Polonia anunță arestarea a trei spioni FSB. Autorităţile avertizează asupra intensificării operaţiunilor de sabotaj ruseşti în Europa

Autoritățile poloneze au anunțat arestarea a trei persoane suspectate că acționau în favoarea serviciului secret rus FSB și pregăteau operațiuni de sabotaj și diversiune pe teritoriul Poloniei. Ancheta face parte dintr-o amplă ofensivă a Varșoviei împotriva rețelelor de spioni asociate Moscovei.

Acțiuni de diversiune și sabotaj

Serviciile de securitate poloneze susțin că în ultimii doi ani au deschis zeci de anchete privind activități de spionaj și influență coordonate de Rusia și Belarus. Potrivit datelor oficiale, au fost arestați peste 90 de spioni care colaborau cu servicii secrete ostile, un număr comparabil cu totalul cazurilor descoperite în ultimele trei decenii.

Rețelele de spioni vizau infrastructuri strategice și transporturi militare

Anchetatorii polonezi spun că grupările afiliate Rusiei urmăreau în special infrastructuri critice, transporturi militare și rute logistice utilizate pentru sprijinirea Ucrainei. În dosare anterioare, autoritățile de la Varșovia au acuzat suspecți că monitorizau căi ferate și pregăteau acte de sabotaj menite să blocheze livrările de armament și ajutoare către Kiev.

În alte cazuri investigate de procurorii polonezi, persoane suspectate de legături cu serviciile ruse ar fi încercat să incendieze obiective sau să colecteze informații despre vehicule militare care tranzitau granița cu Ucraina.

FBI și SRI au destructurat recent o rețea de spioni cibernetici atribuită GRU

Arestările din Polonia vin pe fondul intensificării acțiunilor occidentale împotriva operațiunilor hibride atribuite Rusiei. În aprilie 2026, FBI, împreună cu servicii de informații din 15 state NATO, inclusiv , au anunțat destructurarea unei vaste rețele de spionaj cibernetic asociate GRU, serviciul de informații al armatei ruse.

Potrivit autorităților americane și române, infrastructura folosită de hackerii ruși era utilizată pentru furt de date sensibile, interceptarea comunicațiilor și compromiterea unor instituții guvernamentale, militare și infrastructuri critice din mai multe state europene, inclusiv România.

Operațiunea internațională, denumită „ ”, a implicat și Centrul Național Cyberint din cadrul SRI. Oficialii au precizat că gruparea APT28, cunoscută și sub numele Fancy Bear, ar fi folosit routere compromise și tehnici de deturnare a traficului de internet pentru colectarea de informații strategice.

Europa de Est, în prima linie a războiului hibrid

Polonia și România au devenit în ultimii ani ținte frecvente ale operațiunilor hibride atribuite Kremlinului, pe fondul sprijinului acordat Ucrainei. Autoritățile occidentale avertizează că Rusia combină acțiunile clasice de spionaj cu atacuri cibernetice, campanii de dezinformare și tentative de sabotaj pentru a destabiliza statele NATO din regiune.