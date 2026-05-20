O femeie din Botoșani în vârstă de 65 de ani din localitatea Albești a fost găsită moartă Tragedia a ieșit la iveală marți după-amiază, după ce un apel la numărul unic de urgență 112 a alertat autoritățile.

Cum s-a produs crima în care o femeie din Botoșani și-a pierdut viața

Potrivit unor surse din anchetă, nenorocirea s-ar fi produs în urma unui conflict spontan în familie. Femeia s-ar fi certat violent cu soțul ei, iar bărbatul, într-un acces de furie, ar fi sufocat-o prin ștrangulare, scrie .

Oamenii legii sosiți la adresa indicată au descoperit imediat semnele agresiunii pe corpul victimei și au demarat investigațiile.

„La data de 19 mai 2026, în jurul orei 15:00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție nr. 3 Hlipiceni au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul că o femeie, de 65 de ani, din localitatea Albești, a fost găsită decedată în locuința de domiciliu. În urma deplasării la fața locului s-a constatat că sesizarea se confirmă, victima prezentând leziuni în zona gâtului”, transmite IPJ Botoşani.

Ce măsuri au luat anchetatorii împotriva principalului suspect

Oamenii legii l-au identificat rapid pe soțul victimei, acesta fiind considerat persoana bănuită de comiterea acestei fapte grave. Agresorul a fost ridicat direct de la fața locului și a fost condus sub escortă la sediul poliției pentru a fi audiat de anchetatori.

Cazul a fost preluat imediat de către procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoșani. Aceștia continuă cercetările amănunțite pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs moartea violentă și pentru a dispune măsurile legale care se impun în acest caz de omor.