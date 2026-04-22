Ce condamnare a primit bărbatul din Prahova care şi-a ucis cu toporul partenera însărcinată

Traian Avarvarei
22 apr. 2026, 18:42
Sursa Foto: Hepta.ro

Bărbatul din Prahova care şi-a ucis concubina însărcinată, lovind-o cu toporul în cap, a fost condamnat la închisoare pe viață. Decizia e definitivă.

Individul și-a ucis cu toporul iubita gravidă. Femeia avea 22 de ani

În iunie 2025, în localitatea prahoveană Lipăneşti, un bărbat și-a ucis concubina însărcinată. Femeia avea 22 de ani. Ea se afla la acel moment în casa părinților și nu voia să se mai întoarcă la el. Scandalurile erau dese în familia lor.

De-a lungul anilor, mai multe apeluri la 112 au raportat conflicte verbale între victimă şi agresor sau între agresor şi familia victimei. Cu toate acestea, spune Poliția Prahova, femeia nu a cerut niciodată ordin de protecție.

În februarie anul acesta, Tribunalul Prahova îl condamnase pe individ la închisoare pe viaţă pentru omor calificat asupra unui membru de familie, precum și la plata a 620.000 de euro daune morale către părţile civile din dosar, amintește Agerpres.

