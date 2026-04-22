Cu o zi înainte să-și dea demisia, ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban (PSD), a aprobat cererea Metrorex ca biletele de metrou să se scumpească substanțial. Iar.
Din 1 mai, o călătorie cu metroul va fi cu 40% mai scumpă decât e acum. Asta deși biletele s-au scumpit semnificativ și în ianuarie 2025.
Cu cât se vor scumpi biletele de metrou:
Sunt creșteri de preț semnificative și la abonamente:
Scumpierea a fost cerută de Consiliul de Administrație al Metrorex, iar ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a aprobat-o. Informația a fost confirmată de ministru, pentru HotNews.
În motivare, Metrorex explică faptul că i-au crescut foarte mult cheltuielile, inclusiv din cauza scumpirilor la energie, combustibil și apă, iar subvenția aprobată de la stat nu acoperă aceste cheltuieli.
„Măsura de ajustare a tarifelor de călătorie cu metroul, va conduce la o creştere lunară a veniturilor proprii cu circa 10,27 milioane lei, valoare ce va contribui la diminuarea deficitului de finanţare şi un grad mai mare de acoperire a cheltuielilor de asigurare a serviciului public de transport călători cu metroul în condiții de siguranță”, a mai susținut Metrorex.