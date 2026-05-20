e-Factura, eliminată pentru cei cu drepturi de autor și agricultori. Persoanele fizice care obțin venituri din drepturi de autor sau din activități agricole scapă de obligația utilizării sistemului RO e-Factura. Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a adoptat miercuri amendamentul care elimină această obligație, iar proiectul urmează să ajungă pe masa președintelui Nicușor Dan pentru promulgare.

Decizia vine după controversele generate de extinderea obligației și asupra unor categorii de persoane fizice care se identifică fiscal prin Cod Numeric Personal (CNP).

e-Factura, eliminată pentru anumite persoane. Ce modificări au fost votate în Parlament

Deputații au aprobat amendamentul care modifică prevederile privind utilizarea sistemului național RO e-Factura, schimbând regulile pentru persoanele fizice.

Textul adoptat prevede:

„La articolul 101, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

(3) Livrările de bunuri/Prestările de servicii efectuate către o persoană fizică care nu se identifică în relaţia cu furnizorul/prestatorul prin niciun cod de identificare fiscală sau optează să se identifice prin codul numeric personal se consideră efectuate în relaţia B2C, cu excepţia situaţiei în care beneficiarii sunt înscrişi în Registrul RO e-Factura opțional.

Dacă beneficiarul, persoană fizică, nu se identifică prin niciun cod de identificare fiscală, facturile se emit utilizând un cod format din 13 cifre de zero în locul codului de identificare fiscală al beneficiarului.

(4) Furnizorii/Prestatorii prevăzuţi la alin. (1) şi (2) sunt obligaţi să transmită facturile emise către destinatari conform prevederilor art. 319 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia situaţiei în care beneficiarii sunt înscrişi în Registrul RO e-Factura opțional”

Modificările vizează Ordonanța de urgență nr. 120/2021 privind sistemul național RO e-Factura.

Ce înseamnă, concret, pentru persoanele vizate

După adoptarea amendamentului, persoanele fizice care se identifică fiscal prin CNP nu vor mai fi obligate să folosească sistemul RO e-Factura. Utilizarea platformei rămâne, însă, posibilă pentru cei care aleg în continuare această variantă, potrivit .

Totodată, cei care au fost înscriși în sistem și nu mai doresc să utilizeze e-Factura vor putea solicita radierea din registrele dedicate.

Măsura îi vizează în special pe cei care obțin venituri din drepturi de autor, dar și pe persoanele care desfășoară activități agricole și care ar fi trebuit să intre sub incidența noilor reguli fiscale.

De ce a fost eliminată obligația

Ministerul Finanțelor anunțase anterior că intenționează să renunțe la această obligație, argumentând că măsura ar fi adus mai degrabă complicații administrative decât beneficii reale.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat motivele deciziei:

„Ar fi însemnat în principal birocrație suplimentară și costuri administrative inutile, fără un beneficiu proporțional în combaterea evaziunii fiscale sau în eficientizarea colectării veniturilor la buget”.