Detalii mici care fac diferenţa în încrederea de sine la un bărbat

Te îndoieşti deseori că vei reuşi, iei decizii cu greu sau te simţi insuficient, inferior în comparaţie cu ceilalţi? Dacă da, este posibil să te confrunţi cu o stimă de sine scăzută şi un nivel redus de încredere în tine.

Stima de sine se referă la cât de mult te apreciezi şi cât de mult crezi în capacitatea ta de a reuşi. Dacă te simţi încrezător în tine atunci când eşti înconjurat de oameni, cel mai probabil ai încredere în tine, o stimă de sine ridicată, iar asta înseamnă stare de mulţumire, satisfacţie în relaţii.

La polul celălalt, când nu ai încredere îţi este greu să pui limite, te concentrezi pe a-i mulţumi pe ceilalţi, ai dificultăţi în exprimarea opiniilor, te critici mai mereu, nu accepţi complimente şi trăieşti aproape zilnic cu sentimentul de inferioritate.

Mai jos găseşti câteva sfaturi care te pot ajuta să ai mai multă încredere în tine ca bărbat.

Pleacă de la lucruri mici

Încrederea în sine nu vine din lucruri mari sau vizibile, cum ar fi o maşină luxoasă, un costum la 4 ace sau un portofel plin cu bani. De multe ori, încrederea în sine la un bărbat se construieşte din detalii aparent mărunte, pe care doar tu ca bărbat poţi să le cunoşti. Felul în care te simţi în pielea ta, confortul pe care îl ai pe parcursul unei zile şi atenţia pe care o dai alegerilor personale îţi influenţează starea de spirit mai mult decât crezi.

Înainte de orice, un bărbat cu încredere în el este un bărbat care se simte bine. Iar asta poate să înceapă cu primul strat de îmbrăcăminte. O lenjerie sintetică, nişte cusături incomode, o mărime prea mică sau prea mare, o ţesătură aspră – sunt toate aspecte care pot deveni rapid o sursă de disconfort pentru un bărbat.

Toate aceste mici neplăceri se adună şi atunci poţi descoperi că nu te poţi concentra bine, că mergi ciudat pe stradă, că ai o postură incorectă şi chiar o atitudine de repeziciune, ca şi cum ceva te-ar ţine pe ace.

De aceea, nu este un moft să-ţi găseşti , de calitate. Dincolo de aspectul legat de igienă, lenjeria intimă îţi poate da încredere în tine şi te poate face să te simţi bine în pielea ta (cu toate că acest lucru nu se vede). Iar dacă spre seară ai o cină romantică, poţi zice că împuşti doi iepuri dintr-un foc pentru că te vei simţi sigur pe tine în lenjerie intimă în faţa partenerei tale.

Chiar dacă nu este vizibilă, lenjeria joacă un rol esenţial în modul în care te percepi tu pe tine. Când ştii că porţi ceva de calitate şi confortabil, postura ţi se schimbă, gesturile devin mai sigure, iar încrederea în tine apare în mod natural. Este un detaliu discret, dar cu impact real asupra felului în care interacţionezi cu cei din jur.

Să îţi acorzi aceasta atenţie arata grija faţă de propria ta persoană, iar modelul ales adaptat stilului tău de viaţă şi preferinţelor tale sunt un semn de echilibru şi maturitate. Până la urmă, încrederea nu ţine doar de aparenţe, ci de modul în care te simţi în fiecare moment al zilei.

Ai grijă de sănătatea ta fizică

Modul în care ai grijă de tine are legătură cu felul în care te simţi. Bărbaţii cu încredere în ei sunt cei care acordă de obicei prioritate alimentaţiei sănătoase, exerciţiilor fizice regulate şi somnului sănătos.

Pe de altă parte, alcoolul poate amorţi şi distanța bărbaţii de experienţele lor şi ceea ce simt. E mai uşor să faci schimbări în bine când eşti mai conectat cu tine însuţi.

Stabileşte-ţi obiective SMART

Este vorba de obiective specifice, măsurabile, relevante şi pe care le poţi atinge. De exemplu îţi poţi pune ca obiectiv pe listă să alergi 10 minute în fiecare luni, miercuri şi vineri, de la ora 7 dimineaţa, în următoarele 4 săptămâni. Apoi urmăreşte progresul şi acordă atenţie la ce funcţionează şi ce nu, după care adaptează din mers.

Învaţă ceva nou mereu

Ai un hobby care îţi permite să creezi? Poate fi vorba de scris, sculptură, gravură, desen, pictură sau muzică. Provocarea în sine este o modalitate minunată de a-ţi construi o imagine de sine mai încrezătoare şi sănătoasă.

Este posibil să ai o stimă de sine scăzută dacă ai fost criticat, abuzat, hărţuit sau ai avut mai multe eşecuri în viaţă. Însă cu paşi mici şi acordând atenţie detaliilor care nu se văd (cum ar fi lenjeria intimă pe care o porţi pe sub haine) îţi poţi îmbunătăţi încrederea în tine, în felul în care arăţi şi cum te prezinţi în faţa lumii.