții foloseau inclusiv minori la vânzarea de stupefiante.

Percheziții la traficanții de droguri

au descins în 43 de locații din judeţele Caraş-Severin şi Dolj, la persoane suspectate de trafic de droguri. Aceste percheziții se derulează în cadrul unui dosar penal care vizează mai multe acuzații, inclusiv de constituire a de grup infracţional organizat. Potrivit anchetatorilor sunt vizate patru grupări infracţionale care au organizat rețele de vânzare de droguri, în care erau folosiți inclusiv minori.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Caraş-Severin a transmis că poliţişti ai Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Caraş-Severin, împreună cu procurori ai au pus în aplicare 43 de mandate de percheziţie domiciliară. Sunt vizate locații din judeţele Caraş-Severin şi Dolj. Este o anchetă privind săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat și trafic de droguri.

Investigația vizează infracțiuni care ar fi fost comise pe parcursul anului 2021, respectiv de la jumătatea anului 2024, în oraşul Oraviţa.

„Pe parcursul documentării activităţii infracţionale a reieşit faptul că, pe fondul creşterii cererii de substanţe interzise, membrii grupărilor şi-ar fi extins paleta de distribuţie şi către alte tipuri de substanţe, respectiv cele care ar produce efecte psihoactive, ar da accelerat dependenţă şi ar aduce un profit mai consistent. De asemenea, persoanele în cauză şi-ar fi lărgit şi aria de acţiune şi asupra localităţilor Bozovici, Anina, Vărădia, Reşiţa, dar şi a altor zone din judeţul Caraş-Severin”, precizează sursa citată.

Dosarul penal vizează 36 de persoane

Polițiștii au transmi că probele colectate, în baza cărora au fost derulate aceste percheziții, au în vedere 36 de persoane față de care a început urmărirea penală.

„Pe parcursul urmăririi penale au fost identificate situaţii în care membrii grupărilor ar fi atras şi minori în activitatea de distribuţie a substanţelor interzise, pe care i-ar fi folosit pentru remiterea efectivă a drogurilor către clienţi ori pentru intermedierea tranzacţiilor.

Această modalitate de acţiune ar fi avut ca efect atât reducerea expunerii persoanelor adulte implicate, cât şi extinderea reţelei de clienţi. În urma investigaţiilor efectuate s-a constatat că, în funcţie de interesele financiare urmărite şi de obligaţiile generate de neachitarea contravalorii drogurilor remise spre comercializare, o parte dintre distribuitorii stradali ar fi migrat între grupările active, afiliindu-se temporar sau permanent altor structuri de distribuţie, în scopul obţinerii unor beneficii financiare mai avantajoase”, susțin anchetatorii.

Cum acționau grupările vizate de percheziții

Potrivit anchetatorilor, primul grup infracţional, vizat de percheziții, s-ar fi constituit în 2021. Membrii săi au început să vândă canabis, cocaină, amfetamină, MDMA, dar şi alte produse psihoactive. Suspecții au creat o reţea extinsă de clienţi, folosindu-se de dependența pe care o dau drogurile asupra consumatorilor, dar și de profitul ridicat obţinut din comercializare.

Treptat, gruparea s-a extins, cooptând noi membri, inclusiv minori, care erau folosiți la distribuția de droguri. De asemenea, și-a extins raza de acţiune dincolo de oraşul Oraviţa, în localităţile limitrofe. Traficanții se deplasau inclusiv la domiciliile clienţilor pentru a vinde substanţele şi pentru a încasa banii.

„Cea de-a doua grupare s-ar fi cristalizat şi dezvoltat începând cu jumătatea anului 2024, activitatea acesteia fiind caracterizată printr-un grad ridicat de organizare, membrii asigurând aprovizionarea constantă cu droguri de risc şi de mare risc, precum şi cu substanţe psihoactive, prin intermediul unor surse multiple de aprovizionare din ţară şi din străinătate.

Din actele de urmărire penală a rezultat că liderii ar fi gestionat atât fluxul de aprovizionare, cât şi distribuţia pe paliere distincte, în scopul maximizării veniturilor ilicite şi al limitării riscurilor de deconspirare, activitatea fiind susţinută de dealeri stradali care ar fi realizat vânzarea directă către consumatori. Totodată, membrii grupării de criminalitate organizată ar fi acţionat pe o arie extinsă, ce ar fi cuprins oraşul Oraviţa, cât şi alte localităţi din judeţ, aceştia deplasându-se constant în funcţie de comenzile primite şi alimentând inclusiv clienţi din municipiul Reşiţa”, arată anchetatorii.

Ce se știe despre celelalte două rețele de traficanți?

Polițiștii au relatat că cel de-al treilea grup infracţional s-ar fi constituit începând cu jumătatea anului 2025. Traficanții vizau comercializarea de droguri şi de produse psihoactive. Liderul grupării ar fi cooptat rude și prieteni pentru vânzare. Fiecare dintre membrii rețelei avea roluri distincte pe palierele de aprovizionare, transport, depozitare şi comercializare.

„Totodată, cercetările au reliefat apariţia unei alte grupări, în localitatea Bozovici, structurată în jurul unor relaţii de rudenie, membrii acesteia fiind implicaţi în vânzarea de droguri de risc şi colaborând, în anumite situaţii, cu grupurile infracţionale active în oraşul Oraviţa, inclusiv prin intermediul unor clienţi comuni şi al schimburilor de substanţe interzise”, au transmis polițiștii.

Din probele administrate a reieşit că membrii grupului infracţional organizat ar fi asigurat aprovizionarea constantă cu droguri de risc, din municipiul Timişoara. Rețeaua ar fi adaptat, în mod repetat, modalitatea de desfăşurare a activităţii infracţionale, inclusiv prin schimbarea locaţiilor de distribuţie şi cooptarea unor noi membri. Toate acestea aveau drept scop reducerea riscurilor de deconspirare şi asigurarea continuităţii activităţii.

Cine a participat la operațiune și la percheziții?

Acţiunea a beneficiat de sprijinul poliţiştilor brigăzilor de combatere a criminalităţii organizate Timişoara, Oradea şi Craiova, serviciilor de combatere a criminalităţii organizate Mehedinţi şi Gorj, ai Inspectoratului de Poliţie Judeţean Caraş-Severin, jandarmilor Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Caraş-Severin, Grupării de Jandarmi Mobilă „Glad Voievod” Timişoara, Grupării de Jandarmi Mobilă „Fraţii Buzeşti” Craiova şi specialiştilor Direcţiei Regionale Vamale Timişoara.

De asemenea, pe parcursul cercetărilor, activităţile au fost realizate cu suportul poliţiştilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Caraş-Severin – Serviciul de Investigaţii Criminale, Serviciul de Ordine Publică, Poliţia municipiului Reşiţa, Poliţia oraşului Oraviţa, Secţia 8 Poliţie Rurală Oraviţa, Poliţia oraşului Anina, Secţia 6 Poliţie Rurală Bozovici, Poliţia oraşului Bocşa şi Secţia de Poliţie Rurală Bocşa.