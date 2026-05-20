În Afganistan, talibanii care conduc Guvernul au legalizat oficial căsătoriile între copii. Aceste uniuni forțate sunt aranjate în totalitate de către adulți, iar fetele sunt private complet de dreptul de a refuza decizia impusă de familie

Cum sunt aranjate aceste uniuni

Noile stabilite de regimul de la Kabul oferă puteri depline taților și bunicilor, care pot hotărî destinul minorilor fără nicio restricție.

Mai mult, legislația permite chiar și unor rude îndepărtate sau unor străini să intervină și să stabilească aceste mariaje, dacă familiile respective sunt considerate potrivite din punct de vedere social.

O prevedere extrem de controversată din acest document oficial arată că tăcerea unei fete care a atins maturitatea sexuală este interpretată automat de către comunitate drept un consimțământ clar la căsătorie, scrie

Practic, minorele nu au nicio cale de atac în momentul în care adulții decid să le mărite, fiind obligate să se supună regulilor stricte.

Ce șanse mai au fetele de a contesta aceste decizii luate în Afganistan

Singura modalitate prin care o tânără poate să conteste o astfel de căsătorie forțată este abia după ce atinge vârsta majoratului.

Acest demers este însă aproape imposibil de realizat în mod real, deoarece acțiunea trebuie depusă și judecată exclusiv prin intermediul unui tribunal controlat în totalitate de regimul taliban.

Apărătorii drepturilor omului din întreaga lume au reacționat imediat după publicarea acestor informații și au tras un semnal de alarmă extrem de dur.

Organizațiile internaționale avertizează asupra barbarismului și cruzimii acestor noi reguli din Afganistan, care reprezintă o încălcare gravă și flagrantă a libertăților fundamentale ale copiilor.