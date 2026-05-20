O femeie din Botoșani în vârstă de 65 de ani din localitatea Albești a fost găsită moartă în propria locuință. Tragedia a ieșit la iveală marți după-amiază, după ce un apel la numărul unic de urgență 112 a alertat autoritățile.
Potrivit unor surse din anchetă, nenorocirea s-ar fi produs în urma unui conflict spontan în familie. Femeia s-ar fi certat violent cu soțul ei, iar bărbatul, într-un acces de furie, ar fi sufocat-o prin ștrangulare, scrie ObservatorNews.
Oamenii legii sosiți la adresa indicată au descoperit imediat semnele agresiunii pe corpul victimei și au demarat investigațiile.
„La data de 19 mai 2026, în jurul orei 15:00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție nr. 3 Hlipiceni au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul că o femeie, de 65 de ani, din localitatea Albești, a fost găsită decedată în locuința de domiciliu. În urma deplasării la fața locului s-a constatat că sesizarea se confirmă, victima prezentând leziuni în zona gâtului”, transmite IPJ Botoşani.
Oamenii legii l-au identificat rapid pe soțul victimei, acesta fiind considerat persoana bănuită de comiterea acestei fapte grave. Agresorul a fost ridicat direct de la fața locului și a fost condus sub escortă la sediul poliției pentru a fi audiat de anchetatori.
Cazul a fost preluat imediat de către procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoșani. Aceștia continuă cercetările amănunțite pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs moartea violentă și pentru a dispune măsurile legale care se impun în acest caz de omor.