Procurorii DNA, percheziții în casa artistului Dinu Iancu Sălăjanu, șeful Consiliului Județean Sălaj. Faptele anchetate

Procurorii DNA, percheziții în casa artistului Dinu Iancu Sălăjanu, șeful Consiliului Județean Sălaj. Faptele anchetate

Traian Avarvarei
22 apr. 2026, 20:03
Dinu Iancu Sălăjanu, președintele Consiliului Județean Sălaj. Sursa foto: Dinu Iancu Sălăjanu / Facebook
Cuprins
  1. Biroul lui Dinu Iancu Sălăjanu, sigilat de procurori
  2. PSD-istul Radu Moldovan, vizat și el în anchetă

Procurorii DNA au descins, miercuri, la Consiliul Județean (CJ) Sălaj. Ei au făcut percheziții acolo, dar și în locuința fostului artist de muzică populară Dinu Iancu Sălăjanu, acum președintele Consiliului și liderul PNL Sălaj.

Biroul lui Dinu Iancu Sălăjanu, sigilat de procurori

Anchetatorii au făcut percheziții mai bine de cinci orei în locuința lui Dinu Iancu Sălăjanu, apoi încă circa trei ore în Consiliul Județean. Sălăjanu a fost acasă în timpul descinderilor, apoi a fost însoțit la sediul instituției de procurori și de o mașină a jandarmeriei. Până să ajungă el, biroul său a fost sigilat, scrie publicația locală Sălajul liber.

Conform DNA, procurorii „efectuează cercetări în trei cauze penale ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2022 – prezent, a unor infracțiuni de corupție și asimilate celor de corupție, respectiv spălare de bani, în contextul achizițiilor unor lucrări de utilitate publică la nivelul Consiliilor Județene Bistrița-Năsăud și Sălaj. În cursul zilei de 22 aprilie 2026, în baza mandatelor emise de instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 69 de locații situate pe raza județelor Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj, Iași și municipiul București, fiind vizate sediile a două instituții publice, respectiv domiciliile unor persoane fizice și sediile/punctele de lucru ale unor operatori economici. De asemenea, în executarea unui ordin european de anchetă, se desfășoară activități de percheziție domiciliară și pe teritoriul statului francez”.

Dinu Iancu Sălăjanu se află la al doilea mandat de președinte al Consiliului Județean Sălaj.

PSD-istul Radu Moldovan, vizat și el în anchetă

În același dosar, procurorii DNA au făcut percheziții și acasă la Radu Moldovan, președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud și șeful PSD Bistrița, precum și în sediul Consiliului.

Anchetatorii au cercetat inclusiv mașinile președintelui de CJ și ale soției sale.

„Nu am foarte multe detalii, mi-au comunicat un dosar penal, mandate de percheziţie. Au făcut percheziţiile de rigoare, au luat câteva documente, laptopul din birou şi restul, mai multe detalii, doar ei vă pot da. Nu am fost audiat. Nu cunosc detalii, eu am fost însoţit de ei, s-au încheiat activităţile şi ne-am luat rămas bun acum zece minute. Eu am ieşit din respect pentru voi să vă dau o declaraţie, nu fac comentarii despre acest subiect. Oamenii îşi fac treaba, colegii mei vor pune la dispoziţie absolut toate documentele, eu le stau la dispoziţie cu orice este de lămurit. Deocamdată nu ştiu nimic. Am avut o percheziţie acasă, am avut o percheziţie în birou şi cam atât. Mă întorc înapoi în birou, la lucru”, a declarat Radu Moldovan, în vreme ce era dus la audieri.

Între timp, Radu Moldovan a demisionat de la șefia organizației PSD.

