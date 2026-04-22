Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, afirmă că în sistemul medical nu pot fi obținute prin restrângerea accesului pacienților cronici la investigații de diagnostic și monitorizare, subliniind că o astfel de măsură afectează direct calitatea îngrijirii medicale.

Efecte negative asupra pacienților cronici

Potrivit ministrului, decizia de a deconta o singură investigație de tip MONITOR pe an pentru pacienții incluși în programele naționale a avut efecte imediate și nedorite, scrie Agerpres.

Alexandru Rogobete susține că această măsură, introdusă „strict ca o măsură contabilă”, a dus la o scădere semnificativă a accesului la investigații esențiale pentru pacienții cronici.

Scădere de aproape 50% a investigațiilor

Ministrul a precizat că, în luna ianuarie, numărul acestor investigații a fost cu aproximativ 47% mai mic față de media trimestrului IV din 2025.

El afirmă că această reducere reprezintă, în realitate, o limitare directă a accesului la diagnostic, nu o economie reală pentru sistem.

„Economiile se transformă în costuri mai mari”

Alexandru Rogobete a explicat că reducerea investigațiilor nu duce la economii, ci la costuri mai mari pe termen lung, deoarece pacienții ajung mai târziu la tratament, în stadii mai avansate ale bolii.

„Viața unui om nu se poate calcula în deficit bugetar”, a transmis ministrul într-o postare publică.

Măsuri corective anunțate

Pentru pacienții cronici din programele naționale, inclusiv cei cu boli cardiovasculare, oncologice, neurologice sau afecțiuni rare, toate investigațiile necesare monitorizării vor fi decontate în funcție de nevoile medicale, fără limite anuale rigide.

Ministrul a anunțat că a pus în transparență decizională o Ordonanță de Urgență care corectează aceste limitări, considerând că actualul cadru administrativ a creat „anomalii de funcționare”.

Alexandru Rogobete susține că deciziile din mandatul său au fost bazate pe date reale și pe interesul pacienților, iar modificările propuse urmăresc restabilirea accesului neîngrădit la investigații medicale pentru bolnavii cronici.