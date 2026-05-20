B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Polonia anunță arestarea a trei spioni FSB. Autorităţile avertizează asupra intensificării operaţiunilor de sabotaj ruseşti în Europa

Polonia anunță arestarea a trei spioni FSB. Autorităţile avertizează asupra intensificării operaţiunilor de sabotaj ruseşti în Europa

Adrian A
20 mai 2026, 14:12
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Polonia anunță arestarea a trei spioni FSB. Autorităţile avertizează asupra intensificării operaţiunilor de sabotaj ruseşti în Europa
Cuprins
  1. Acțiuni de diversiune și sabotaj
  2. Rețelele de spioni vizau infrastructuri strategice și transporturi militare
  3. FBI și SRI au destructurat recent o rețea de spioni cibernetici atribuită GRU
  4. Europa de Est, în prima linie a războiului hibrid

Autoritățile poloneze au anunțat arestarea a trei persoane suspectate că acționau în favoarea serviciului secret rus FSB și pregăteau operațiuni de sabotaj și diversiune pe teritoriul Poloniei. Ancheta face parte dintr-o amplă ofensivă a Varșoviei împotriva rețelelor de spioni asociate Moscovei.

Acțiuni de diversiune și sabotaj

Serviciile de securitate poloneze susțin că în ultimii doi ani au deschis zeci de anchete privind activități de spionaj și influență coordonate de Rusia și Belarus. Potrivit datelor oficiale, au fost arestați peste 90 de spioni care colaborau cu servicii secrete ostile, un număr comparabil cu totalul cazurilor descoperite în ultimele trei decenii.

Rețelele de spioni vizau infrastructuri strategice și transporturi militare

Anchetatorii polonezi spun că grupările afiliate Rusiei urmăreau în special infrastructuri critice, transporturi militare și rute logistice utilizate pentru sprijinirea Ucrainei. În dosare anterioare, autoritățile de la Varșovia au acuzat suspecți că monitorizau căi ferate și pregăteau acte de sabotaj menite să blocheze livrările de armament și ajutoare către Kiev.

În alte cazuri investigate de procurorii polonezi, persoane suspectate de legături cu serviciile ruse ar fi încercat să incendieze obiective sau să colecteze informații despre vehicule militare care tranzitau granița cu Ucraina.

FBI și SRI au destructurat recent o rețea de spioni cibernetici atribuită GRU

Arestările din Polonia vin pe fondul intensificării acțiunilor occidentale împotriva operațiunilor hibride atribuite Rusiei. În aprilie 2026, FBI, împreună cu servicii de informații din 15 state NATO, inclusiv SRI, au anunțat destructurarea unei vaste rețele de spionaj cibernetic asociate GRU, serviciul de informații al armatei ruse.

Potrivit autorităților americane și române, infrastructura folosită de hackerii ruși era utilizată pentru furt de date sensibile, interceptarea comunicațiilor și compromiterea unor instituții guvernamentale, militare și infrastructuri critice din mai multe state europene, inclusiv România.

Operațiunea internațională, denumită „Masquerade”, a implicat și Centrul Național Cyberint din cadrul SRI. Oficialii au precizat că gruparea APT28, cunoscută și sub numele Fancy Bear, ar fi folosit routere compromise și tehnici de deturnare a traficului de internet pentru colectarea de informații strategice.

Europa de Est, în prima linie a războiului hibrid

Polonia și România au devenit în ultimii ani ținte frecvente ale operațiunilor hibride atribuite Kremlinului, pe fondul sprijinului acordat Ucrainei. Autoritățile occidentale avertizează că Rusia combină acțiunile clasice de spionaj cu atacuri cibernetice, campanii de dezinformare și tentative de sabotaj pentru a destabiliza statele NATO din regiune.

