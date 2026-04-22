Comisarul European pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor, Maria Luís Albuquerque, efectuează o vizită oficială în România în perioada 23-24 aprilie, în contextul consolidării dialogului dintre instituțiile europene și sectorul financiar național.
În cadrul vizitei, comisarul european se va întâlni cu mai mulți oficiali de rang înalt din România, printre care Guvernatorul Băncii Naționale, Mugur Isărescu, și Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, conform Agerpres.
De asemenea, pe agenda discuțiilor se află și Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, Alexandru Petrescu.
Programul include întâlniri cu reprezentanți ai principalelor organizații din domeniul financiar din România, printre care:
Discuțiile vor viza dezvoltarea piețelor financiare și consolidarea integrării la nivel european.
Maria Luís Albuquerque va participa la un dialog cu studenții Academiei de Studii Economice din București, unde vor fi abordate teme legate de politicile economice și prioritățile Uniunii Europene.
Pe parcursul vizitei, oficialul european va avea o masă rotundă cu principalele confederații sindicale din România, inclusiv:
Discuțiile vor viza aspecte sociale și economice din perspectiva pieței muncii.
În ultima zi a vizitei, comisarul se va întâlni și cu reprezentanți ai Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR) și ai Asociației Administratorilor de Fonduri din România (AAF).
Vizita Mariei Luís Albuquerque are ca obiectiv întărirea cooperării dintre Uniunea Europeană și România în domeniul financiar, economic și social, în contextul proiectelor de integrare a piețelor de capital și economiilor.