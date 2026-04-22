Ioana Năstase a susținut că nu a renunțat la de Ilie Năstase, deși au petrecut Paștele împreună: „Ne vom întâlni la tribunal”.

Ioana Năstase nu renunță la divorț

La finele anului trecut, Ioana Năstase a anunțat că a depus actele de divorț. Mai făcuse asta și în trecut, dar mereu s-a răzgândit. De data aceasta, a spus din capul locului că nu mai e loc de întoarcere.

Vedeta a afirmat și acum că procesul de divorț merge mai departe, chiar dacă în diverse locuri și chiar au petrecut Paștele unul alături de celălalt.

Cei doi vor ajunge în fața judecătorilor pe 30 aprilie.

„Da, ne vom întâlni la tribunal. Divorțul continuă, lucrurile nu s-au rezolvat, așa că ne vom întâlni. Am petrecut Paștele împreună cu Ilie, mi se pare ceva normal. E ceva omenesc, nu mi se pare nimic deplasat (n.r. să aibă o relație bună cu Ilie Năstase)”, a spus Ioana Năstase, pentru

Ioana Năstase: Sunt foarte bine, sunt liniștită

Întrebată cum se simte în această perioadă, care nu este una ușoară, Ioana Năstase a răspuns că e liniștită: „Sunt foarte bine, sunt liniștită. Momentan nu m-am gândit la o vacanță, dar mi-ar prinde bine, trebuie să recunosc”.