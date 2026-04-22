Acasa » Monden » Meniu de lux la cununia civilă a Andreei Bălan: „Am sărbătorit la un restaurant, într-un cadru intim” (VIDEO, FOTO)

Meniu de lux la cununia civilă a Andreei Bălan: „Am sărbătorit la un restaurant, într-un cadru intim” (VIDEO, FOTO)

Traian Avarvarei
22 apr. 2026, 19:30
Meniu de lux la cununia civilă a Andreei Bălan: „Am sărbătorit la un restaurant, într-un cadru intim” (VIDEO, FOTO)
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au cununat civil. Sursa foto: Andreea Bălan / Facebook
Cuprins
  1. Ce a inclus meniul la petrecerea dată de Andreea Bălan și Victor Cornea
  2. Ce a spus Andreea Bălan după cununia civilă

Andreea Bălan și Victor Cornea s-au cununat civil, luni, la Primăria Voluntari. După ceremonie, cei doi și circa 25 de invitați au petrecut la un restaurant cu profil pescăresc din nordul Capitalei. Meniul a fost unul sofisticat, bazat pe preparate din pește și fructe de mare.

Ce a inclus meniul la petrecerea dată de Andreea Bălan și Victor Cornea

Platoul rece a inclus salata de icre de știucă, zacusca pregătită în casă cu sturion și guacamole, iar printre gustările calde s-au numărat hamsii crocante servite cu sos remoulade, fructe de mare gătite la plită, degusta calamari, caracatiță, creveți Black Tiger și baby calamari, toate însoțite de focaccia mixtă și pâine prăjită.

Pentru felul principal, invitații au ales din fileul de lup de mare gătit la plită, servit alături de creveți Black Tiger și risotto cremos cu bisque de creveți, sau file de crap de Dunăre, prăjit în crustă de mălai și servit cu mămăligă. De asemenea, a fost pregătită și o variantă de tagliata de vită, cu sos de piper verde, rucola și parmezan.

Ce a spus Andreea Bălan după cununia civilă

„Amândoi am așteptat cununia cu o emoție și o nerăbdare greu de descris, iar când, în sfârșit, s-a întâmplat, parcă nici nu-mi venea să cred că trăiesc acel moment. Am fost înconjurați de oameni dragi, suflete speciale care ne-au fost alături și care au făcut ca totul să fie cu adevărat magic. După cununie am sărbătorit la un restaurant într-un cadru intim, alături de 25 de persoane apropiate. Mă simt profund fericită și împlinită.

Pentru că știu că și voi sunteți mereu alături de mine, pregătesc un nou single care va deveni coloana sonoră a acestui capitol atât de important din viața noastră. Piesa se numește ”Nopți albe” și este creată special pentru a celebra povestea noastră. Versurile spun exact cum ne-am cunoscut într-o lună de mai și cum, pas cu pas, ne-am găsit unul pe celălalt. Videoclipul va fi lansat pe 10 mai 2026. Abia aștept să îl împărtășesc cu voi”, a spus Andreea Bălan, pentru Libertatea.

Ceremonia religioasă și petrecerea mare vor avea loc pe 10 mai.

