Comisarul European pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor, Maria Luís Albuquerque, efectuează o vizită oficială în România în perioada 23-24 aprilie, în contextul consolidării dialogului dintre instituțiile europene și sectorul financiar național.

Întâlniri la nivel înalt cu oficiali români

În cadrul vizitei, comisarul european se va întâlni cu mai mulți oficiali de rang înalt din România, printre care Guvernatorul Băncii Naționale, Mugur Isărescu, și Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, conform Agerpres.

De asemenea, pe agenda discuțiilor se află și Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, Alexandru Petrescu.

Discuții cu sectorul financiar și de capital

Programul include întâlniri cu reprezentanți ai principalelor organizații din domeniul financiar din România, printre care:

Asociația Română a Băncilor (ARB)

Bursa de Valori București (BVB)

Depozitarul Central

Asociația Română de Fintech (RoFintech)

Asociația Fondurilor de Investiții Private din România (ROPEA)

UNSAR și alte organizații din sectorul asigurărilor

Discuțiile vor viza dezvoltarea piețelor financiare și consolidarea integrării la nivel european.

Dialog cu studenții și mediul academic

Maria Luís Albuquerque va participa la un dialog cu studenții Academiei de Studii Economice din , unde vor fi abordate teme legate de politicile economice și prioritățile Uniunii Europene.

Consultări cu sindicatele

Pe parcursul vizitei, oficialul european va avea o masă rotundă cu principalele confederații sindicale din România, inclusiv:

Blocul Național Sindical (BNS)

Cartel ALFA

Frăția

Meridian

CSDR

Discuțiile vor viza aspecte sociale și economice din perspectiva pieței muncii.

Întâlniri pe tema pensiilor și investițiilor

În ultima zi a vizitei, comisarul se va întâlni și cu reprezentanți ai Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR) și ai Asociației Administratorilor de Fonduri din România (AAF).

Vizita Mariei Luís Albuquerque are ca obiectiv întărirea cooperării dintre Uniunea Europeană și România în domeniul financiar, economic și social, în contextul proiectelor de integrare a piețelor de capital și economiilor.