Tags:
Citește și...
Ultimatum de 48 de ore pentru giganții din tehnologie: Ce reguli noi au intrat în vigoare pentru platformele online
Externe
Ultimatum de 48 de ore pentru giganții din tehnologie: Ce reguli noi au intrat în vigoare pentru platformele online
Răsturnare de situație. Vladimir Putin și Xi Jinping îl atacă pe Donald Trump. Ce anunț au făcut cei doi
Externe
Răsturnare de situație. Vladimir Putin și Xi Jinping îl atacă pe Donald Trump. Ce anunț au făcut cei doi
Dispar radarele clasice! Ce tehnologie nouă se folosește acum pentru monitorizarea șoferilor
Externe
Dispar radarele clasice! Ce tehnologie nouă se folosește acum pentru monitorizarea șoferilor
Plățile cash de peste 10.000 de euro vor fi interzise în Uniunea Europeană. Regula intră în vigoare din iulie 2027
Externe
Plățile cash de peste 10.000 de euro vor fi interzise în Uniunea Europeană. Regula intră în vigoare din iulie 2027
Talibanii au legalizat căsătoriile între copii: Fetele nu au voie să refuze decizia adulților
Externe
Talibanii au legalizat căsătoriile între copii: Fetele nu au voie să refuze decizia adulților
Incident de gradul zero într-o țară NATO. Președintele și premierul, duși de urgență în buncăr. Ce a declanșat alerta roșie
Externe
Incident de gradul zero într-o țară NATO. Președintele și premierul, duși de urgență în buncăr. Ce a declanșat alerta roșie
Cutremur puternic în Turcia. Ce au anunțat autoritățile
Externe
Cutremur puternic în Turcia. Ce au anunțat autoritățile
Companiile Nestlé și Danone, acuzate că au retras prea târziu formulele de lapte praf contaminate. Cum se apară producătorii
Externe
Companiile Nestlé și Danone, acuzate că au retras prea târziu formulele de lapte praf contaminate. Cum se apară producătorii
Temperaturile iau prin surprindere Europa! Un dom de căldură aduce valori cu până la 16 grade peste normalul lunii mai
Externe
Temperaturile iau prin surprindere Europa! Un dom de căldură aduce valori cu până la 16 grade peste normalul lunii mai
Reacția lui Elon Musk după respingerea procesului contra OpenAI: Ce decizie a luat miliardarul
Externe
Reacția lui Elon Musk după respingerea procesului contra OpenAI: Ce decizie a luat miliardarul
Ultima oră
15:19 - Emily Burghelea va avea 7 copii! Ce i-a spus un preot vedetei TV, a lăsat-o fără cuvinte
15:09 - Ultimatum de 48 de ore pentru giganții din tehnologie: Ce reguli noi au intrat în vigoare pentru platformele online
15:05 - Procurorii cer închisoare cu executare pentru foștii șefi ai Jandarmeriei. Acuzații grave la aproape opt ani de la violențele din 10 august 2018
14:56 - Sorin Grindeanu duce Ordonanța SAFE la Curtea Constituțională. Șeful PSD cere CCR să anuleze documentul emis de Ilie Bolojan
14:49 - Răsturnare de situație. Vladimir Putin și Xi Jinping îl atacă pe Donald Trump. Ce anunț au făcut cei doi
14:47 - Înălțarea Domnului 2026. Ce tradiții și superstiții respectă românii pe 21 mai, ziua în care sunt sărbătoriți și Sfinții Constantin și Elena
14:42 - Guvernul discută cu șeful Dacia despre Rabla, energie și investițiile din România. Bolojan încearcă să calmeze tensiunile din sectorul auto
14:30 - Dispar radarele clasice! Ce tehnologie nouă se folosește acum pentru monitorizarea șoferilor
14:26 - Ai verde la semafor, dar poți lua o amendă de peste 1.700 de lei. Greșeala pe care mulți șoferi o fac
14:12 - Hagi anunță strategia pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor. Selecționerul vrea să ruleze cât mai mulți jucători