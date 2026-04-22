Conflictul din Liban lasă în urmă distrugeri masive. Zeci de mii de locuințe, afectate

Selen Osmanoglu
22 apr. 2026, 20:04
Conflictul din Liban lasă în urmă distrugeri masive. Zeci de mii de locuințe, afectate
Sursa Foto: Hepta
Cuprins
  1. Bilanț al distrugerilor
  2. Atacuri și operațiuni în zonele de frontieră
  3. Acuzații privind amploarea distrugerilor
  4. Impact asupra mediului
  5. Contextul conflictului

Peste 62.000 de locuințe au fost distruse sau avariate în Liban în urma operațiunilor militare israeliene desfășurate în mai mult de șase săptămâni de conflict, potrivit unui oficial libanez citat de dpa. Autoritățile vorbesc despre distrugeri extinse la nivel național și impact sever asupra populației civile.

Bilanț al distrugerilor

Secretarul general al Consiliului Național pentru Cercetare Științifică (CNRS), Chadi Abdallah, a declarat că în aproximativ 45 de zile de conflict au fost înregistrate 21.700 de locuințe distruse și 40.500 avariate, scrie Agerpres.

Potrivit estimărilor prezentate, alte sute de locuințe au fost afectate chiar în primele zile ale armistițiului.

Atacuri și operațiuni în zonele de frontieră

Între 2 martie și începutul armistițiului din 17 aprilie, Israelul a lansat atacuri aeriene de amploare asupra Libanului, susțin oficialii locali.

În paralel, autoritățile libaneze susțin că au fost desfășurate demolări de locuințe în localitățile de frontieră din sud, ceea ce ar împiedica întoarcerea populației strămutate.

Acuzații privind amploarea distrugerilor

Ministrul mediului, Tamara el-Zein, a vorbit despre „distrugeri masive la toate nivelurile”, susținând că de la începutul conflictului anterior ar fi fost afectate peste 220.000 de unități rezidențiale, complet sau parțial.

Aceasta a mai acuzat că în sudul țării sunt vizate nu doar zonele rezidențiale, ci și situri istorice, lăcașuri de cult și zone arheologice.

Impact asupra mediului

Oficialii libanezi au semnalat și efecte grave asupra mediului, inclusiv distrugerea pădurilor, a terenurilor agricole și afectarea resurselor de apă din sudul țării, descriind situația drept un „ecocid”.

Contextul conflictului

Libanul a fost atras în conflictul regional după escaladarea tensiunilor dintre Hezbollah și Israel. Confruntările au dus la un număr ridicat de victime și la strămutarea a peste un milion de persoane, potrivit datelor prezentate de autorități.

Israelul a răspuns cu atacuri aeriene și operațiuni terestre în sudul Libanului, iar conflictul continuă să genereze îngrijorări internaționale privind amploarea distrugerilor și situația civililor.