Citește și...
CTP: „Pe actualul staroste PSD îl doare tot în organul genital, ca și pe predecesorul său, de răul României”
Politică
CTP: „Pe actualul staroste PSD îl doare tot în organul genital, ca și pe predecesorul său, de răul României”
”Cadoul” ministrului PSD Ciprian Șerban, înainte de demisie: E oficial, călătoria cu metroul se scumpește substanțial din nou
Politică
”Cadoul” ministrului PSD Ciprian Șerban, înainte de demisie: E oficial, călătoria cu metroul se scumpește substanțial din nou
Stenograme din ședința PSD. Grindeanu: „Noi nu am învățat politică la școala de maici”. Ce a spus Olguța Vasilescu
Politică
Stenograme din ședința PSD. Grindeanu: „Noi nu am învățat politică la școala de maici”. Ce a spus Olguța Vasilescu
Ciprian Ciucu: „Dacă nu eşti nebun, dărâmi ceva doar dacă ai un plan să pui altceva în loc”
Politică
Ciprian Ciucu: „Dacă nu eşti nebun, dărâmi ceva doar dacă ai un plan să pui altceva în loc”
Oana Gheorghiu, replică după ce Olguța Vasilescu a spus despre ea că nu a condus „nici măcar un coteț de curci” și că „își trăgea banii din donațiile pentru copiii cu cancer”
Politică
Oana Gheorghiu, replică după ce Olguța Vasilescu a spus despre ea că nu a condus „nici măcar un coteț de curci” și că „își trăgea banii din donațiile pentru copiii cu cancer”
Ministrul Justiției confirmă că miniștrii PSD vor demisiona joi. Marinescu: Nicușor Dan vede în continuare participarea PSD în coaliție / Noi nu excludem moțiunea de cenzură (VIDEO)
Politică
Ministrul Justiției confirmă că miniștrii PSD vor demisiona joi. Marinescu: Nicușor Dan vede în continuare participarea PSD în coaliție / Noi nu excludem moțiunea de cenzură (VIDEO)
Ilie Bolojan, susținut de la cel mai înalt nivel din Europa. Pe cine a informat că nu va demisiona: „I-am mulțumit pentru colaborarea bună”
Politică
Ilie Bolojan, susținut de la cel mai înalt nivel din Europa. Pe cine a informat că nu va demisiona: „I-am mulțumit pentru colaborarea bună”
PSD a votat retragerea miniștrilor din Guvern. Când vor fi depuse demisiile și cine va prelua interimar ministerele PSD
Politică
PSD a votat retragerea miniștrilor din Guvern. Când vor fi depuse demisiile și cine va prelua interimar ministerele PSD
Kelemen Hunor a anunțat decizia UDMR. Vor merge sau nu mai departe cu Ilie Bolojan?
Politică
Kelemen Hunor a anunțat decizia UDMR. Vor merge sau nu mai departe cu Ilie Bolojan?
Cutremur politic: Radu Moldovan demisionează de la conducerea PSD Bistrița-Năsăud, după perchezițiile DNA: „Mi-au comunicat un dosar penal”
Politică
Cutremur politic: Radu Moldovan demisionează de la conducerea PSD Bistrița-Năsăud, după perchezițiile DNA: „Mi-au comunicat un dosar penal”
Ultima oră
20:56 - Ioana Năstase nu renunță la divorț, deși a petrecut Paștele cu Ilie Năstase: „Ne vom întâlni la tribunal”
20:40 - Munții Făgăraș și Bucegi, sub avertizare de avalanșe. Strat de zăpadă consistent și condiții instabile
20:27 - CTP: „Pe actualul staroste PSD îl doare tot în organul genital, ca și pe predecesorul său, de răul României”
20:04 - Conflictul din Liban lasă în urmă distrugeri masive. Zeci de mii de locuințe, afectate
19:30 - Meniu de lux la cununia civilă a Andreei Bălan: „Am sărbătorit la un restaurant, într-un cadru intim” (VIDEO, FOTO)
19:28 - Ministrul Sănătății: Limitarea investigațiilor pentru pacienții cronici nu aduce economii reale
18:55 - România, pe agenda Comisiei Europene. Maria Luís Albuquerque, întâlniri cu lideri din economie și finanțe
18:51 - ”Cadoul” ministrului PSD Ciprian Șerban, înainte de demisie: E oficial, călătoria cu metroul se scumpește substanțial din nou
18:42 - Ce condamnare a primit bărbatul din Prahova care şi-a ucis cu toporul partenera însărcinată
18:17 - Trump sugerează o posibilă implicare a Chinei în sprijinirea Iranului. Beijingul neagă acuzațiile